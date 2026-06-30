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Giáo dục

Những trường THPT có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất TP.HCM sau sáp nhập

Bích Thanh
Bích Thanh
Sáng nay (30.6), Sở GD-ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 vào 179 trường THPT công lập năm học 2026-2027. Đây là năm đầu tiên TP.HCM tuyển sinh lớp 10 sau khi sáp nhập. Báo Thanh Niên tổng hợp những trường có điểm chuẩn cao nhất TP.HCM năm 2026.

Những trường THPT có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất TP.HCM ở cả 3 khu vực, tính từ mức 23 điểm trở lên như sau:

Trường THPT

Điểm chuẩn nguyện vọng 1

Điểm chuẩn nguyện vọng 2

Điểm chuẩn nguyện vọng 3

Nguyễn Thượng Hiền

24,75

25,25

25,5

Nguyễn Thị Minh Khai

24,5

25

25,5

Trung học Thực hành ĐH Sư Phạm

24,5

24,75

25

Bùi Thị Xuân

24,25

24,75

25

Mạc Đĩnh Chi

24,25

24,5

24,75

Trần Phú

24,25

24,5

24,75

Nguyễn Hữu Huân

24,25

24,75

25

Trần Đại Nghĩa

24

24,5

24,75

Phú Nhuận

24

24,75

25

Lê Quý Đôn

23,75

24,75

25

Gia Định

23,5

23,5

23,75

Trung học Thực hành Sài Gòn

23,5

24

24,25

Tây Thạnh

23,25

24,25

24,5

Dĩ An (khu vực 2)

23,25

24

24,25

Trịnh Hoài Đức (khu vực 2)

23,25

24

24,25

Trần Khai Nguyên

23

24

24,25

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của TP.HCM năm nay là kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập với số thí sinh dự thi đông nhất từ trước đến nay, khoảng 151.000 thí sinh. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm nay là 118.550 học sinh.

Theo thống kê, các trường có tỷ lệ chọi lớp 10 cao nhất là THPT Bùi Thị Xuân, THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, Thủ Đức, Nguyễn Thượng Hiền, Lê Trọng Tấn, Dĩ An...

Những trường THPT có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất TP.HCM sau sáp nhập - Ảnh 1.

Thí sinh đã biết điểm chuẩn lớp 10 năm 2026

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cụ thể, dẫn đầu là Trường THPT Bùi Thị Xuân với tỷ lệ chọi là 2,84; tiếp đến là Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa với tỷ lệ chọi 2,79.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (2,51), Trường THPT Lê Trọng Tấn (2,45), Trường THPT Dĩ An (2,34) và Trường THPT Trịnh Hoài Đức (2,31).

Nhóm các trường có tỷ lệ chọi lớp 10 cao tiếp theo gồm Trường THPT Lê Quý Đôn (2,30), Trường THPT Trần Văn Ơn (2,25), Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (2,25). Đáng chú ý, cùng mức 2,16 còn có Trường THPT Phạm Văn Sáng và Trường THPT Vĩnh Lộc.

Để tham khảo toàn bộ thông tin liên quan đến thi lớp 10 năm 2026 và các năm trước, bạn đọc có thể tra cứu TẠI ĐÂY

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