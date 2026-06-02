Phụ huynh TP.HCM 'đội nắng', 'hứng mưa', chờ đón con thi lớp 10 đến tối

Kỳ thi lớp 10 năm nay của TP.HCM, bao gồm khu vực 1 (TP.HCM cũ), 2 (tỉnh Bình Dương cũ), 3 (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ), thu hút tổng cộng hơn 151.000 thí sinh và cũng từng đó phụ huynh tham gia đưa đón con cái cả sáng lẫn chiều. Trước đó, kỳ thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức gần 2 tuần trước cũng thu hút hơn 4.700 thí sinh để tranh 595 suất vào trường.
Theo thông tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM, ngay sáng mai, 3.6, các cán bộ, giáo viên và nhân viên được phân công sẽ thực hiện công đoạn làm phách, kéo dài đến hết ngày 4.6. Việc chấm thi lớp 10 bắt đầu từ ngày 5.6 và hoàn tất vào 9.6. Tuy nhiên, vì kỳ thi lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT sắp tới diễn ra liền kề mà thầy cô phải tham gia công tác ở cả hai kỳ thi, thời gian công bố điểm dự kiến sẽ sau ngày 12.6.
Kỳ thi lớp 10 TP.HCM năm 2026 là kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập tỉnh thành. Năm nay, tổng số học sinh đăng ký dự thi là 151.269 em, trong đó thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 chuyên, tích hợp và chương trình đặc thù là 11.354 em. Lớp chuyên tiếng Anh có số lượng đăng ký cao nhất với 3.342 thí sinh, tiếp theo là lớp chuyên toán với 2.072 thí sinh và chuyên ngữ văn với 1.368 thí sinh...
Thành phố có 1.515 thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 THPT theo quy định trong đó gồm 100 học sinh thuộc diện tuyển thẳng do đạt thành tích thể thao cấp quốc gia, 3 học sinh dân tộc thiểu số rất ít người và 1.412 học sinh khuyết tật.
Trong khi đó ở kỳ thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu, điểm thi dự kiến công bố từ ngày 10.6 trở đi.
