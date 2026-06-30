Biến động điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM: Lưu ý về xác nhận nhập học

Theo thống kê, đối chiếu điểm chuẩn lớp 10 nguyện vọng 1 của năm 2025 và 2026, giáo viên Phạm Lê Thanh, Trường THPT Nguyễn Hiền (P.Bình Thới, TP.HCM), thông tin trong số 109 trường THPT công lập của TP.HCM trước sáp nhập thì có 2 trường giữ nguyên điểm chuẩn, 4 trường giảm nhẹ còn lại 103 trường có điểm chuẩn tăng, mức tăng trung bình khoảng 2,08 điểm.

Cụ thể sự biến động điểm chuẩn lớp 10 (tăng/giảm) của 109 trường THPT công lập như sau:

Theo quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM, từ 15 giờ ngày 2.7 đến 17 giờ ngày 15.7, căn cứ vào điểm chuẩn lớp 10, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến tại địa chỉ https://ts10.hcm.edu.vn và thực hiện thủ tục nhập học trực tiếp tại trường đã trúng tuyển.

Sở GD-ĐT cũng lưu ý, trường hợp phụ huynh, học sinh không xác nhận hoặc đã xác nhận trực tuyến nhưng không hoàn thành thủ tục nhập học, thí sinh sẽ bị loại ra khỏi danh sách trúng tuyển.

Ngày 18.7, các trường THPT báo cáo nhu cầu và số lượng tuyển bổ sung lớp 10 (nếu có). Trên cơ sở đó, Sở GD-ĐT có thể xem xét tổ chức tuyển sinh bổ sung và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh và tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường còn thiếu chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh bổ sung chỉ áp dụng đối với học sinh đã tham gia thi lớp 10 nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đã đăng ký.



