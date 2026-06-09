Đô thị Quy Nhơn mở rộng sẽ gồm 19 xã, phường, diện tích 1.200 km²

Ngày 9.6, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức buổi làm việc về công tác quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các phường, xã thuộc khu vực Quy Nhơn (trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Hướng tới đô thị xanh, thông minh

Theo Sở Xây dựng, định hướng phát triển đô thị Quy Nhơn mở rộng có quy mô khoảng 1.200 km², dân số gần 900.000 người, bao gồm 19 đơn vị hành chính cấp xã thuộc khu vực Quy Nhơn, Tuy Phước, An Nhơn (trước đây), cùng các địa bàn Canh Vinh, Tây Sơn và Phù Cát.

UBND tỉnh Gia Lai tổ chức buổi làm việc với các phường, xã thuộc khu vực Quy Nhơn cũ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Mục tiêu là xây dựng Quy Nhơn trở thành trung tâm chính trị - hành chính và trung tâm tổng hợp của tỉnh Gia Lai theo hướng đô thị xanh, sinh thái, thông minh; đồng thời phát triển thành trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI), đô thị khoa học tầm quốc tế, trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch, logistics và công nghiệp công nghệ cao gắn với cảng biển.

Đô thị Quy Nhơn mở rộng được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh Gia Lai và khu vực Duyên hải Nam Trung bộ - Tây nguyên. Hệ thống hạ tầng kết nối gồm quốc lộ, cao tốc, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Cảng hàng không quốc tế Phù Cát cùng định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD tại Diêu Trì.

Đô thị du lịch không thể "9 giờ đêm dẹp hết"

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các cấp chính quyền phải xem du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, thay đổi tư duy quản lý theo hướng lấy du khách làm trung tâm và chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Ông Tuấn đặc biệt nhấn mạnh vai trò của kinh tế ban đêm đối với một đô thị biển. Theo ông, muốn phát triển du lịch thì đô thị phải thực sự sôi động, có các hoạt động dịch vụ phục vụ du khách ngoài khung giờ hành chính.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh vai trò của kinh tế ban đêm đối với một đô thị biển ẢNH: ĐỨC NHẬT

"Đô thị du lịch phải là đô thị sống về đêm. Đô thị du lịch gì mà 9 giờ đêm dẹp hết thì ai thèm đi du lịch", ông Phạm Anh Tuấn nói.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị đội ngũ cán bộ, lãnh đạo các địa phương phải thường xuyên xuống cơ sở, trực tiếp kiểm tra thực tế, kể cả vào cuối tuần để kịp thời phát hiện, xử lý những bất cập. Theo ông, phát triển du lịch đòi hỏi sự tỉ mỉ, tận tâm trong từng khâu phục vụ và từng chi tiết nhỏ liên quan đến trải nghiệm của du khách.

Ông cũng chỉ đạo khẩn trương xử lý tình trạng ô nhiễm tại khu vực bến Hàm Tử; nghiên cứu phương án dịch chuyển bến du thuyền đến vị trí phù hợp hơn; chấn chỉnh hoạt động vận tải du lịch, kiên quyết xử lý các trường hợp chèo kéo, nâng giá hoặc gây hình ảnh xấu cho điểm đến.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, thành phố du lịch phải là thành phố sống về đêm ẢNH: GIA LAI

Đối với công tác chỉnh trang đô thị, ông Tuấn giao Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương rà soát các dự án hiện có, hệ thống bãi đỗ xe và các khu vực còn nhếch nhác nhằm bảo đảm phù hợp với định hướng quy hoạch mới. Những dự án chậm triển khai hoặc không còn phù hợp sẽ được xem xét đề xuất thu hồi.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các sở, ngành phối hợp xây dựng kịch bản tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030, rà soát nguồn lực đầu tư và khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế nhằm tạo động lực phát triển bền vững cho khu vực Quy Nhơn trong thời gian tới.