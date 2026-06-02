Giáo dục

Nụ cười và nước mắt của sĩ tử TP.HCM sau môn toán tuyển sinh lớp 10

Nhật Thịnh - Ngọc Dương
02/06/2026 12:19 GMT+7

Sau giờ thi môn toán tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM, nhiều thí sinh rời phòng thi với những cảm xúc trái ngược. Trước cổng trường, nụ cười vỡ òa xen lẫn những giọt nước mắt tiếc nuối của các sĩ tử trong vòng tay an ủi của cha mẹ.

Sáng 2.6, hơn 151.000 thí sinh tại TP.HCM bước vào thi môn toán trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027. Tại nhiều điểm thi, phụ huynh có mặt từ sớm, chờ đón con giữa cái nắng đầu hè với tâm trạng hồi hộp, lo lắng.

Nụ cười và nước mắt đan xen tạo nên bức tranh đa cảm xúc sau giờ thi môn toán tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Người mẹ trao nụ hôn động viên con trước giờ bước vào phòng thi môn toán sáng nay tại điểm Trường THPT Trưng Vương

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP.HCM, tổng số học sinh đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 là 151.269 em. Trong quá trình đăng ký tuyển sinh, Sở GD-ĐT ghi nhận 45.263 lượt điều chỉnh nguyện vọng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tổng số thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 chuyên, tích hợp và chương trình đặc thù là 11.354 em

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong đó lớp chuyên tiếng Anh có số lượng đăng ký cao nhất với 3.342 thí sinh, tiếp theo là lớp chuyên toán với 2.072 thí sinh và chuyên ngữ văn với 1.368 thí sinh…

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

TP.HCM có 1.515 thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 THPT theo quy định trong đó gồm 100 học sinh thuộc diện tuyển thẳng do đạt thành tích thể thao cấp quốc gia, 3 học sinh dân tộc thiểu số rất ít người và 1.412 học sinh khuyết tật

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Kỳ thi diễn ra tại 242 điểm thi có tổng số 6.443 phòng thi. Đồng thời Sở GD-ĐT huy động gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi

ẢNH: NHẬT THỊNH

Môn toán được xem là môn có tính phân hóa cao khiến nhiều thí sinh không khỏi lo lắng trước giờ làm bài

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ánh mắt thấp thỏm của người mẹ trong thời gian chờ con hoàn thành môn thi

ẢNH: NHẬT THỊNH

Nụ cười nhẹ nhõm của sĩ tử khi gặp lại mẹ sau những giờ phút căng thẳng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Giữa những gương mặt rạng rỡ, vẫn có những thí sinh lặng lẽ lau nước mắt vì kết quả chưa như kỳ vọng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Những giọt nước mắt tiếc nuối đã rơi trước cổng trường, nhưng cũng nhanh chóng được xoa dịu bằng lời an ủi của mẹ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau nhiều giờ chờ đợi, người mẹ không giấu được niềm vui khi con bước ra khỏi điểm thi

ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau khi hoàn thành bài thi môn toán sáng nay, phần lớn thí sinh TP.HCM cũng chính thức kết thúc kỳ thi lớp 10 năm nay

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trường hợp các bạn có đăng ký nguyện vọng chuyên hoặc tích hợp sẽ tiếp tục dự thi môn tương ứng vào chiều nay 2.6

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

 

Sĩ tử TP.HCM rạng rỡ trong vòng tay cha mẹ ngày đầu thi tuyển sinh lớp 10

Vui mừng, nhẹ nhõm xen lẫn tiếc nuối là cảm xúc của nhiều thí sinh TP.HCM sau ngày thi đầu tiên kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Trước cổng trường, những cái ôm của cha mẹ giúp các em vơi bớt áp lực sau giờ làm bài.

