Giáo dục

Sĩ tử TP.HCM rạng rỡ trong vòng tay cha mẹ ngày đầu thi tuyển sinh lớp 10

Nhật Thịnh
01/06/2026 17:20 GMT+7

Vui mừng, nhẹ nhõm xen lẫn tiếc nuối là cảm xúc của nhiều thí sinh TP.HCM sau ngày thi đầu tiên kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Trước cổng trường, những cái ôm của cha mẹ giúp các em vơi bớt áp lực sau giờ làm bài.

Hôm nay (1.6), khoảng 151.269 thí sinh tại TP.HCM chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Đây là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầu tiên của TP.HCM sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu với số thí sinh đông nhất trên cả nước.

Thí sinh rạng rỡ sau khi hoàn thành môn ngữ văn tại điểm thi trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 tại TP.HCM

Nhiều thí sinh bước vào phòng thi với tâm thế tự tin, sẵn sàng chinh phục môn thi đầu tiên

Tổng số học sinh đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM năm học 2026-2027 là 151.269 em

Tổng số thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 chuyên, tích hợp và chương trình đặc thù là 11.354 em

Trong đó lớp chuyên tiếng Anh có số lượng đăng ký cao nhất với 3.342 thí sinh, tiếp theo là lớp chuyên toán với 2.072 thí sinh và chuyên ngữ văn với 1.368 thí sinh…

Một thí sinh lộ rõ vẻ hồi hộp, lo lắng trước giờ bước vào phòng thi môn tiếng Anh tại điểm Trường THPT Trưng Vương

Giữa cái nắng gay gắt đầu hè, nhiều phụ huynh vẫn kiên nhẫn đợi con trước cổng trường, mong ngóng từng bước chân con

Không chỉ đưa đón, nhiều phụ huynh còn ở lại trước cổng trường suốt giờ thi, đồng hành cùng con trong kỳ thi quan trọng đầu đời

Khép lại ngày thi đầu tiên, nhiều thí sinh không giấu được niềm vui và sự nhẹ nhõm sau những giờ làm bài căng thẳng

Gặp lại cha mẹ sau giờ làm bài, nhiều thí sinh bật cười nhẹ nhõm trong những cái ôm đầy yêu thương và động viên

Em Minh Hoàng cho biết cảm thấy rất hạnh phúc khi luôn có mẹ đồng hành, tiếp thêm động lực và là điểm tựa tinh thần vững chắc trong kỳ thi lần này

Thí sinh rời điểm thi với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau

Từ sáng sớm đến khi kết thúc giờ thi, nhiều phụ huynh luôn sát cánh cùng con trên hành trình chinh phục kỳ tuyển sinh lớp 10

Tại cổng trường, cánh tay chào đón của cha mẹ trở thành điểm tựa ấm áp sau những giờ làm bài căng thẳng

Cuộc trò chuyện ngắn sau giờ thi giúp phụ huynh phần nào hiểu hơn tâm trạng và kết quả làm bài của con

Ngày mai, các thí sinh dự thi vào các trường THPT đại trà sẽ hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với môn toán vào buổi sáng. Trong khi đó, các thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp chuyên hoặc tích hợp sẽ tiếp tục dự thi môn chuyên, môn tích hợp tương ứng vào buổi chiều

