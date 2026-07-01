Điểm chuẩn lớp 10 tăng mạnh, TP.HCM tuyển sinh vượt chỉ tiêu

K HOẢNG 80% TRƯỜNG THPT TĂNG ĐIỂM CHUẨN

Thống kê đối chiếu điểm chuẩn nguyện vọng 1 (NV1) của năm 2025 và 2026 cho thấy khoảng 80% trong số 179 trường THPT công lập năm nay tăng điểm chuẩn.

Đáng chú ý nhất tại khu vực 1 (TP.HCM cũ) trong số 109 trường THPT thì chỉ có 4 trường điểm chuẩn giảm, 2 trường giữ như năm trước. Phần lớn là nhóm trường tại các xã ngoại thành, vùng có mặt bằng tuyển sinh vốn đã chạm gần mức điểm sàn tối thiểu trong nhiều năm liên tiếp. Đó là các trường ở xã Cần Giờ trước đây, như THPT Cần Thạnh giảm 1,5 điểm, THPT Bình Khánh và THPT An Nghĩa giảm 0,5 điểm. Điều này phản ánh thực trạng nguồn tuyển ở các khu vực này còn hạn chế, chưa đủ áp lực để đẩy điểm chuẩn vượt mức sàn.

Nguyên nhân chính khiến gần như toàn bộ hệ thống trường công lập cùng tăng điểm xét tuyển lớp 10 là mặt bằng điểm kỳ thi tuyển sinh năm nay nhỉnh hơn so với năm trước chứ không đơn thuần phản ánh sự thay đổi về "độ hot" của từng trường riêng lẻ.

Dẫn đầu danh sách trường tăng điểm chuẩn là Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (P.Xuân Hòa) với điểm chuẩn NV1 từ 10,5 điểm (năm 2025) lên 15,75 điểm, tăng 5,25 điểm. Xếp ngay sau là Trường THPT Gia Định (P.Thạnh Mỹ Tây) tăng từ 18,75 lên 23,5 điểm (+4,75 điểm); Trường Nguyễn Hữu Thọ (P.Xóm Chiếu) tăng từ 14 lên 18,25 điểm (+4,25 điểm). Cùng góp mặt trong nhóm dẫn đầu còn có Trường THPT Nguyễn Trãi (P.Xóm Chiếu), Trường Phan Đăng Lưu (P.Bình Lợi Trung) và Trường Hoàng Hoa Thám (P.Gia Định), cả 3 đều ghi nhận mức tăng 4 điểm.

Theo sau nhóm dẫn đầu là một loạt trường cũng có mức tăng đáng chú ý, dao động từ 3,5 - 3,75 điểm. Cụ thể Trường Linh Trung (P.Linh Xuân) và Trường Củ Chi (xã Tân An Hội) cùng tăng 3,75 điểm; Trường Lương Văn Can (P.Chánh Hưng), Trường Nguyễn Huệ (P.Long Bình), Trường Bình Chiểu (P.Tam Bình) và Trường Bình Chánh (xã Bình Chánh) cùng tăng 3,5 điểm. Đây đều là những trường tốp cuối, từng có điểm chuẩn năm 2025 ở mức 10 - 17 điểm. Như vậy nhóm trường này đang thu hẹp khoảng cách với mặt bằng chung khá nhanh.

Theo nhiều giáo viên chủ nhiệm lớp 9, trong nhóm các trường có mức tăng vượt trội so với trung bình thành phố (+2,08 điểm), Trường THPT Nguyễn Hiền (P.Bình Thới) là trường hợp khá đặc biệt. Năm 2026, điểm chuẩn NV1 của trường là 19,75, tăng 3,5 điểm so với năm 2025. Giáo viên chủ nhiệm lớp 9 một trường THCS tại P.Bến Thành nhận xét: "Điều khiến con số này trở nên có ý nghĩa hơn nằm ở chỗ trường mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh từ 455 học sinh (HS) năm 2025 lên 599 HS năm 2026, tương đương mức tăng 144 em, tức gần 31% so với năm trước. Tuy nhiên, điểm chuẩn tăng với biên độ mạnh".

Thí sinh xem điểm thi lớp 10 TP.HCM. Năm nay điểm chuẩn hầu hết các trường đều tăng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

"Trong bối cảnh toàn thành phố có tới 121/179 trường (gần 70%) cùng tăng chỉ tiêu năm nay thì việc một trường chất lượng cao, tiên tiến hội nhập quốc tế vừa mở rộng quy mô tuyển sinh vừa giữ được đà tăng điểm chuẩn vượt mặt bằng chung là tín hiệu cho thấy nhu cầu của phụ huynh, HS đối với các trường chất lượng cao, tiên tiến hội nhập quốc tế đang tăng nhanh hơn rõ rệt so với tốc độ mở rộng quy mô của chính trường. Nói cách khác, trường không chỉ "lớn hơn" mà còn hút HS hơn", một chuyên gia về tuyển sinh lớp 10 nhận định.

Ngược lại, nhóm trường vốn đã đứng ở vị trí tốp đầu thành phố lại có biên độ tăng khá khiêm tốn. Đơn cử, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (P.Xuân Hòa), một trong những trường có điểm chuẩn cao nhất thành phố, chỉ tăng nhẹ 0,75 điểm (từ 23,75 lên 24,5 điểm); Trường Nguyễn Hữu Huân (P.Thủ Đức) cũng chỉ nhích thêm 0,75 điểm. Đặc biệt, Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (P.Sài Gòn) còn ghi nhận điểm chuẩn giảm nhẹ 0,5 điểm, từ 24,5 xuống 24. Điều này dễ hiểu bởi nhóm trường tốp đầu đã tiệm cận mức điểm tối đa có thể đạt được trong kỳ thi, nên dư địa tăng gần như không còn nhiều.

Với kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2026, các giáo viên nhìn nhận mặt bằng điểm chuẩn dịch chuyển trên diện rộng và có sự phân hóa rõ nét. Nhóm trường tốp đầu gần như "chạm trần" còn các trường tốp giữa, những trường vừa nỗ lực mở rộng quy mô, vừa giữ vững hoặc nâng cao sức hút tuyển sinh tạo nên những điểm sáng đáng ghi nhận nhất của mùa tuyển sinh năm nay.

Thí sinh thi lớp 10 tại TP.HCM hồi đầu tháng 6 ảnh: Nhật Thịnh

TP.HCM GIA TĂNG CƠ HỘI ĐỂ HỌC SINH VÀO TRƯỜNG CÔNG LẬP

Trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm đầu tiên sau sáp nhập, UBND TP.HCM chỉ đạo phải bảo đảm tỷ lệ cao nhất thí sinh (TS) trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học, lãnh đạo Sở GD-ĐT cho hay đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo thêm cơ hội cho HS có nhu cầu được vào học tại các trường THPT công lập, đồng thời bảo đảm đa dạng lựa chọn học tập cho HS chưa trúng tuyển.

Theo đó, sau khi hoàn tất xét tuyển hơn 3.000 chỉ tiêu các lớp 10 chuyên, chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 và diện tuyển thẳng, Sở GD-ĐT mới thực hiện xét tuyển lớp 10 đại trà. Toàn bộ quá trình xác định điểm trúng tuyển được thực hiện trên nguyên tắc công khai, minh bạch và cân đối hài hòa giữa chỉ tiêu được giao với số lượng TS trúng tuyển thực tế của từng trường, bảo đảm công bằng cho mọi TS và đúng quy định của các văn bản pháp luật hiện hành.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT, cho hay đối với địa bàn có mật độ dân cư thấp, nơi cơ sở vật chất và trường lớp đã được bảo đảm đầy đủ, Sở điều chỉnh điểm sàn trúng tuyển xuống mức 9 điểm, giảm nhẹ so với năm học 2025 - 2026. Giải pháp này giúp HS trên địa bàn được học tại trường gần nơi cư trú, giảm áp lực đi lại cho gia đình, đồng thời khai thác hiệu quả cơ sở vật chất và chỗ học sẵn có.

Đối với khu vực nội thành, nơi nhu cầu học tập vượt quá nguồn chỗ học công lập, sở bảo đảm tuyển đủ chỉ tiêu được giao. Đồng thời chủ động rà soát, sắp xếp và phát triển thêm các loại hình trường công lập khác để mọi HS có nhu cầu đều có nơi học tập phù hợp.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Phong thông tin sau khi hoàn tất toàn bộ quá trình xử lý và tính toán, tỷ lệ TS trúng tuyển vào các trường THPT công lập năm học 2026 - 2027 đạt 100,17% so với chỉ tiêu đưa ra, cao hơn đáng kể so với các năm học trước. Kết quả này thể hiện nỗ lực của Sở GD-ĐT trong việc bảo đảm chỗ học tại trường công lập cho HS trên địa bàn.

Có xét tuyển bổ sung lớp 10 ? Đề cập việc tuyển sinh bổ sung lớp 10, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết tùy theo tình hình nộp hồ sơ trúng tuyển thực tế và nhu cầu của các trường THPT, Sở có thể xem xét tổ chức tuyển sinh bổ sung và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi cho HS và tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường còn thiếu. Đối tượng tuyển sinh bổ sung chỉ áp dụng đối với HS đã tham gia thi lớp 10 nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đã đăng ký.

Đa dạng các loại hình giáo dục Bên cạnh hệ thống trường THPT công lập, TP.HCM chú trọng phát triển đa dạng các loại hình giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu học tập phong phú của HS và người dân, bao gồm: Các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thực hiện dạy Chương trình giáo dục phổ thông với hơn 16.226 chỉ tiêu. Các trường THPT ngoài công lập (tư thục) với 25.574 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. Các loại hình nêu trên đều được quản lý chặt chẽ, có hệ thống, bảo đảm chất lượng giáo dục và đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học. Như vậy, tính hết tất cả các loại hình, tổng chỉ tiêu vào THPT năm nay đạt 97,34% so với số HS hoàn thành cấp THCS, đáp ứng được chỉ tiêu chiến lược giáo dục của thành phố đến năm 2030 đạt tỷ lệ 95% HS tốt nghiệp THPT và tương đương.



