Giáo dục

Phụ huynh TP.HCM 'đội nắng', 'hứng mưa', chờ đón con thi lớp 10 đến tối

Ngọc Long
02/06/2026 22:00 GMT+7

Tối nay, 2.6, kỳ thi lớp 10 của Sở GD-ĐT TP.HCM chính thức khép lại với môn thi cuối là môn chuyên hay tích hợp, kết thúc kỳ thi đầu tiên của TP.HCM sau sáp nhập và cũng là kỳ thi có số thí sinh đông nhất trước đến nay.

Kỳ thi lớp 10 năm nay của TP.HCM, bao gồm khu vực 1 (TP.HCM cũ), 2 (tỉnh Bình Dương cũ), 3 (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ), thu hút tổng cộng hơn 151.000 thí sinh và cũng từng đó phụ huynh tham gia đưa đón con cái cả sáng lẫn chiều. Trước đó, kỳ thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức gần 2 tuần trước cũng thu hút hơn 4.700 thí sinh để tranh 595 suất vào trường.

Kỳ thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu đã diễn ra vào ngày 23.5, cũng là kỳ thi lớp 10 tổ chức sớm nhất tại TP.HCM

Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh cái nắng ngoài trời tại TP.HCM thời điểm đó lên tới gần 40 độ, khiến phụ huynh ngoài trang bị đồ chống nắng như áo khoác, khăn đội đầu thì còn thủ sẵn nước lạnh để tiếp sức cho con sau giờ thi

Không chỉ thu hút thí sinh khu vực 1, kỳ thi của Trường Phổ thông Năng khiếu còn là nơi tranh tài của các em khu vực 2 và 3. Trong ảnh là một thí sinh từ Trường THCS Nguyễn An Ninh (TP.Vũng Tàu cũ, nay là P.Tam Thắng, TP.HCM) được ba chở xe máy lên Trường tiểu học Thiên Hộ Dương (P.Hòa Hưng, TP.HCM) để dự thi

Đến ngày 31.5, thí sinh trên toàn TP.HCM chính thức làm thủ tục dự thi lớp 10 để tranh suất vào các trường công lập, trong đó bóng dáng phụ huynh luôn hiện diện từ ngày đầu tiên cho tới ngày cuối cùng. Trong ảnh là phụ huynh, học sinh cùng xem sơ đồ phòng thi tại Trường THCS Dĩ An (tỉnh Bình Dương cũ, nay là P.Dĩ An, TP.HCM)

Trước cổng phòng thi lớp 10, có thể dễ dàng bắt gặp những khoảnh khắc phụ huynh động viên con trước khi bước vào phòng thi

Những cái ôm tiếp sức

Và cả những cái thơm má đong đầy tình cảm tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (P.Xóm Chiếu)

Theo nhiều thí sinh, kỳ thi lớp 10 năm nay tại TP.HCM diễn ra nhẹ nhàng, các môn thi bắt buộc là toán, văn, tiếng Anh đều vừa sức

Một phụ huynh vui vẻ ôm con vào lòng tại điểm thi Trường THCS Bàn Cờ (P.Bàn Cờ)

Tại điểm thi Trường THPT Lê Hồng Phong (P.Chợ Quán), nhiều phụ huynh tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của con sau khi hoàn thành môn thi cuối là môn chuyên hoặc tích hợp

Chiều nay 2.6, TP.HCM cũng đón cơn mưa nặng hạt nhưng may mắn là sớm tạnh trước khi thí sinh ra khỏi điểm thi

Trong khi đó, một số phụ huynh không có áo mưa hay dù để che chắn thì đợi con trên cầu vượt gần trường trong lúc chờ mưa tan

Lâm Khải Kỳ, học sinh Trường THCS Trần Bội Cơ (P.Chợ Lớn), bất ngờ khi được mẹ tặng bó hoa tông hồng - tím rực rỡ trước cổng trường, mừng em hoàn thành xong môn thi chuyên. Kỳ chia sẻ em cảm thấy nhẹ nhõm sau hàng tháng trời ôn luyện vừa qua và đã sẵn sàng cho chuyến du lịch Đà Nẵng sắp tới cùng gia đình

Đến 18 giờ hơn, khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt trở lại, một số phụ huynh có con thi môn tin chuyên vẫn còn chờ đón con ngoài cổng trường. Lý do ra trễ, theo thí sinh, là các bài làm đều được niêm phong ở một USB riêng, khiến thời gian thu bài lên đến khoảng 15 phút mỗi em

Kỳ thi lớp 10 đã kết thúc nhưng hành trình viết nên ước mơ của thí sinh chỉ mới bắt đầu những bước đầu tiên. Dưới sự chở che hết lòng của ba mẹ, hy vọng các em sẽ luôn rạng rỡ, nỗ lực, tự tin chinh phục mọi thử thách phía trước và ngày càng sải cánh bay xa trên hành trình tìm kiếm ước mơ đời mình

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM, ngay sáng mai, 3.6, các cán bộ, giáo viên và nhân viên được phân công sẽ thực hiện công đoạn làm phách, kéo dài đến hết ngày 4.6. Việc chấm thi lớp 10 bắt đầu từ ngày 5.6 và hoàn tất vào 9.6. Tuy nhiên, vì kỳ thi lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT sắp tới diễn ra liền kề mà thầy cô phải tham gia công tác ở cả hai kỳ thi, thời gian công bố điểm dự kiến sẽ sau ngày 12.6.

Kỳ thi lớp 10 TP.HCM năm 2026 là kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập tỉnh thành. Năm nay, tổng số học sinh đăng ký dự thi là 151.269 em, trong đó thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 chuyên, tích hợp và chương trình đặc thù là 11.354 em. Lớp chuyên tiếng Anh có số lượng đăng ký cao nhất với 3.342 thí sinh, tiếp theo là lớp chuyên toán với 2.072 thí sinh và chuyên ngữ văn với 1.368 thí sinh...

Thành phố có 1.515 thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 THPT theo quy định trong đó gồm 100 học sinh thuộc diện tuyển thẳng do đạt thành tích thể thao cấp quốc gia, 3 học sinh dân tộc thiểu số rất ít người và 1.412 học sinh khuyết tật.

Trong khi đó ở kỳ thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu, điểm thi dự kiến công bố từ ngày 10.6 trở đi.


