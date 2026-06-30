Những trường THPT có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất TP.HCM sau sáp nhập

Những trường THPT có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất TP.HCM ở cả 3 khu vực, tính từ mức 23 điểm trở lên như sau:

Trường THPT Điểm chuẩn nguyện vọng 1 Điểm chuẩn nguyện vọng 2 Điểm chuẩn nguyện vọng 3 Nguyễn Thượng Hiền 24,75 25,25 25,5 Nguyễn Thị Minh Khai 24,5 25 25,5 Trung học Thực hành ĐH Sư Phạm 24,5 24,75 25 Bùi Thị Xuân 24,25 24,75 25 Mạc Đĩnh Chi 24,25 24,5 24,75 Trần Phú 24,25 24,5 24,75 Nguyễn Hữu Huân 24,25 24,75 25 Trần Đại Nghĩa 24 24,5 24,75 Phú Nhuận 24 24,75 25 Lê Quý Đôn 23,75 24,75 25 Gia Định 23,5 23,5 23,75 Trung học Thực hành Sài Gòn 23,5 24 24,25 Tây Thạnh 23,25 24,25 24,5 Dĩ An (khu vực 2) 23,25 24 24,25 Trịnh Hoài Đức (khu vực 2) 23,25 24 24,25 Trần Khai Nguyên 23 24 24,25

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của TP.HCM năm nay là kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập với số thí sinh dự thi đông nhất từ trước đến nay, khoảng 151.000 thí sinh. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm nay là 118.550 học sinh.

Theo thống kê, các trường có tỷ lệ chọi lớp 10 cao nhất là THPT Bùi Thị Xuân, THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, Thủ Đức, Nguyễn Thượng Hiền, Lê Trọng Tấn, Dĩ An...

Thí sinh đã biết điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cụ thể, dẫn đầu là Trường THPT Bùi Thị Xuân với tỷ lệ chọi là 2,84; tiếp đến là Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa với tỷ lệ chọi 2,79.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (2,51), Trường THPT Lê Trọng Tấn (2,45), Trường THPT Dĩ An (2,34) và Trường THPT Trịnh Hoài Đức (2,31).

Nhóm các trường có tỷ lệ chọi lớp 10 cao tiếp theo gồm Trường THPT Lê Quý Đôn (2,30), Trường THPT Trần Văn Ơn (2,25), Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (2,25). Đáng chú ý, cùng mức 2,16 còn có Trường THPT Phạm Văn Sáng và Trường THPT Vĩnh Lộc.

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