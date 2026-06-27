23.000 thí sinh Gia Lai bắt đầu kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Sáng 27.6, hơn 23.000 học sinh tại tỉnh Gia Lai bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Sáng 27.6, hơn 23.000 thí sinh tại Gia Lai tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại điểm thi Trường THPT Quốc học Quy Nhơn, từ sáng sớm, lực lượng công an cùng các đội hình Tiếp sức mùa thi của Đoàn Thanh niên đã có mặt để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh.

Ngay từ sáng sớm các đội hình tình nguyện đã có mặt để hỗ trợ thí sinh ẢNH: ĐỨC NHẬT

Do thời tiết nắng nóng, nhiều thí sinh mang theo quạt cầm tay, nước uống để giữ sức trong thời gian chờ làm thủ tục và dự thi. Bên ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh vẫn nán lại, dõi theo con em. Nhiều người chọn cách trú dưới các bóng mát để chờ đợi con em.

Thí sinh chuẩn bị sẵn quạt cầm tay, nước uống để đối phó với thời tiết oi bức ẢNH: ĐỨC NHẬT

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 của tỉnh Gia Lai có hơn 23.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 45 hội đồng coi thi với 48 điểm thi và 999 phòng thi.

Dưới cái nắng oi bức, các tình nguyện viên cũng chuẩn bị sẵn quạt cầm tay để giải nhiệt ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo phương án tuyển sinh của tỉnh, học sinh khu vực phía Đông dự thi tuyển, trong khi học sinh khu vực phía Tây thực hiện xét tuyển. Riêng Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng) tổ chức tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển theo quy định.

Phụ huynh đứng ngoài điểm thi chờ con em tham gia môn thi đầu tiên ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo lịch thi, sáng 27.6, thí sinh làm bài thi môn ngữ văn trong thời gian 120 phút; buổi chiều thi môn tiếng Anh trong 60 phút. Ngày 28.6, buổi sáng thí sinh thi môn toán (120 phút), buổi chiều các thí sinh đăng ký vào trường chuyên tiếp tục dự thi các môn chuyên với thời gian làm bài 150 phút.