Dầm mình trong mưa, cha mẹ kiên nhẫn đợi con khép lại kỳ thi lớp 10

Nhật Thịnh
02/06/2026 18:39 GMT+7

Chiều 2.6, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống TP.HCM khi thí sinh thi chuyên hoặc chương trình tích hợp vừa hoàn thành môn thi cuối cùng của kỳ thi lớp 10. Tại nhiều điểm thi, phụ huynh vẫn kiên nhẫn đợi con giữa cơn mưa.

Sau khi hoàn thành 3 môn bắt buộc của kỳ thi lớp 10, hơn 11.000 thí sinh tại TP.HCM tiếp tục dự thi các môn chuyên, môn tích hợp để cạnh tranh suất học tại các lớp chuyên, lớp tích hợp và chương trình đặc thù.

Cơn mưa bất ngờ đổ xuống khiến nhiều phụ huynh trở tay không kịp, song vẫn kiên nhẫn đợi đón con tại điểm thi Trường THPT Phú Nhuận

ẢNH: NHẬT THỊNH

Giữa cơn mưa nặng hạt, nhiều phụ huynh vẫn kiên nhẫn chờ con trước các điểm thi

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ánh mắt vẫn hướng về cánh cổng điểm thi giữa cơn mưa chiều

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dù nắng hay mưa, phụ huynh vẫn kiên nhẫn chờ con trước cổng trường thi

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tổng số thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 chuyên, tích hợp và chương trình đặc thù là 11.354 em

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong đó lớp chuyên tiếng Anh có số lượng đăng ký cao nhất với 3.342 thí sinh, tiếp theo là lớp chuyên toán với 2.072 thí sinh và chuyên ngữ văn với 1.368 thí sinh…

ẢNH: NHẬT THỊNH

TP.HCM có 1.515 thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 THPT theo quy định trong đó gồm 100 học sinh thuộc diện tuyển thẳng do đạt thành tích thể thao cấp quốc gia, 3 học sinh dân tộc thiểu số rất ít người và 1.412 học sinh khuyết tật

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thí sinh dầm mưa rời điểm thi sau khi kết thúc môn thi cuối tại Trường THPT Phú Nhuận

ẢNH: NHẬT THỊNH

Không chuẩn bị áo mưa, nhiều em đành phải dầm mưa ra cổng, áo quần ướt đẫm

ẢNH: NHẬT THỊNH

Giữa cơn mưa chiều, mẹ vội hỏi han, động viên con sau khi hoàn thành bài thi, tiếp thêm tinh thần cho con sau kỳ thi căng thẳng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cha mẹ vào tận các dãy hành lang điểm thi để tìm đón con sau giờ thi

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khép lại kỳ thi, cơn mưa chiều TP.HCM như làm đậm thêm những cảm xúc của một mùa thi nhiều dấu ấn

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dự kiến sau ngày 12.6, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10

ẢNH: NHẬT THỊNH


 

