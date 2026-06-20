Vì sao TP.HCM chưa công bố điểm chuẩn lớp 10 đại trà?

Hôm qua (19.6), Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố điểm thi lớp 10 của khoảng 151.000 thí sinh tham dự khóa thi ngày 1-2.6 vừa qua.

Đồng thời, Sở GD-ĐT cũng đã công bố điểm chuẩn lớp 10 của 4 trường THPT chuyên và 10 trường THPT tuyển sinh chương trình tiếng Anh tích hợp.

Sau khi Sở GD-ĐT TP công bố điểm chuẩn chuyên, tiếng Anh tích hợp, nhiều phụ huynh thắc mắc vì sao công bố điểm chuẩn lớp 10 thường sau trường chuyên, lớp tiếng Anh tích hợp? Có phải do Sở không kịp xử lý dữ liệu?

Thí sinh xem điểm thi lớp 10 vào sáng qua, 19.6 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Nguyên nhân điểm chuẩn lớp 10 đại trà công bố sau trường chuyên, tích hợp

Trả lời thắc mắc của phụ huynh về việc điểm chuẩn lớp 10 đại trà được công bố sau điểm chuẩn trường chuyên và lớp tiếng Anh tích hợp, ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, khẳng định đây không phải do xử lý dữ liệu chậm trễ, mà là bước đi có chủ đích nhằm hạn chế tối đa tỷ lệ "ảo", bảo đảm quyền lợi cho thí sinh.

Theo quy định tuyển sinh lớp 10, mỗi học sinh được đăng ký đồng thời nguyện vọng vào lớp chuyên, tích hợp và 3 nguyện vọng lớp đại trà. Do đó, Sở phải công bố điểm chuẩn chuyên, tích hợp trước để học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học. Sau khi hệ thống "làm sạch" dữ liệu — loại các em đã chọn học chuyên, tích hợp ra khỏi danh sách — mới đến việc xét và công bố điểm chuẩn đại trà. Ông Phong lý giải, nếu công bố cùng lúc, một thí sinh có thể trúng tuyển cả lớp chuyên lẫn lớp đại trà. Khi em chọn học chuyên, suất đại trà bị bỏ trống nhưng lại khiến một thí sinh khác đủ điểm bị rớt oan. Việc xét tuần tự giúp tránh tình trạng này, để chỉ tiêu đại trà đến đúng với những em thực sự cần.

Theo ông Phong, trước khi TP.HCM sáp nhập, việc xét tuyển 3 nguyện vọng đại trà ở một số khu vực được thực hiện tuần tự — xét hết nguyện vọng 1, rồi mới đến nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Cách làm này tuy có thể ra điểm sớm, nhưng lại khiến phụ huynh phải chờ đợi kéo dài qua nhiều đợt xét.

Đáng lưu ý, ở một số trường, toàn bộ chỉ tiêu có thể đã được xét hết ngay từ nguyện vọng 1, khiến nguyện vọng 2 và 3 gần như không còn cơ hội — gây thiệt thòi cho học sinh.

Sau khi sáp nhập, Ban Chỉ đạo thi đã thống nhất chuyển sang xét đồng thời cả 3 nguyện vọng và công bố kết quả chung. Cách làm này tuy có thể chậm hơn một chút, nhưng bù lại, điểm chuẩn khi công bố là điểm chính xác và cuối cùng. Phụ huynh có con đủ điểm là có thể đến nộp hồ sơ ngay, không còn tâm lý thấp thỏm chờ đợi qua từng đợt xét.

Đồng thời, các trường THPT cũng có đủ số học sinh ngay từ đầu. Nhờ đó, việc xét tuyển vừa nhanh gọn hơn về tổng thể, vừa đảm bảo công bằng hơn cho thí sinh ở mọi nguyện vọng.

Thí sinh dự thi lớp 10 vào ngày 1-2.6 vừa qua ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đồng bộ dữ liệu các trường chuyên đóng tại TP.HCM

Cũng vào mùa tuyển sinh năm nay, lần đầu tiên hệ thống xác nhận nhập học của thí sinh trúng tuyển 4 trường THPT chuyên của TP.HCM đồng bộ dữ liệu với Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TP.HCM. Trong cùng khung thời gian quy định việc xác nhận nhập học, những thí sinh trúng tuyển đồng thời Trường Phổ thông Năng khiếu và 4 trường THPT chuyên của TP.HCM là chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Hùng Vương (khu vực 2), Lê Quý Đôn (khu vực 3) sẽ phải chọn nhập học một trong 5 trường trên. Sau khi xác nhận nhập học vào trường nào thì hệ thống sẽ khóa mục xác nhận của học sinh này trên hệ thống ở những trường còn lại.

Ông Nguyễn Văn Phong cho biết để tránh tình trạng lãng phí chỉ tiêu tuyển sinh do thí sinh trúng tuyển đồng thời cả trường chuyên và trường thường (trong khi các em chỉ có thể theo học một trong 2), hệ thống tuyển sinh lớp 10 sẽ sử dụng chung cơ chế xác nhận nhập học với hệ thống của Trường Phổ thông Năng khiếu. Việc dùng chung dữ liệu xác nhận giúp xác định sớm và chính xác lựa chọn cuối cùng của từng học sinh, loại bỏ tình trạng "xác nhận ảo", tức một em vừa giữ chỗ ở trường chuyên và trường phổ thông năng khiếu vừa giữ chỗ ở trường thường nhưng cuối cùng không theo học, khiến chỉ tiêu của trường còn lại bị bỏ trống.

Nhờ đó, công tác tuyển sinh chuyên được hoàn tất gọn gàng, dữ liệu đầu vào cho việc xét tuyển trường thường được "làm sạch" sớm, tạo điều kiện để Sở công bố điểm chuẩn lớp 10 đại trà chính xác và có thêm cơ hội cho tất cả học sinh.

