Kỳ thi lớp 10, nhà cách trường 10 phút vẫn đưa con đi từ 5 giờ sáng

Sáng 1.6, hơn 151.000 học sinh tại TP.HCM tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập. Đây được xem là một trong những kỳ thi quan trọng đối với học sinh THCS, quyết định cơ hội vào các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố.

Tại điểm thi Trường THCS Trường Thọ (TP.HCM), nhiều phụ huynh cho biết họ đưa con đến trường thi từ hơn một giờ trước thời gian tập trung.

Chị Nguyễn Thị Thùy Trang, mẹ em Nguyễn Minh Đức, học sinh Trường THCS Tam Bình (TP.HCM), cho biết cả gia đình thức dậy từ 4 giờ 30 sáng. Đến 5 giờ 38, ba mẹ con đã có mặt tại điểm thi dù thời gian tập trung là 6 giờ 30.

Để yên tâm hơn, chị Trang còn chuẩn bị sẵn nước uống, áo mưa và một số vật dụng cần thiết phòng trường hợp thời tiết thay đổi hoặc phát sinh tình huống bất ngờ trên đường đến điểm thi.

"Nay bé Đức có thêm em trai 5 tuổi đi theo vì gia đình không có người trông. Mẹ và em chúc Đức bình tĩnh, tự tin, giành kết quả tốt", chị Trang nói ẢNH: AN VY

Chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa, phụ huynh em Nguyễn Ngọc Minh Anh, học sinh Trường THCS Tam Bình (TP.HCM), cho biết nhà cách điểm thi chỉ khoảng 12 - 13 phút đi xe máy nhưng chị vẫn chủ động đưa con đi từ rất sớm.

"Từ 5 giờ sáng, con đã lục đục chuẩn bị đi thi. Kỳ thi quan trọng nên gia đình muốn đi sớm để con ổn định tinh thần, tránh những tình huống phát sinh trên đường. Ba mẹ đưa đón thì không vất vả gì, chỉ thấy thương con vì phải thức dậy từ rất sớm để bước vào một kỳ thi nhiều áp lực", chị Hoa nói.

Các bà mẹ dậy từ 5 giờ sáng để đưa con đi thi ẢNH: AN VY

Chị Lê Thị Kim Ngân, phụ huynh em Phạm Lê Huyền Trân, học sinh Trường THCS Tam Bình (TP.HCM), cũng đưa con đến điểm thi từ 5 giờ 30 sáng. Theo chị Ngân, việc đến trường sớm giúp con có thời gian làm quen không khí phòng thi và ổn định tâm lý trước khi bước vào môn thi đầu tiên.

Không chỉ phụ huynh, nhiều thành viên trong gia đình cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho thí sinh. Em Đỗ Lê Quỳnh Trâm, học sinh lớp 4 Trường TH Tam Bình (TP.HCM), theo gia đình đến đưa anh trai là Đỗ Lê Tiến, học sinh Trường THCS Tam Bình, đi thi từ sáng sớm.

"Con chúc anh thi thật tốt, làm bài thật tốt và đậu vào trường anh mong muốn. Dù dậy sớm nhưng con không thấy mệt chút nào", Trâm nói ẢNH: AN VY

Tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn (TP.HCM), chị Võ Thị Minh Uyên đưa con gái là em Trần Ngọc Cát Tiên đến trường từ 6 giờ sáng.

Điều đặc biệt là Cát Tiên đang học ngay tại ngôi trường được chọn làm điểm thi. Dù vậy, chị Uyên vẫn quyết định đưa con đi sớm. "Dù con học ở đây nhưng tôi vẫn không yên tâm. Đi thi thì cứ đi sớm cho chắc. Chỉ mong con giữ được bình tĩnh và làm bài đúng khả năng của mình", chị Uyên cho biết.

Dù con đã vào phòng thi nhưng cha vẫn ngóng trông ẢNH AN VY

Bên cạnh phụ huynh, lực lượng thanh niên tình nguyện cũng có mặt từ rất sớm để hỗ trợ thí sinh. Lưu Gia Hào, thành viên đội hình tiếp sức mùa thi đến từ FPT PolySchool (TP.HCM), cho biết cả đội đã có mặt tại điểm thi từ lúc trời còn chưa sáng. Riêng Hào xuất phát từ Thuận An (Bình Dương cũ) lúc 5 giờ 30 sáng để kịp tham gia công tác hỗ trợ.

"Điều mình nhớ nhất trong buổi sáng nay là hình ảnh một người bố la con ngay trước điểm thi vì sợ con quên đồ. Nhưng khi con đã vào trường thi, chú vẫn đứng ngoài nhìn theo mãi. Mình nghĩ đó là sự lo lắng rất dễ hiểu của các bậc phụ huynh trong ngày thi quan trọng. Trong lúc chờ đợi, tụi mình cũng tranh thủ trò chuyện để giúp các cô chú bớt căng thẳng hơn", Hào kể.

Tại điểm thi Trường THCS Lê Lai (TP.HCM), nhiều phụ huynh cho biết họ chủ động giữ tâm lý thoải mái cho con trong suốt quá trình ôn tập.

Chị Trương Khiếu Bích Vân, ngụ P.An Đông (TP.HCM), cho biết cả gia đình không đặt nặng áp lực điểm số. Điều quan trọng nhất là con phát huy được năng lực sau thời gian dài ôn luyện.

Mẹ tranh thủ chụp ảnh, động viên con trước kỳ thi ẢNH: THANH BÌNH

"Có những hôm con học đến 12 giờ đêm để ôn bài. Nhờ chuẩn bị kỹ nên con khá tự tin trước khi vào phòng thi. Tôi chỉ động viên con giữ tâm lý ổn định, không áp lực quá về kết quả và cố gắng làm tốt nhất có thể", chị Vân chia sẻ.

Trong khi đó, tại điểm thi Trường THCS Lý Thánh Tông (TP.HCM), chị Trần Thị Hồng Lan, ngụ P.Chánh Hưng (TP.HCM), thừa nhận bản thân chị còn hồi hộp hơn cả con.

"Con thì bình tĩnh lắm, nhưng mẹ lại không bình tĩnh nổi. Làm mẹ nên lo đủ thứ. Nhưng thấy con bước vào trường thi với tâm thế tự tin, không căng thẳng thì tôi cũng yên tâm phần nào", chị Lan nói.

Theo chị Lan, tâm lý lo lắng là điều khó tránh khỏi đối với các bậc phụ huynh khi con bước vào kỳ thi chuyển cấp.

Miệt mài chờ con đi thi ẢNH: THANH BÌNH

Bên ngoài cổng trường, những ánh mắt dõi theo, những lời dặn dò cuối cùng và những cái vẫy tay động viên đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong ngày thi quan trọng của học sinh TP.HCM ẢNH: THANH BÌNH



