Giáo dục

Tỷ lệ chọi lớp 10 chương trình tiếng Anh tích hợp tại TP.HCM, trường nào cao nhất?

Bích Thanh
04/05/2026 16:38 GMT+7

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố số liệu học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 chương trình tiếng Anh tích hợp năm học 2026-2027. Trong đó có trường có tỷ lệ chọi đến 4,31 với 151 học sinh đăng ký trong khi chỉ tiêu chỉ có 35 học sinh.

Học sinh TP.HCM sẽ dự thi lớp 10 vào ngày 1-2.6

Theo số liệu học sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 của 10 trường THPT tổ chức dạy chương trình  Anh tích hợp, những trường có tỷ lệ chọi cao là Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, Bùi Thị Xuân...

Tỷ lệ chọi lớp 10 chương trình tiếng Anh tích hợp cụ thể ở các trường như sau:

Trường THPT

Chỉ tiêu

Số học đăng ký nguyện vọng

Tỷ lệ chọi

Bùi Thị Xuân

70 học sinh

201 học sinh

2,87

THCS-THPT Trần Đại Nghĩa

105 học sinh

448 học sinh

4,26

Lương Thế Vinh

105 học sinh

80 học sinh

0,76

Nguyễn Thị Minh Khai

35 học sinh

151 học sinh

4,31

Thực hành Sài Gòn

35 học sinh

82 học sinh

2,34

Mạc Đĩnh Chi

70 học sinh

101 học sinh

1,44

Gia Định

105 học sinh

156 học sinh

1,48

Phú Nhuận

70 học sinh

169 học sinh

2,41

Nguyễn Thượng Hiền

105 học sinh

251 học sinh

2,39

Nguyễn Hữu Huân

70 học sinh

155 học sinh

2,21

Lưu ý khi điều chỉnh nguyện vọng lớp 10

Căn cứ vào số liệu nói trên, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng lớp 10 từ 14 giờ ngày 4.5 đến 17 giờ ngày 8.5. Theo đó, Sở GD-ĐT lưu ý học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký nhưng chỉ được điều chỉnh thêm/bớt/thay đổi thứ tự chứ không được đăng ký thêm loại hình tuyển sinh chưa đăng ký ở giai đoạn 1.

Trên cơ sở số liệu được công bố, kết hợp với kết quả học kỳ 2 (đã hoàn thành thi vào thời điểm này), phụ huynh và học sinh có thêm căn cứ để đánh giá và điều chỉnh nguyện vọng.

Để có sự lựa chọn và điều chỉnh nguyện vọng phù hợp, phụ huynh và học sinh cần cân đối 3 yếu tố cốt lõi sau:

  • Năng lực học tập của học sinh: Đây là nền tảng quan trọng nhất, giúp định hướng mức độ kỳ vọng thực tế khi lựa chọn trường. 
  • Điều kiện đi lại của gia đình: Khoảng cách và phương tiện di chuyển hằng ngày ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập lâu dài của học sinh. 
  • Định hướng học tập tại trường THPT: Cần tìm hiểu các tổ hợp môn lớp 10 và chương trình đào tạo của từng trường để đảm bảo phù hợp với sở thích và định hướng nghề nghiệp của học sinh.


