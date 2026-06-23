Ngày 30.6, TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 đại trà, có kết quả phúc khảo sớm

Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT TP.HCM, bắt đầu sáng mai, 24.6, Ban phúc khảo của Hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 sẽ chính thức tiếp nhận dữ liệu đăng ký phúc khảo từ các trường THCS để thực hiện các công đoạn theo quy trình phúc khảo bài thi lớp 10.

Ban phúc khảo của Hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 sẽ công bố kết quả phúc khảo dự kiến chậm nhất vào lúc 17 giờ ngày 28.6.

Như vậy, thời gian công bố kết quả phúc khảo thi lớp 10 sớm 2 ngày so với kế hoạch thông báo trước đó. Và tùy theo tình hình thực tế, Hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 sẽ có sự điều chỉnh thời gian và nội dung làm việc cho phù hợp, trong đó có công tác công bố điểm chuẩn lớp 10 đại trà đang được hàng trăm ngàn phụ huynh, học sinh quan tâm theo dõi.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết, tùy thuộc vào tiến độ công việc, điểm chuẩn lớp 10 đại trà của 176 trường THPT công lập dự kiến được công bố vào ngày 30.6, hoàn tất xử lý dữ liệu lúc nào Sở sẽ công bố ngay lúc đó.

Điểm chuẩn lớp 10 đại trà của 176 trường THPT công lập dự kiến được công bố vào ngày 30.6 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dự báo điểm chuẩn lớp 10 đại trà năm nay, thầy Trần Tuấn Anh, giáo viên Trường THPT Thủ Đức (P.Thủ Đức), cho biết từ mức độ tăng của điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tiếng Anh tích hợp cho thấy điểm chuẩn lớp 10 thường cũng sẽ tăng. Cụ thể nhóm trường tốp đầu mức tăng thấp nhưng từ nhóm trường tốp 2, tốp 3 mức tăng cao hơn.

Còn thầy Đặng Hữu Trí, tổ trưởng tổ toán Trường THCS Nguyễn Du (P.Bến Thành, TP.HCM), dự đoán mặt bằng điểm chuẩn lớp 10 của nhiều trường THPT sẽ tăng đáng kể, có thể cao hơn khoảng 2 - 3 điểm so với năm học trước.

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành), nhận định sau khi điểm chuẩn các trường chuyên và trường có lớp tích hợp được công bố, có thể thấy mặt bằng điểm thi lớp 10 năm nay xu hướng nhích lên. Từ thực tế đó, nhiều khả năng nhóm trường tốp đầu sẽ tăng khoảng 0,5 - 1,5 điểm; Nhóm trường tốp giữa tăng từ 0,5 - 1 điểm. Đáng chú ý, các trường tốp cuối có thể tăng từ 1 - 2 điểm. Đồng thời hiện tượng điểm chuẩn quá thấp như một số năm trước sẽ khó xuất hiện.

Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân lý giải do đề thi năm nay được đánh giá có tính phân hóa nhưng vẫn gần gũi, giúp học sinh phát huy năng lực thay vì chỉ kiểm tra khả năng ghi nhớ. Tuy nhiên, khu vực 2 (Bình Dương) và khu vực 3 (Bà Rịa-Vũng Tàu) vẫn là ẩn số khó dự đoán, bởi đây là năm đầu tiên áp dụng định hướng ra đề mới theo mô hình của TP.HCM sau sáp nhập.