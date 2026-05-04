Tỷ lệ chọi lớp 10 TP.HCM năm 2025 trường nào cao nhất?

Sáng nay (4.5), Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ công bố số liệu hoc sinh đăng ký nguyện vọng 1 lớp 10 vào các trường THPT tuyển sinh năm học 2026-2026.
Để có sự điều chỉnh thật sự cần thiết và phù hợp, phụ huynh học sinh có thể tham khảo tỷ lệ chọi lớp 10 năm 2025-2026 từ đó có sự so sánh với mức biến động của năm nay trước khi quyết định.
Ở mùa tuyển sinh năm trước, tỷ lệ chọi lớp 10 của 115 trường THPT có sự biến động và thay đổi lớn, trong đó đặc biệt đối với những trường từ nhiều năm nay luôn là trường tốp đầu.
Sự biến động đặc biệt thể hiện ở tỷ lệ chọi của Trường THPT Gia Định (P.Thạnh Mỹ Tây). Đây là trường trong nhiều qua là một trong 10 trường có tỷ lệ chọi cao, thường xấp xỉ mức 1/2,5. Tuy nhiên theo số liệu đăng ký nguyện vọng 1 lớp 10 năm 2025, chỉ có 1.058 học sinh đăng ký vào trường. Với chỉ tiêu tuyển sinh là 960 học sinh, tính ra tỷ lệ chọi chỉ khoảng 1/1,1, Trường Gia Định xếp thứ 51 của 115 trường THPT.
Tiếp đó, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình) cũng không còn nằm ở tốp 10 trường dẫn đầu tỷ lệ chọi như hàng năm mà đứng ở vị trí thứ 13 trong năm nay.
Hay tương tự, Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1) năm nay tỷ lệ chọi đứng ở vị trí 27…
Tỷ lệ chọi cụ thể của từng trường năm học 2025-2026 như sau:
|TT
|Trường
|Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh
|Số NV1
|Tỷ lệ chọi
|Số lớp
|Tổng số học sinh
|1
|THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
|13
|455
|1624
|3.57
|2
|THPT Thủ Thiêm
|12
|540
|366
|0.68
|3
|THPT Giồng Ông Tố
|10
|450
|645
|1.43
|4
|THPT Nguyễn Văn Tăng
|18
|810
|343
|0.42
|5
|THPT Nguyễn Huệ
|15
|675
|706
|1.05
|6
|THPT Long Trường
|15
|675
|261
|0.39
|7
|THPT Phước Long
|12
|540
|514
|0.95
|8
|THPT Dương Văn Thì
|13
|585
|563
|0.96
|9
|THPT Bình Chiểu
|16
|720
|589
|0.82
|10
|THPT Nguyễn Hữu Huân
|15
|655
|1522
|2.32
|11
|THPT Thủ Đức
|18
|810
|1390
|1.72
|12
|THPT Hiệp Bình
|13
|585
|681
|1.16
|13
|THPT Linh Trung
|18
|810
|536
|0.66
|14
|THPT Đào Sơn Tây
|15
|675
|542
|0.80
|15
|THPT Tam Phú
|13
|585
|761
|1.30
|16
|THPT Trưng Vương
|15
|675
|986
|1.46
|17
|THPT Bùi Thị Xuân
|16
|700
|1062
|1.52
|18
|THPT Ten Lơ Man
|12
|540
|580
|1.07
|19
|THCS và THPT Trần Đại Nghĩa
|7
|285
|1095
|3.84
|20
|THPT Lương Thế Vinh
|8
|330
|369
|1.12
|21
|THPT Năng Khiếu TDTT
|8
|280
|137
|0.49
|22
|Phân hiệu THPT Lê Thị Hồng Gấm
|9
|405
|172
|0.42
|23
|THPT Lê Quý Đôn
|15
|525
|1023
|1.95
|24
|THPT Marie Curie
|30
|1000
|1123
|1.12
|25
|THPT Nguyễn Thị Minh Khai
|16
|690
|1386
|2.01
|26
|THPT Nguyễn Thị Diệu
|17
|765
|305
|0.40
|27
|THPT Nguyễn Hữu Thọ
|17
|765
|624
|0.82
|28
|THPT Nguyễn Trãi
|12
|540
|336
|0.62
|29
|THPT chuyên Lê Hồng Phong
|23
|805
|3926
|4.88
|30
|THPT Trần Khai Nguyên
|15
|675
|1046
|1.55
|31
|THPT Trần Hữu Trang
|8
|360
|156
|0.43
|32
|THPT Hùng Vương
|23
|1035
|1338
|1.29
|33
|THPT Phạm Phú Thứ
|15
|675
|737
|1.09
|34
|THPT Bình Phú
|13
|585
|965
|1.65
|35
|THPT Nguyễn Tất Thành
|16
|720
|761
|1.06
|36
|THPT Mạc Đĩnh Chi
|24
|1060
|1720
|1.62
|37
|THPT Ngô Quyền
|14
|630
|1102
|1.75
|38
|THPT Lê Thánh Tôn
|13
|585
|864
|1.48
|39
|THPT Tân Phong
|11
|495
|343
|0.69
|40
|THPT Nam Sài Gòn
|5
|225
|323
|1.44
|41
|THPT Lương Văn Can
|14
|630
|681
|1.08
|42
|THPT Tạ Quang Bửu
|13
|585
|719
|1.23
|43
|THPT Nguyễn Văn Linh
|15
|675
|203
|0.30
|44
|THPT Võ Văn Kiệt
|13
|585
|558
|0.95
|45
|THPT Ngô Gia Tự
|14
|630
|160
|0.25
|46
|THPT Phổ thông Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định
|12
|450
|289
|0.64
|47
|THPT Nguyễn An Ninh
|14
|630
|419
|0.67
|48
|THPT Nguyễn Khuyến
|15
|675
|867
|1.28
|49
|THPT Nguyễn Du
|17
|595
|562
|0.94
|50
|THCS và THPT Sương Nguyệt Anh
|6
|270
|172
|0.64
|51
|THCS và THPT Diên Hồng
|10
|450
|123
|0.27
|52
|THPT Trần Quang Khải
|17
|765
|806
|1.05
|53
|THPT Nguyễn Hiền
|13
|455
|409
|0.90
|54
|THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
|16
|720
|680
|0.94
|55
|THPT Võ Trường Toản
|10
|450
|800
|1.78
|56
|THPT Trường Chinh
|20
|900
|1171
|1.30
|57
|THPT Thạnh Lộc
|17
|765
|1252
|1.64
|58
|THPT Nguyễn Thượng Hiền
|18
|780
|1294
|1.66
|59
|THPT Nguyễn Thái Bình
|15
|675
|684
|1.01
|60
|THPT Nguyễn Chí Thanh
|15
|675
|684
|1.01
|61
|THPT Trần Phú
|18
|810
|1238
|1.53
|62
|THPT Lê Trọng Tấn
|15
|650
|680
|1.05
|63
|THPT Tân Bình
|15
|675
|892
|1.32
|64
|THPT Tây Thạnh
|20
|900
|1457
|1.62
|65
|THPT Gò Vấp
|14
|630
|551
|0.87
|66
|THPT Trần Hưng Đạo
|20
|900
|1429
|1.59
|67
|THPT Nguyễn Công Trứ
|19
|855
|1106
|1.29
|68
|THPT Nguyễn Trung Trực
|20
|900
|1146
|1.27
|69
|THPT Võ Thị Sáu
|19
|855
|879
|1.03
|70
|THPT Phan Đăng Lưu
|15
|675
|485
|0.72
|71
|THPT Hoàng Hoa Thám
|19
|855
|894
|1.05
|72
|THPT Trần Văn Giàu
|15
|675
|619
|0.92
|73
|THPT Gia Định
|22
|960
|1058
|1.10
|74
|THPT Thanh Đa
|11
|495
|490
|0.99
|75
|THPT Phú Nhuận
|19
|825
|1367
|1.66
|76
|THPT Hàn Thuyên
|14
|630
|406
|0.64
|77
|THPT An Lạc
|15
|675
|836
|1.24
|78
|THPT Bình Hưng Hòa
|16
|720
|1006
|1.40
|79
|THPT Vĩnh Lộc
|12
|540
|1150
|2.13
|80
|THPT Nguyễn Hữu Cảnh
|14
|630
|970
|1.54
|81
|THPT Bình Tân
|16
|720
|680
|0.94
|82
|THPT Tân Túc
|17
|765
|632
|0.83
|83
|THPT Bình Chánh
|18
|810
|801
|0.99
|84
|THPT Đa Phước
|11
|495
|632
|1.28
|85
|THPT Phổ thông Năng
|13
|510
|284
|0.56
|khiếu TDTT Bình Chánh
|86
|THPT Lê Minh Xuân
|14
|630
|690
|1.10
|87
|THPT Phong Phú
|15
|675
|251
|0.37
|88
|THPT Vĩnh Lộc B
|17
|765
|790
|1.03
|89
|THPT Củ Chi
|16
|720
|736
|1.02
|90
|THPT An Nhơn Tây
|18
|810
|500
|0.62
|91
|THPT Phú Hòa
|14
|630
|694
|1.10
|92
|THPT Quang Trung
|12
|540
|529
|0.98
|93
|THPT Trung Phú
|15
|675
|887
|1.31
|94
|THPT Tân Thông Hội
|13
|585
|907
|1.55
|95
|THPT Trung Lập
|13
|585
|254
|0.43
|96
|THPT Bà Điểm
|14
|630
|864
|1.37
|97
|THPT Nguyễn Hữu Tiến
|13
|585
|955
|1.63
|98
|THPT Hồ Thị Bi
|12
|540
|894
|1.66
|99
|THPT Lý Thường Kiệt
|11
|495
|748
|1.51
|100
|THPT Nguyễn Hữu Cầu
|14
|630
|1092
|1.73
|101
|THPT Phạm Văn Sáng
|15
|675
|1423
|2.11
|102
|THPT Nguyễn Văn Cừ
|14
|630
|576
|0.91
|103
|THPT Dương Văn Dương
|14
|630
|350
|0.56
|104
|THPT Long Thới
|8
|360
|437
|1.21
|105
|THPT Phước Kiển
|12
|480
|310
|0.65
|106
|THPT Cần Thạnh
|8
|320
|238
|0.74
|107
|THPT An Nghĩa
|7
|315
|273
|0.87
|108
|THPT Bình Khánh
|8
|360
|238
|0.66
|109
|THCS và THPT Thạnh An
|1
|40
|0.00
|110
|THPT Quốc tế Việt Úc
|4
|90
|0.00
|111
|Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP HCM)
|600
|0.00
|112
|Trung học Thực hành Đại học Sư phạm TPHCM
|310
|489
|1.58
|113
|Trung học Thực hành Đại học Sài Gòn
|175
|245
|1.40
|114
|Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan
|75
|0.00
|115
|Phổ thông Năng khiếu Thể thao Olympic
|80
|0.00
Học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng lớp 10 từ 14 giờ ngày 4.5 đến 17 giờ ngày 8.5
Cán bộ Phòng Quản lý chất lượng Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, chậm nhất đến 16 giờ ngày 4.5, Sở GD-ĐT sẽ công bố số lượng nguyện vọng 1 của học sinh đăng ký vào từng trường.
Trên cơ sở số liệu được công bố, kết hợp với kết quả học kỳ 2 (đã hoàn thành thi vào thời điểm này), phụ huynh và học sinh có thêm căn cứ để đánh giá và điều chỉnh nguyện vọng phù hợp.
Để có sự lựa chọn và điều chỉnh nguyện vọng phù hợp, phụ huynh và học sinh cần cân đối 3 yếu tố cốt lõi sau:
- Năng lực học tập của học sinh: Đây là nền tảng quan trọng nhất, giúp định hướng mức độ kỳ vọng thực tế khi lựa chọn trường.
- Điều kiện đi lại của gia đình: Khoảng cách và phương tiện di chuyển hằng ngày ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập lâu dài của học sinh.
- Định hướng học tập tại trường THPT: Cần tìm hiểu các tổ hợp môn và chương trình đào tạo của từng trường để đảm bảo phù hợp với sở thích và định hướng nghề nghiệp của học sinh.
