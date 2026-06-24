Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

11 thí sinh thi lớp 10 TP.HCM có điểm cao nhất: Cách tính ra sao?

Bích Thanh
Bích Thanh
Sau khi cộng điểm ưu tiên, khuyến khích, TP.HCM có 11 thí sinh đạt điểm thi cao nhất của kỳ thi lớp 10 năm học 2026-2027, từ mức 28,75 điểm trở lên.

Như Thanh Niên đã thông tin, theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, có 11 thí sinh trong tổng số 151.000 thí sinh dự thi điểm 3 môn bắt buộc ngữ văn, ngoại ngữ, toán cao nhất (tổng số điểm của thí sinh đăng trên Thanh Niên Online ngày 21.6 là không tính điểm ưu tiên, khuyến khích).

Theo đó, căn cứ vào kết quả điểm thi lớp 10, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố thí sinh Nguyễn Đăng Phúc, học sinh Trường tiểu học-THCS Hồng Ngọc (P.Tân Phú), với tổng điểm 3 môn thi 28,75, trong đó 2 môn tiếng Anh, toán đạt điểm tuyệt đối và 8,75 điểm môn ngữ văn (không có điểm ưu tiên, khuyến khích) là thủ khoa của kỳ thi lớp 10 năm 2026.

Cộng điểm ưu tiên, khuyến khích, mức điểm cao nhất của 11 thí sinh thi lớp 10? - Ảnh 1.

Thủ khoa của kỳ thi lớp 10 TP.HCM năm 2026

ẢNH: BÍCH THANH

Ngoài ra, sau khi cộng điểm ưu tiên, khuyến khích thì 11 thí sinh có kết quả thi lớp 10 cao nhất, tính từ 28,75 điểm trở lên, mức điểm cụ thể của từng thí sinh như sau: 

Họ và tên

Trường THCS

Môn 1

Môn 2

Môn 3

Điểm ưu tiên, khuyến khích

Tổng điểm

Nguyễn Lê Thu Trúc

Nguyễn Văn Tố (P.Diên Hồng)

8,75

9,75

8,75

2,5

29,75

Chung Diệu Anh

Mỹ Thạnh (P.Bến Cát)

8,5

9,75

8

3,5

29,75

Lê Nguyễn Anh Thư

Lý Phong (P.An Đông)

8

9,75

8,25

3,5

29,5

Phương Gia Khải

THCS Vân Đồn (P.Xóm Chiếu)

8.5

9,75

8,75

2

29

Vương Hoàng Yến

THCS Nguyễn Trãi (P.An Hội Đông)

9

9,5

9,25

1

28,75

Nguyễn Minh Luân

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (P.An Khánh)

8,5

9,75

9,5

1

28,75

Đỗ Huỳnh Nguyên Bình

Tiểu học- THCS-THPT Nam Sài Gòn (P.Tân Mỹ)

8

10

8,75

2

28,75

Trịnh Gia Kiệt

Nguyễn Du (P.Bến Thành)

8,75

9,5

9,5

1

28,75

Nguyễn Đăng Phúc

Tiểu học -THCS Hồng Ngọc (P.Tân Phú)

8,75

10

10

0

28,75

Lê Trương Phú Hưng

Nguyễn Hữu Thọ (P.Tân Hưng)

8,25

10

8

2,5

28,75

Lê Phạm Minh Huy

Tân Phú Trung (xã Củ Chi)

8,75

10

9,5

0,5

28,75

Do danh sách Sở GD-ĐT TP.HCM công bố tính luôn điểm ưu tiên, khuyến khích nên có một số thí sinh mặc dù tổng điểm thi (chưa tính điểm ưu tiên, khuyến khích) đạt 28,5 điểm nhưng vẫn không nằm trong danh sách 11 thí sinh có kết quả thi lớp 10 cao nhất.

Cũng theo thông tin từ Sở GD-ĐT, từ mức điểm 28,5 (không tính điểm ưu tiên, khuyến khích) có 8 thí sinh. Trong đó có 2 thí sinh Nguyễn Trần Bảo Khánh (học sinh Trường THCS Lê Văn Tám (P.Bình Thạnh) và Lê Khắc Anh Kiệt, Trường THCS Nguyễn Du (P.Thông Tây Hội).

Cộng điểm ưu tiên, khuyến khích, mức điểm cao nhất của 11 thí sinh thi lớp 10? - Ảnh 2.

Thí sinh Nguyễn Trần Bảo Khánh, học sinh Trường THCS Lê Văn Tám (P.Bình Thạnh), một trong những thí sinh đạt mức 28,5 điểm

ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT TP.HCM, bắt đầu sáng nay 24.6, Ban phúc khảo của Hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 đã chính thức tiếp nhận dữ liệu đăng ký từ các trường THCS để thực hiện các công đoạn theo quy trình phúc khảo bài thi lớp 10.

Ban phúc khảo của Hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 sẽ công bố kết quả dự kiến chậm nhất vào lúc 17 giờ ngày 28.6.

Như vậy, thời gian công bố kết quả phúc khảo thi lớp 10 sớm 2 ngày so với kế hoạch thông báo trước đó. Và tùy theo tình hình thực tế, Hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 sẽ có sự điều chỉnh thời gian và nội dung làm việc cho phù hợp, trong đó có công tác công bố điểm chuẩn lớp 10 đại trà đang được hàng trăm ngàn phụ huynh, học sinh quan tâm theo dõi.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết tùy thuộc vào tiến độ công việc, điểm chuẩn lớp 10 đại trà của 176 trường THPT công lập dự kiến được công bố vào ngày 30.6, hoàn tất xử lý dữ liệu lúc nào, Sở sẽ công bố ngay lúc đó.

Tin liên quan

11 thí sinh có điểm thi lớp 10 cao nhất TP.HCM là học sinh trường nào?

11 thí sinh có điểm thi lớp 10 cao nhất TP.HCM là học sinh trường nào?

Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Phong cho biết, trong số khoảng 151.000 thí sinh dự thi lớp 10 ngày 1-2.6 vừa qua, Sở thống kê 11 thí sinh có điểm thi lớp 10 của 3 môn bắt buộc cao nhất.

Thủ khoa lớp 10 TP.HCM không học thêm, đạt điểm cao vì sao?

Thủ khoa lớp 10 TP.HCM là học sinh trường tư có 2 môn đạt điểm tuyệt đối

Khám phá thêm chủ đề

Lớp 10 thi lớp 10 TP.HCM điểm thi lớp 10 điểm chuẩn lớp 10 thủ khoa lớp 10 Trường THCS Lê Văn tám trường thcs nguyễn du Sở GD-ĐT TP.HCM thí sinh có điểm thi lớp 10 cao nhất

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận