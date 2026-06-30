Điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM năm 2026, bạn đọc xem tại đây

Điểm chuẩn lớp 10 vào các trường THPT công lập tại TP.HCM năm học 2025-2026 như sau:

Thí sinh dự thi lớp 10 tại TP.HCM biết điểm chuẩn vào chiều nay (30.6)

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sau khi biết điểm chuẩn lớp 10, căn cứ vào kết quả trúng tuyển của mình, thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của Sở GD-ĐT tại địa chỉ https://ts10.hcm.edu.vn và nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại trường THPT trúng tuyển theo hướng dẫn của từng trường.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT lưu ý, học sinh trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ nhập học hoặc không thực hiện xác nhận nhập học đúng thời hạn quy định mà không có lý do chính đáng (ốm đau, tai nạn, thiên tai hoặc các trường hợp bất khả kháng khác) được cơ quan có thẩm quyền xác nhận sẽ bị coi là từ chối quyền trúng tuyển, không được bảo lưu kết quả và mất quyền tham gia các đợt tuyển sinh tiếp theo (bao gồm cả đợt tuyển sinh bổ sung) trong cùng năm học.

Đề cập đến việc tuyển sinh bổ sung lớp 10, lãnh đạo Sở cũng cho biết, tùy theo tình hình nộp hồ sơ trúng tuyển thực tế và nhu cầu của các trường THPT, Sở GD-ĐT có thể xem xét tổ chức tuyển sinh bổ sung và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh và tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường còn thiếu chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh bổ sung chỉ áp dụng đối với học sinh đã tham gia thi lớp 10 nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đã đăng ký.



