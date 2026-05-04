Tỷ lệ chọi lớp 10 chương trình tiếng Anh tích hợp tại TP.HCM, trường nào cao nhất?

Theo số liệu học sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 của 10 trường THPT tổ chức dạy chương trình Anh tích hợp, những trường có tỷ lệ chọi cao là Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, Bùi Thị Xuân...
Tỷ lệ chọi lớp 10 chương trình tiếng Anh tích hợp cụ thể ở các trường như sau:
|
Trường THPT
|
Chỉ tiêu
|
Số học đăng ký nguyện vọng
|
Tỷ lệ chọi
|
Bùi Thị Xuân
|
70 học sinh
|
201 học sinh
|
2,87
|
THCS-THPT Trần Đại Nghĩa
|
105 học sinh
|
448 học sinh
|
4,26
|
Lương Thế Vinh
|
105 học sinh
|
80 học sinh
|
0,76
|
Nguyễn Thị Minh Khai
|
35 học sinh
|
151 học sinh
|
4,31
|
Thực hành Sài Gòn
|
35 học sinh
|
82 học sinh
|
2,34
|
Mạc Đĩnh Chi
|
70 học sinh
|
101 học sinh
|
1,44
|
Gia Định
|
105 học sinh
|
156 học sinh
|
1,48
|
Phú Nhuận
|
70 học sinh
|
169 học sinh
|
2,41
|
Nguyễn Thượng Hiền
|
105 học sinh
|
251 học sinh
|
2,39
|
Nguyễn Hữu Huân
|
70 học sinh
|
155 học sinh
|
2,21
Lưu ý khi điều chỉnh nguyện vọng lớp 10
Căn cứ vào số liệu nói trên, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng lớp 10 từ 14 giờ ngày 4.5 đến 17 giờ ngày 8.5. Theo đó, Sở GD-ĐT lưu ý học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký nhưng chỉ được điều chỉnh thêm/bớt/thay đổi thứ tự chứ không được đăng ký thêm loại hình tuyển sinh chưa đăng ký ở giai đoạn 1.
Trên cơ sở số liệu được công bố, kết hợp với kết quả học kỳ 2 (đã hoàn thành thi vào thời điểm này), phụ huynh và học sinh có thêm căn cứ để đánh giá và điều chỉnh nguyện vọng.
Để có sự lựa chọn và điều chỉnh nguyện vọng phù hợp, phụ huynh và học sinh cần cân đối 3 yếu tố cốt lõi sau:
- Năng lực học tập của học sinh: Đây là nền tảng quan trọng nhất, giúp định hướng mức độ kỳ vọng thực tế khi lựa chọn trường.
- Điều kiện đi lại của gia đình: Khoảng cách và phương tiện di chuyển hằng ngày ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập lâu dài của học sinh.
- Định hướng học tập tại trường THPT: Cần tìm hiểu các tổ hợp môn lớp 10 và chương trình đào tạo của từng trường để đảm bảo phù hợp với sở thích và định hướng nghề nghiệp của học sinh.
