Giáo dục

Sai sót dữ liệu đề thi lớp 10 TP.HCM môn lý, Sở GD-ĐT nêu hướng giải quyết

Ngọc Long - Bích Thanh
02/06/2026 18:15 GMT+7

Nhiều thí sinh thi lớp 10 TP.HCM môn lý chuyên nói với Thanh Niên các em có thêm 15 phút làm bài, nghi do đề cung cấp sai dữ kiện tham khảo.

Chiều nay, 2.6, kỳ thi lớp 10 TP.HCM chính thức kết thúc với môn thi cuối dành cho những thí sinh đặt nguyện vọng chuyên hoặc tích hợp. Ghi nhận ở Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (P.Chợ Quán), dù giờ thi đã kết thúc lúc 16 giờ 30 và phần lớn thí sinh đã ra về vào lúc 16 giờ 45, song đến hơn 17 giờ 15, các thí sinh thi môn lý chuyên mới bắt đầu rời khỏi phòng thi. Được biết tình hình tương tự ở một số điểm thi khác có tổ chức thi môn chuyên vật lý.

Phụ huynh chờ đón con trước cổng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong lúc 5 giờ 37 chiều nay 2.6

Chia sẻ với Thanh Niên, một thí sinh thi môn lý chuyên tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cho hay lý do ra trễ vì các em có thêm 15 phút làm bài do "đề sai". Theo trí nhớ của thí sinh, đề đã cung cấp sai dữ kiện ở một ý trị giá 0,25 điểm trong câu 1, dẫn tới việc các em không thể giải được nếu dựa trên dữ kiện này.

Cụ thể, ban đầu đề cho sẵn hàm số BC2= AB2 + AC2- 2AB x AB x cosBAC. Tuy nhiên, đến những phút cuối giờ, giám thị mới thông báo lại rằng hàm số đúng là BC2= AB2 + AC2- 2AB x AC (trước đó là AB) x cosBAC, đồng thời cho biết các thí sinh thi môn này sẽ có thêm 15 phút làm bài.

"Câu này không ảnh hưởng tới em nhiều lắm vì em dùng một cách khác để giải", một thí sinh chia sẻ. Trong khi một thí sinh khác hào hứng nói: "Trong 15 phút này em đã may mắn giải thêm được một bài khác".

Nhóm thí sinh thi lớp 10 môn lý chuyên bàn luận về đề sau khi ra khỏi trường thi

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên chiều tối nay, đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết: "Đề vật lý chuyên ở câu 1.2.3: có sự sai sót công thức do đánh máy cho sẵn, phần đáp án là 0,25 điểm. Hướng xử lý là học sinh không làm, không cho điểm. Học sinh làm đúng theo công thức chưa sửa hoặc công thức đã sửa cũng sẽ cho đủ điểm 0,25".

Thi lớp 10: Điều gì học sinh Bình Dương cũ làm được sau sáp nhập với TP.HCM?

Một số thí sinh Bình Dương tỏ ra hào hứng vì năm nay được đăng ký nguyện vọng vào các trường THPT danh tiếng tại trung tâm khu vực 1-TP.HCM khi thi lớp 10, điều mà những khóa tuyển trước đây không thể thực hiện.

