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Giáo dục

3.133 thí sinh xác nhận nhập học, TP.HCM lọc ảo, xét điểm chuẩn lớp 10 đại trà

Bích Thanh
Bích Thanh
Theo thông tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM, tính đến 17 giờ ngày 24.6, đã có 3.133 thí sinh xác nhận nhập học lớp 10 vào các trường THPT chuyên và trường có lớp tiếng Anh tích hợp. Trong đó riêng Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã ghi nhận 600 thí sinh.

Kết thúc thời gian xác nhận nhập học lớp 10 chuyên và chương trình tiếng Anh tích hợp năm học 2026-2027, ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay trên hệ thống đã ghi nhận 3.133 thí sinh xác nhận nhập học vào các trường: THPT Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM), THPT chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần Đại Nghĩa, chuyên Hùng Vương (khu vực 2), chuyên Lê Quý Đôn (khu vực 3) cùng các trường có lớp tích hợp. Riêng Trường Phổ thông Năng khiếu đã ghi nhận 600 thí sinh xác nhận nhập học.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết, qua ghi nhận, phần lớn thí sinh xác nhận nhập học vào các trường chuyên đều đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM. Đáng chú ý, qua công tác lọc ảo cho thấy toàn bộ các thí sinh này đều đồng thời đăng ký xét tuyển vào hệ đại trà tại các trường thuộc nhóm đầu của TP như Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Thị Minh Khai…

3.133 thí sinh xác nhận nhập học, TP.HCM lọc ảo, xét điểm chuẩn lớp 10 đại trà- Ảnh 1.

Thí sinh dự thi lớp 10 chuyên năm 2026

ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau khi thí sinh hoàn tất xác nhận nhập học vào lớp 10 chuyên và trường THPT có lớp 10 tiếng Anh tích hợp, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ thực hiện lọc ảo, xóa các nguyện vọng còn lại của thí sinh tại hệ đại trà. Từ đó "giải phóng" chỉ tiêu cho các trường phổ thông. Điều này sẽ gia tăng cơ hội trúng tuyển cho các thí sinh còn lại đang chờ kết quả xét tuyển vào các trường đại trà trên toàn TP.

Cũng vào mùa tuyển sinh năm nay, lần đầu tiên hệ thống xác nhận nhập học của thí sinh trúng tuyển 4 trường THPT chuyên của TP.HCM đồng bộ dữ liệu với Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong cùng khung thời gian quy định việc xác nhận nhập học, những thí sinh trúng tuyển đồng thời Trường Phổ thông Năng khiếu và 4 trường THPT chuyên của TP.HCM là Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Hùng Vương (khu vực 2), Lê Quý Đôn (khu vực 3) sẽ phải chọn nhập học một trong 5 trường trên. Sau khi xác nhận nhập học vào trường nào thì hệ thống sẽ khóa mục xác nhận của học sinh này trên hệ thống ở những trường còn lại.

Ông Nguyễn Văn Phong cho biết để tránh tình trạng lãng phí chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 do thí sinh trúng tuyển đồng thời cả trường chuyên và trường thường (trong khi các em chỉ có thể theo học một trong 2), hệ thống tuyển sinh lớp 10 sẽ sử dụng chung cơ chế xác nhận nhập học với hệ thống của Trường Phổ thông Năng khiếu. Việc dùng chung dữ liệu xác nhận giúp xác định sớm và chính xác lựa chọn cuối cùng của từng học sinh, loại bỏ tình trạng "xác nhận ảo", tức một em vừa giữ chỗ ở trường chuyên và trường phổ thông năng khiếu vừa giữ chỗ ở trường thường nhưng cuối cùng không theo học, khiến chỉ tiêu của trường còn lại bị bỏ trống.

Nhờ đó, công tác tuyển sinh chuyên được hoàn tất gọn gàng, dữ liệu đầu vào cho việc xét tuyển trường thường được "làm sạch" sớm, tạo điều kiện để Sở công bố điểm chuẩn lớp 10 đại trà chính xác và có thêm cơ hội cho tất cả học sinh.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Phong cho biết, tùy thuộc vào tiến độ công việc, điểm chuẩn lớp 10 đại trà của 176 trường THPT công lập dự kiến được công bố vào ngày 30.6, hoàn tất xử lý dữ liệu lúc nào Sở sẽ công bố ngay lúc đó.

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