Nụ cười và nước mắt của sĩ tử TP.HCM sau môn toán tuyển sinh lớp 10

Sáng 2.6, hơn 151.000 thí sinh tại TP.HCM bước vào thi môn toán trong
kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027. Tại nhiều điểm thi, phụ huynh có mặt từ sớm, chờ đón con giữa cái nắng đầu hè với tâm trạng hồi hộp, lo lắng.
Nụ cười và nước mắt đan xen tạo nên bức tranh đa cảm xúc sau giờ thi môn toán tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM
Người mẹ trao nụ hôn động viên con trước giờ bước vào phòng thi môn toán sáng nay tại điểm Trường THPT Trưng Vương
Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP.HCM, tổng số học sinh đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 là 151.269 em. Trong quá trình đăng ký tuyển sinh, Sở GD-ĐT ghi nhận 45.263 lượt điều chỉnh nguyện vọng
Tổng số thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 chuyên, tích hợp và chương trình đặc thù là 11.354 em
Trong đó lớp chuyên tiếng Anh có số lượng đăng ký cao nhất với 3.342 thí sinh, tiếp theo là lớp chuyên toán với 2.072 thí sinh và chuyên ngữ văn với 1.368 thí sinh…
TP.HCM có 1.515 thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 THPT theo quy định trong đó gồm 100 học sinh thuộc diện tuyển thẳng do đạt thành tích thể thao cấp quốc gia, 3 học sinh dân tộc thiểu số rất ít người và 1.412 học sinh khuyết tật
Kỳ thi diễn ra tại 242 điểm thi có tổng số 6.443 phòng thi. Đồng thời Sở GD-ĐT huy động gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi
Môn toán được xem là môn có tính phân hóa cao khiến nhiều thí sinh không khỏi lo lắng trước giờ làm bài
Ánh mắt thấp thỏm của người mẹ trong thời gian chờ con hoàn thành môn thi
Nụ cười nhẹ nhõm của sĩ tử khi gặp lại mẹ sau những giờ phút căng thẳng
Giữa những gương mặt rạng rỡ, vẫn có những thí sinh lặng lẽ lau nước mắt vì kết quả chưa như kỳ vọng
Những giọt nước mắt tiếc nuối đã rơi trước cổng trường, nhưng cũng nhanh chóng được xoa dịu bằng lời an ủi của mẹ
Sau nhiều giờ chờ đợi, người mẹ không giấu được niềm vui khi con bước ra khỏi điểm thi
Sau khi hoàn thành bài thi môn toán sáng nay, phần lớn thí sinh TP.HCM cũng chính thức kết thúc kỳ thi lớp 10 năm nay
Trường hợp các bạn có đăng ký nguyện vọng chuyên hoặc tích hợp sẽ tiếp tục dự thi môn tương ứng vào chiều nay 2.6
