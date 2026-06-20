Thủ khoa lớp 10 TP.HCM không học thêm, đạt điểm cao vì sao?

Không chỉ là thủ khoa kỳ thi lớp 10 TP.HCM, Nguyễn Đăng Phúc, học sinh Trường tiểu học-THCS Hồng Ngọc (P.Tân Phú), còn trúng tuyển lớp chuyên toán Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và trước đó còn đậu vào lớp chuyên toán Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM).



Với tổng điểm 3 môn thi 28,75, trong đó 2 môn tiếng Anh, toán đạt điểm tuyệt đối và 8,75 điểm môn ngữ văn nhưng Đăng Phúc cho rằng khá bất ngờ khi trở thành thủ khoa của kỳ thi lớp 10.



Thủ khoa của kỳ thi lớp 10 TP.HCM năm 2026 ẢNH: BÍCH THANH

Đăng Phúc cho hay tự đánh giá bài làm của mình ở mức tốt và không nghĩ sẽ đạt kết quả này. "Hôm đó, em làm bài khá nhanh. Môn tiếng Anh chỉ hoàn thành trong vòng 30 phút. Sau khi về nhà đối chiếu với gợi ý bài giải, em thấy các câu trả lời đều đúng nhưng vẫn chưa dám chắc điểm số vì còn phụ thuộc vào phần trình bày", Phúc chia sẻ.



Đăng Phúc cho hay chỉ học ở trường và tự học tại nhà, không đi học thêm ẢNH: BÍCH THANH

Về quá trình học tập, Đăng Phúc cho biết, ngoài thời gian học ở trường và các buổi ôn tập với thầy cô trên lớp, em không tham gia học thêm.

"Học ở trường đến khoảng 18-19 giờ, về nhà em tự học đến khoảng 21-22 giờ, thời gian còn lại em trò chuyện với gia đình hoặc xem tivi để thư giãn", nam sinh chia sẻ.

Đăng Phúc cho rằng, bản thân không có bí quyết học tập đặc biệt. Em chủ yếu bám sát chương trình học, hoàn thành đầy đủ bài tập và ôn luyện theo hướng dẫn của giáo viên. Theo nam sinh, ba mẹ là thần tượng và sự đồng hành của gia đình là một trong những yếu tố quan trọng giúp em đạt kết quả tốt. Ba mẹ luôn động viên, khích lệ và không tạo áp lực về điểm số.



"Khi đạt kết quả tốt thì em được khen thưởng. Nếu kết quả không như mong muốn, bố mẹ cũng chỉ an ủi chứ không la mắng", Đăng Phúc nói.

Nói về dự định của tương lai, Đăng Phúc cho hay tập trung học tập và sẽ định hướng trở thành bác sĩ như ba mẹ của mình.

Đăng Phúc cùng ba và em trai của mình, mẹ của Phúc đang thực hiện ca trực vào chiều nay ẢNH: BÍCH THANH

Ba của Đăng Phúc, anh Nguyễn Đăng Tâm, chia sẻ, gia đình rất vui và tự hào khi con đạt thành tích thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay.

"Để có được kết quả hôm nay là nhờ sự đồng hành, tận tâm của các thầy cô giáo. Gia đình rất mừng cho con", anh Tâm chia sẻ.

Theo anh Tâm, gia đình không đặt nặng thành tích hay ép buộc con trong học tập. Ngay từ khi đăng ký nguyện vọng, Đăng Phúc đã bày tỏ mong muốn theo học chuyên toán và luôn được bố mẹ tôn trọng lựa chọn. "Con muốn thi trường nào thì ba mẹ đăng ký trường đó. Gia đình không áp đặt mà chỉ đồng hành cùng con", anh Tâm nói.

Anh Tâm cho hay, điều khiến gia đình tự hào nhất không chỉ là thành tích học tập mà còn là tính tự giác của con trai. "Phúc rất tự giác. Ba mẹ hầu như không phải nhắc chuyện học hành. Đó là điều khiến gia đình hạnh phúc và hãnh diện nhất", anh Tâm chia sẻ.

Đồng thời trúng tuyển lớp chuyên toán của Trường Phổ thông Năng khiếu và Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa nhưng theo anh Tâm, gia đình sẽ để con có thời gian cân nhắc trước khi đưa ra quyết định. "Con chọn trường nào thì gia đình cũng sẽ ủng hộ và đồng hành", anh Tâm nói.

