Đưa con đi thi từ 3 giờ sáng, thấp thỏm ngồi chờ suốt nhiều tiếng đồng hồ

Con vào phòng thi, cha mẹ hồi hộp chờ đợi

Sáng nay, khoảng hơn 7 giờ, khi cánh cổng trường khép lại và các thí sinh bắt đầu làm bài thi năng khiếu môn vẽ trang trí màu, khu vực phía trước Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM vẫn còn đông phụ huynh nán lại.

Người ngồi dưới tán cây tránh nắng, người tựa lưng vào gốc cây, người tranh thủ chợp mắt sau chuyến đi dài từ tỉnh lên thành phố. Không còn tất bật chuẩn bị giấy tờ hay nhắc nhở con trước giờ thi, giờ đây việc duy nhất của họ là chờ đợi.

Nhiều phụ huynh đưa con đi thi năng khiếu tìm bóng mát ngồi đợi con

Ngồi phía đối diện cổng trường, tay cầm chặt balo và chiếc ô, chị Nguyễn Thị Ngọc (ngụ TP.Đồng Nai), cho biết hai mẹ con đã thức dậy từ lúc 3 giờ sáng để đến TP.HCM dự thi. “Không yên tâm để con bé đi một mình nên tôi đưa con đi. Hai mẹ con đến nơi lúc khoảng 5 giờ sáng. Lúc đi sợ mưa nên tôi mang theo cái ô. Giờ ngồi đây đợi con thi xong rồi hai mẹ con lại bắt xe về luôn”, chị Ngọc nói.

Nhìn về phía cổng trường nơi con gái vừa bước vào phòng thi, người mẹ này cho biết bản thân cũng hồi hộp không kém con. “Tối qua tôi cũng trằn trọc khó ngủ. Thấy con học hành, ôn luyện vất vả nên thương lắm. Nhiều lúc cũng khuyên chọn ngành khác nhẹ nhàng hơn nhưng con không chịu. Nó thích quá thì mình chỉ biết ủng hộ thôi”, chị Ngọc tâm sự.

Phụ huynh đứng đợi con trước cổng trường thi

Chị Ngọc cho biết gia đình sống chủ yếu bằng nghề nông, thu nhập phụ thuộc vào từng vụ mùa. Sau mỗi vụ thu hoạch, vợ chồng chị lại chắt chiu một khoản để lo chuyện học hành cho con. Hôm nay, chị gác lại công việc đồng áng ở quê để đồng hành cùng con trong kỳ thi quan trọng. Nhìn lại đôi bàn tay chai sần vì những tháng ngày làm nông vất vả của mình, chị Ngọc chỉ mong con gái được học đến nơi đến chốn sau này có công việc nhẹ nhàng hơn.

Cách đó không xa, chị Trần Thị Mỹ Linh (ngụ Đồng Tháp, trước đây là Tiền Giang) đang tranh thủ chợp mắt dưới gốc cây sau khi con đã vào phòng thi. Chị Linh cho biết bản thân là một thợ may, tối hôm qua vẫn còn thức khuya làm việc đến gần nửa đêm. Chỉ vài tiếng sau, chị lại thức dậy để đưa con lên TP.HCM dự thi.

“Lúc 4 giờ hai mẹ con mới lật đật dậy chuẩn bị, cũng hơi trễ nên lo dữ lắm, sợ không kịp giờ thi. May sao tới nơi vẫn đúng giờ. Giờ con vào thi rồi tôi mới yên tâm ngồi chợp mắt nghỉ một chút”, chị Linh chia sẻ.

Yên tâm hơn khi có tình nguyện viên đồng hành

Bên cạnh những phụ huynh đang ngồi đợi con, hình ảnh dễ bắt gặp nhất trước cổng trường là những bạn trẻ trong màu áo xanh tình nguyện liên tục di chuyển để hỗ trợ thí sinh và người nhà. Từ hướng dẫn phòng thi, chỉ đường, hỗ trợ gửi đồ đến xử lý các tình huống phát sinh, các sinh viên tình nguyện gần như không có phút nghỉ ngơi.

Đưa con gái từ Bình Định cũ vào TP.HCM dự thi, chị Dương Thị Thu Thủy cho biết hai mẹ con đã đi tàu lửa đến trước một ngày. “Con tôi mới học lớp 11 nên năm nay chủ yếu đi thi để trải nghiệm. Tuy nhiên, lần đầu tiếp cận kỳ thi năng khiếu nên hai mẹ con cũng khá bỡ ngỡ. Thấy các bạn tình nguyện viên túc trực từ sớm, cần gì cũng sẵn sàng hỗ trợ nên tôi yên tâm hơn rất nhiều”, chị Thủy nói.

Nhiều phụ huynh cảm thấy yên tâm hơn khi con em họ được hỗ trợ bởi các tình nguyện viên

Để kịp thời hỗ trợ thí sinh, nhiều sinh viên đã có mặt từ khi trời còn chưa sáng. Sau khi hoàn thành phần lớn công việc đầu giờ và các thí sinh đã bắt đầu làm bài thi, các tình nguyện viên mới tranh thủ lót dạ.

Sau khi ăn vội bữa sáng bên vỉa hè, tình nguyện viên Nguyễn Thái Quốc, cho biết 4 giờ sáng đã có mặt tại trường. "Đây là lần đầu tiên mình tham gia Tiếp sức mùa thi. Công việc của mình chủ yếu là hướng dẫn đường đi cho thí sinh, nhắc nhở các bạn kiểm tra lại địa điểm thi, dụng cụ. Được làm một công việc ý nghĩa như vậy thì việc ngồi ăn sáng vội bên lề đường cũng chẳng có vấn đề gì", Quốc cho biết.

Còn Phạm Quốc Minh Quân, một tình nguyện viên khác, chia sẻ: “Khoảng 3 giờ 40 phút mình đã có mặt ở trường. Sau khi hỗ trợ các bạn thí sinh ổn định tụi mình mới tranh thủ ăn sáng. Sáng nay mình cũng hỗ trợ đưa một thí sinh đi nhầm cơ sở đến đúng điểm thi kịp giờ”, Quân kể.

Khi nhận được tin có thí sinh đi nhầm cơ sở thi, các tình nguyện viên nhanh chóng vào vị trí hỗ trợ

Theo Võ Thanh Bảo, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, đội trưởng đội hình Tiếp sức mùa thi, năm nay có khoảng 350 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ thí sinh tại hai cơ sở thi ở đường Pasteur và Đặng Văn Bi.

Bản thân từng là thí sinh dự thi năng khiếu, Bảo hiểu cảm giác căng thẳng và lo lắng trước giờ làm bài. Vì vậy, mục tiêu của đội hình là cố gắng hỗ trợ thí sinh một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. “Sau mỗi mùa thi, chúng mình đều ngồi lại rút kinh nghiệm để năm sau làm tốt hơn. Chỉ cần giúp các bạn bớt đi một chút lo lắng trước giờ thi là tụi mình đã thấy rất vui rồi”, Bảo chia sẻ.