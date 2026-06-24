11 thí sinh thi lớp 10 TP.HCM có điểm cao nhất: Cách tính ra sao?

Như Thanh Niên đã thông tin, theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, có 11 thí sinh trong tổng số 151.000 thí sinh dự thi điểm 3 môn bắt buộc ngữ văn, ngoại ngữ, toán cao nhất (tổng số điểm của thí sinh đăng trên Thanh Niên Online ngày 21.6 là không tính điểm ưu tiên, khuyến khích).

Theo đó, căn cứ vào kết quả điểm thi lớp 10, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố thí sinh Nguyễn Đăng Phúc, học sinh Trường tiểu học-THCS Hồng Ngọc (P.Tân Phú), với tổng điểm 3 môn thi 28,75, trong đó 2 môn tiếng Anh, toán đạt điểm tuyệt đối và 8,75 điểm môn ngữ văn (không có điểm ưu tiên, khuyến khích) là thủ khoa của kỳ thi lớp 10 năm 2026.

Thủ khoa của kỳ thi lớp 10 TP.HCM năm 2026 ẢNH: BÍCH THANH

Ngoài ra, sau khi cộng điểm ưu tiên, khuyến khích thì 11 thí sinh có kết quả thi lớp 10 cao nhất, tính từ 28,75 điểm trở lên, mức điểm cụ thể của từng thí sinh như sau:

Họ và tên Trường THCS Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên, khuyến khích Tổng điểm Nguyễn Lê Thu Trúc Nguyễn Văn Tố (P.Diên Hồng) 8,75 9,75 8,75 2,5 29,75 Chung Diệu Anh Mỹ Thạnh (P.Bến Cát) 8,5 9,75 8 3,5 29,75 Lê Nguyễn Anh Thư Lý Phong (P.An Đông) 8 9,75 8,25 3,5 29,5 Phương Gia Khải THCS Vân Đồn (P.Xóm Chiếu) 8.5 9,75 8,75 2 29 Vương Hoàng Yến THCS Nguyễn Trãi (P.An Hội Đông) 9 9,5 9,25 1 28,75 Nguyễn Minh Luân THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (P.An Khánh) 8,5 9,75 9,5 1 28,75 Đỗ Huỳnh Nguyên Bình Tiểu học- THCS-THPT Nam Sài Gòn (P.Tân Mỹ) 8 10 8,75 2 28,75 Trịnh Gia Kiệt Nguyễn Du (P.Bến Thành) 8,75 9,5 9,5 1 28,75 Nguyễn Đăng Phúc Tiểu học -THCS Hồng Ngọc (P.Tân Phú) 8,75 10 10 0 28,75 Lê Trương Phú Hưng Nguyễn Hữu Thọ (P.Tân Hưng) 8,25 10 8 2,5 28,75 Lê Phạm Minh Huy Tân Phú Trung (xã Củ Chi) 8,75 10 9,5 0,5 28,75

Do danh sách Sở GD-ĐT TP.HCM công bố tính luôn điểm ưu tiên, khuyến khích nên có một số thí sinh mặc dù tổng điểm thi (chưa tính điểm ưu tiên, khuyến khích) đạt 28,5 điểm nhưng vẫn không nằm trong danh sách 11 thí sinh có kết quả thi lớp 10 cao nhất.

Cũng theo thông tin từ Sở GD-ĐT, từ mức điểm 28,5 (không tính điểm ưu tiên, khuyến khích) có 8 thí sinh. Trong đó có 2 thí sinh Nguyễn Trần Bảo Khánh (học sinh Trường THCS Lê Văn Tám (P.Bình Thạnh) và Lê Khắc Anh Kiệt, Trường THCS Nguyễn Du (P.Thông Tây Hội).

Thí sinh Nguyễn Trần Bảo Khánh, học sinh Trường THCS Lê Văn Tám (P.Bình Thạnh), một trong những thí sinh đạt mức 28,5 điểm ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT TP.HCM, bắt đầu sáng nay 24.6, Ban phúc khảo của Hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 đã chính thức tiếp nhận dữ liệu đăng ký từ các trường THCS để thực hiện các công đoạn theo quy trình phúc khảo bài thi lớp 10.

Ban phúc khảo của Hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 sẽ công bố kết quả dự kiến chậm nhất vào lúc 17 giờ ngày 28.6.

Như vậy, thời gian công bố kết quả phúc khảo thi lớp 10 sớm 2 ngày so với kế hoạch thông báo trước đó. Và tùy theo tình hình thực tế, Hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 sẽ có sự điều chỉnh thời gian và nội dung làm việc cho phù hợp, trong đó có công tác công bố điểm chuẩn lớp 10 đại trà đang được hàng trăm ngàn phụ huynh, học sinh quan tâm theo dõi.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết tùy thuộc vào tiến độ công việc, điểm chuẩn lớp 10 đại trà của 176 trường THPT công lập dự kiến được công bố vào ngày 30.6, hoàn tất xử lý dữ liệu lúc nào, Sở sẽ công bố ngay lúc đó.