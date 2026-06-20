Thủ khoa lớp 10 TP.HCM là học sinh trường tư có 2 môn đạt điểm tuyệt đối

Theo thông tin từ ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, thủ khoa của kỳ thi lớp 10 TP.HCM năm nay là em Nguyễn Đăng Phúc, học sinh Trường tiểu học-THCS Hồng Ngọc, trường tư thục tại P.Tân Phú.

Nguyễn Đăng Phúc, thủ khoa kỳ thi lớp 10 TP.HCM năm học 2026-2027 với 28,75 điểm ảnh: Fanpage Facebook nhà trường

Nguyễn Đăng Phúc đạt tổng điểm 28,75 của 3 môn thi, trong đó toán và ngoại ngữ đạt điểm tuyệt đối, ngữ văn đạt 8,75.

Năm nay kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM có khoảng 151.000 thí sinh tham dự, Sở GD-ĐT đã công bố điểm thi lớp 10 cùng điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tiếng Anh tích hợp vào hôm qua, 19.6.

Theo các giáo viên lớp 9 có kinh nghiệm, điểm chuẩn lớp 10 chuyên tăng sẽ tác động đến điểm chuẩn thường.

Cụ thể, bảng điểm chuẩn lớp 10 chuyên năm học 2026-2027 mà Sở GD-ĐT TP.HCM công bố sáng qua cho thấy các trường lớp chuyên đồng loạt tăng, có môn tăng kỷ lục, hơn 6 điểm so với năm ngoái.

Thí sinh tra cứu điểm thi lớp 10 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Dẫn đầu điểm chuẩn lớp 10 chuyên tại TP.HCM năm học 2026-2027 là lớp chuyên sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với 39,25 điểm ở nguyện vọng 1 và 39,75 điểm ở nguyện vọng 2. Tiếp đến là chuyên hóa (38,5 điểm), tiếng Anh đề án 3695 (37,75 điểm), toán (37,5 điểm), ngữ văn (36,75 điểm), tiếng Anh (36,25 điểm)…

Tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, lớp 10 chuyên sinh cũng có mức điểm chuẩn cao nhất với 37,75 điểm ở nguyện vọng 1 và 38,5 điểm nguyện vọng 2. Tiếp đến là chuyên tiếng Anh đề án 3695 (37 điểm), hóa học (36,5 điểm), tiếng Anh (36,25 điểm), ngữ văn (36 điểm)…

Trong khi đó, điểm chuẩn tại Trường THPT chuyên Hùng Vương (khu vực 2) và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (khu vực 3) thấp hơn đáng kể. Mức điểm cao nhất của 2 trường này là lớp chuyên ngữ văn, lần lượt là 34,75 điểm và 34,25 điểm ở nguyện vọng 1.

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành), nhận định sau khi điểm chuẩn các trường chuyên và trường có lớp tích hợp được công bố, có thể thấy mặt bằng điểm thi lớp 10 năm nay xu hướng nhích lên. Từ thực tế đó, nhiều khả năng nhóm trường tốp đầu sẽ tăng khoảng 0,5 - 1,5 điểm; Nhóm trường tốp giữa tăng từ 0,5 - 1 điểm. Đáng chú ý, các trường tốp cuối có thể tăng từ 1 - 2 điểm. Đồng thời hiện tượng điểm chuẩn quá thấp như một số năm trước sẽ khó xuất hiện.

Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân lý giải do đề thi năm nay được đánh giá có tính phân hóa nhưng vẫn gần gũi, giúp học sinh phát huy năng lực thay vì chỉ kiểm tra khả năng ghi nhớ. Tuy nhiên, khu vực 2 và khu vực 3 vẫn là ẩn số khó dự đoán, bởi đây là năm đầu tiên áp dụng định hướng ra đề mới theo mô hình của TP.HCM sau sáp nhập.





