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Giáo dục

20 trường THPT có điểm chuẩn thấp nhất của TP.HCM

Bích Thanh
Bích Thanh
Trong số 179 trường THPT công lập tại TP.HCM mà Sở GD-ĐT vừa công bố điểm chuẩn, có khoảng 20 trường có điểm chuẩn thấp nhất năm học 2026-2027.

 20 trường có điểm chuẩn lớp 10 thấp nhất TP.HCM bao gồm:

20 trường THPT có điểm chuẩn thấp nhất của TP.HCM - Ảnh 1.

Danh sách 20 trường có điểm chuẩn lớp 10 thấp nhất chủ yếu tập trung ở các trường thuộc khu vực ngoại thành và các địa phương sáp nhập. Trong 20 trường có điểm chuẩn thấp nhất, có tới 14 trường chỉ lấy từ 9-10 điểm, cho thấy áp lực cạnh tranh tại các trường này không lớn. Đặc biệt có khoảng 10 trường lấy điểm chuẩn 9 điểm ở cả 3 nguyện vọng đồng nghĩa thí sinh chỉ cần đạt trung bình 3 điểm mỗi môn là có cơ hội trúng tuyển. 

Nhóm này gồm các trường: THPT Cần Thạnh, THCS và THPT Nguyễn Huệ (Bình Dương), THPT Trần Phú (Bà Rịa - Vũng Tàu), THPT Hắc Dịch, THPT Phước Bửu, THPT Nguyễn Văn Cừ (Bà Rịa - Vũng Tàu), THPT Hòa Bình, THPT Dương Bạch Mai, THPT Bưng Riềng và THPT Võ Nguyên Giáp.

Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay, tại các địa bàn có mật độ dân cư thấp, nơi cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu học tập, Sở điều chỉnh điểm sàn xuống 9 điểm, thấp hơn năm học trước, nhằm tạo điều kiện để học sinh được học gần nơi cư trú, giảm áp lực đi lại cho gia đình và khai thác hiệu quả trường lớp hiện có. Đối với khu vực nội thành, nơi nhu cầu vượt quá nguồn chỗ học công lập, Sở bảo đảm tuyển đủ chỉ tiêu, đồng thời tiếp tục rà soát, sắp xếp và phát triển thêm các loại hình trường công lập để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Để tham khảo toàn bộ thông tin liên quan đến thi lớp 10 năm 2026 và các năm trước, bạn đọc có thể tra cứu TẠI ĐÂY.

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Điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM năm 2026, bạn đọc xem tại đây

Điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM năm 2026 sẽ biến động ra sao?

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