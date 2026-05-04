Tỷ lệ chọi lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) cao nhất từ trước đến nay

Theo dữ liệu đăng ký nguyện vọng 1 lớp 10 năm học 2026-2027 của Sở GD-ĐT TP.HCM, chỉ tiêu tuyển sinh của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong năm nay là 805 học sinh nhưng có đến 5.738 thí sinh đăng ký, cao nhất trong nhóm các trường chuyên.

Phụ huynh tìm hiểu thông tin tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) ảnh: Ngọc Dương

So sánh với năm 2025 với 3.926 học sinh đăng ký thì số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong năm 2026 tăng hơn khoảng 1.800 thí sinh. Từ đó, tỷ lệ chọi năm nay là 7,13 trong khi năm 2025 chỉ là 4,9. Theo các giáo viên, tỷ lệ chọi lớp 10 năm nay của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cao nhất từ trước đến nay.

Xếp thứ hai là Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (khu vực 1) với tỷ lệ chọi 4,80 (2.521 nguyện vọng/525 chỉ tiêu).

Trường THPT chuyên Hùng Vương (khu vực 2) đứng thứ ba với tỷ lệ chọi 3,35 (1.526 nguyện vọng/455 chỉ tiêu).

Trong khi đó, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (khu vực 3) có mức cạnh tranh thấp hơn với tỷ lệ chọi 2,52 (1.325 nguyện vọng/525 chỉ tiêu).

Tỷ lệ chọi cụ thể như sau: