Công bố điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM trước 15 giờ 30.6, học sinh lưu ý gì?

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, dự kiến chậm nhất 15 giờ ngày 30.6 sở này công bố điểm chuẩn lớp 10 đại trà vào 179 trường THPT công lập năm học 2026-2029. Báo Thanh Niên sẽ cập nhật điểm chuẩn lớp 10 của TP.HCM ngay khi Sở GD-ĐT công bố.

Sau khi biết điểm chuẩn lớp 10, căn cứ vào kết quả trúng tuyển của mình, thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của Sở GD-ĐT tại địa chỉ https://ts10.hcm.edu.vn và nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại trường THPT trúng tuyển theo hướng dẫn của từng trưởng.

Sau khi biết đIểm chuẩn lớp 10, thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh của Sở GD-ĐT ẢNH: NHẬT THỊNH

Lãnh đạo Sở GD-ĐT lưu ý, học sinh trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ nhập học hoặc không thực hiện xác nhận nhập học đúng thời hạn quy định mà không có lý do chính đáng (ốm đau, tai nạn, thiên tai hoặc các trường hợp bất khả kháng khác) được cơ quan có thẩm quyền xác nhận sẽ bị coi là từ chối quyền trúng tuyển, không được bảo lưu kết quả và mất quyền tham gia các đợt tuyển sinh tiếp theo (bao gồm cả đợt tuyển sinh bổ sung) trong cùng năm học.

Đề cập đến việc tuyển sinh bổ sung lớp 10, lãnh đạo Sở cũng cho biết, tùy theo tình hình nộp hồ sơ trúng tuyển thực tế và nhu cầu của các trường THPT, Sở GD-ĐT có thể xem xét tổ chức tuyển sinh bổ sung và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh và tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường còn thiếu chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh bổ sung chỉ áp dụng đối với học sinh đã tham gia thi lớp 10 nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đã đăng ký.

Thí sinh nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại trường THPT mình trúng tuyển theo hướng dẫn của trường ẢNH: NHẬT THỊNH

Hồ sơ nhập học lớp 10 bao gồm: Bản chính học bạ cấp THCS; Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (bản sao trích lục hoặc bản sao có công chứng); Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp THCS năm 2026 và thi tuyển vào lớp 10 năm học 2026 - 2027: Phiếu báo điểm tuyển sinh lớp 10: Có ghi nhận điểm thi và 3 nguyện vọng; Giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên (nếu có); Giấy chứng nhận đạt giải, thành tích .... Những giấy tờ thuộc hồ sơ này sẽ do trường THCS cấp cho học sinh. Các trường THCS hiện nay sử dụng học bạ điện tử nên "Bản chính học bạ cấp THCS" sẽ được hiểu là bản in ra từ học bạ số và có chữ ký ban giám hiệu, đóng dấu của trường.

Thí sinh dự thi lớp 10 vào ngày 1-2.6 vừa qua ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, sau khi thí sinh hoàn tất xác nhận nhập học vào lớp 10 chuyên và trường THPT có lớp 10 tiếng Anh tích hợp, Sở GD-ĐT TP.HCM đã thực hiện lọc ảo, xóa các nguyện vọng còn lại của thí sinh tại hệ đại trà. Từ đó "giải phóng" chỉ tiêu cho các trường phổ thông nhằm gia tăng cơ hội trúng tuyển cho các thí sinh còn lại đang chờ kết quả xét tuyển vào các trường đại trà trên toàn TP.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết, qua ghi nhận, phần lớn thí sinh xác nhận nhập học vào các trường chuyên đều đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM. Đáng chú ý, qua công tác lọc ảo cho thấy toàn bộ các thí sinh này đều đồng thời đăng ký xét tuyển vào hệ đại trà tại các trường thuộc nhóm đầu của TP như Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Thị Minh Khai…

Học sinh đến trường THCS nơi học lớp 9 để nhận học bạ chuẩn bị cho việc nhập học lớp 10 ẢNH: NHẬT THỊNH

Cũng vào mùa tuyển sinh năm nay, lần đầu tiên hệ thống xác nhận nhập học của thí sinh trúng tuyển 4 trường THPT chuyên của TP.HCM đồng bộ dữ liệu với Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong cùng khung thời gian quy định việc xác nhận nhập học, những thí sinh trúng tuyển đồng thời Trường Phổ thông Năng khiếu và 4 trường THPT chuyên của TP.HCM là Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Hùng Vương (khu vực 2), Lê Quý Đôn (khu vực 3) sẽ phải chọn nhập học một trong 5 trường trên. Sau khi xác nhận nhập học vào trường nào thì hệ thống sẽ khóa mục xác nhận của học sinh này trên hệ thống ở những trường còn lại.

Ông Nguyễn Văn Phong cho biết để tránh tình trạng lãng phí chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 do thí sinh trúng tuyển đồng thời cả trường chuyên và trường thường (trong khi các em chỉ có thể theo học một trong 2), hệ thống tuyển sinh lớp 10 sẽ sử dụng chung cơ chế xác nhận nhập học với hệ thống của Trường Phổ thông Năng khiếu. Việc dùng chung dữ liệu xác nhận giúp xác định sớm và chính xác lựa chọn cuối cùng của từng học sinh, loại bỏ tình trạng "xác nhận ảo", tức một em vừa giữ chỗ ở trường chuyên và trường phổ thông năng khiếu vừa giữ chỗ ở trường thường nhưng cuối cùng không theo học, khiến chỉ tiêu của trường còn lại bị bỏ trống.

Nhờ đó, công tác tuyển sinh chuyên được hoàn tất gọn gàng, dữ liệu đầu vào cho việc xét tuyển trường thường được "làm sạch" sớm, tạo điều kiện để Sở công bố điểm chuẩn lớp 10 đại trà chính xác và có thêm cơ hội cho tất cả học sinh.