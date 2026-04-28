Chê Quy Nhơn 'nhàm chán, đồ ăn dở': Vì sao bài đăng khiến dân mạng phản ứng?

Ngày 28.4, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai cho biết sẽ kiểm tra thông tin lan truyền liên quan đến phản ánh tiêu cực về du lịch Quy Nhơn. Theo cơ quan này, việc xác minh nhằm làm rõ mức độ xác thực, từ đó có hướng chấn chỉnh, khắc phục nếu cần thiết, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến ngày càng tích cực hơn.



Tranh cãi từ một bài đăng chê Quy Nhơn "nhàm chán"

Dù được vinh danh trong danh sách 25 điểm đến nổi bật nhất thế giới, Quy Nhơn bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội khi xuất hiện ý kiến bài review chê Quy Nhơn "nhàm chán" và "đồ ăn dở, biển không đặc sắc".

Bài đăng chê Quy Nhơn gây tranh cãi trên mạng xã hội ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Cụ thể, những ngày gần đây, cộng đồng mạng xôn xao trước bài viết của tài khoản Facebook C.T.N với nhiều nhận xét tiêu cực sau chuyến đi đến Quy Nhơn. Người này cho rằng: "Lần đầu tiên đến Quy Nhơn chắc sẽ không có lần sau. Biển không có gì đặc sắc. Đồ ăn quá tệ và bình thường. Thành phố vắng vẻ, nhàm chán...".

Điểm gây tranh cãi không chỉ nằm ở lời chê, mà còn ở việc hình ảnh minh họa lại được chụp tại gành Đá Đĩa, thuộc một địa phương ở tỉnh khác, cách Quy Nhơn hàng chục km.

Bài đăng ngay sau đó nhận về nhiều lượt bình luận và chia sẻ. Việc sử dụng hình ảnh của địa phương khác để minh họa cho bài review du lịch Quy Nhơn khiến nhiều người dùng mạng xã hội phản ứng gay gắt. Trước phản ứng của cộng đồng mạng, người dùng này đã phải thay đi những hình ảnh đã đăng tải trước đó.

Dưới bài đăng, nhiều ý kiến đã lên tiếng bảo vệ hình ảnh du lịch Quy Nhơn, đồng thời chia sẻ những trải nghiệm tích cực. Một số người cho rằng cảm nhận về điểm đến phụ thuộc vào lịch trình, cách tổ chức chuyến đi và kỳ vọng cá nhân.

Tài khoản Trường Vũ nhận xét: "Mỗi người có cảm nhận riêng, nhưng với mình Quy Nhơn rất đáng nhớ. Biển sạch, nước trong, nhiều điểm đẹp như Kỳ Co, Eo Gió… Đồ ăn đa dạng, giá cả hợp lý. Thành phố yên bình, phù hợp nghỉ dưỡng".

Nhiều bình luận lên tiếng bảo vệ hình ảnh du lịch của phố biển Quy Nhơn ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, tài khoản Hồng Thiện cho rằng trải nghiệm du lịch phụ thuộc nhiều vào lựa chọn: "Có thể do tour chưa phù hợp. Quy Nhơn còn nhiều điểm đẹp, nếu đi tự túc sẽ chủ động và thú vị hơn. Tour kém chất lượng thì đi đâu cũng dễ thấy chán".

Nhiều ý kiến còn cho rằng Quy Nhơn không phải là điểm đến sôi động theo kiểu đô thị du lịch lớn. Thay vào đó, nơi đây nổi bật với không gian yên bình, cảnh quan tự nhiên còn tương đối nguyên sơ và nhịp sống chậm. Chính đặc điểm này khiến Quy Nhơn phù hợp với nghỉ dưỡng, trải nghiệm thiên nhiên, khám phá văn hóa bản địa hơn là du lịch giải trí cường độ cao.

Từ danh hiệu quốc tế đến kỳ vọng phát triển

Đáng chú ý, năm 2025 cẩm nang du lịch uy tín Lonely Planet đã công bố danh sách "Best in Travel 2026", giới thiệu 25 điểm đến và 25 trải nghiệm nổi bật nhất thế giới trong năm tới. Việt Nam chỉ có một đại diện duy nhất được vinh danh là Quy Nhơn, cho thấy sức hút và tiềm năng của điểm đến này trên bản đồ du lịch quốc tế.

Thời gian qua, tại Quy Nhơn đã diễn ra hàng chục sự kiện thu hút hàng trăm ngàn người ẢNH: ĐỨC NHẬT

Năm 2026, Quy Nhơn lần thứ 3 được vinh danh là "Đô thị du lịch sạch ASEAN", tiếp tục khẳng định nỗ lực của địa phương trong xây dựng môi trường du lịch xanh, thân thiện và bền vững. Danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận từ khu vực mà còn góp phần nâng cao vị thế của Quy Nhơn trên bản đồ du lịch quốc tế.

Cùng với đó, tỉnh Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề "Gia Lai - Hội tụ bản sắc, lan tỏa xanh". Chương trình dự kiến gồm hơn 100 hoạt động do địa phương chủ trì và gần 20 sự kiện quy mô do Bộ VH-TT-DL tổ chức, hướng tới phát triển du lịch bền vững, tăng cường liên kết vùng giữa biển và cao nguyên.

Trong bối cảnh này, Quy Nhơn được kỳ vọng sẽ đóng vai trò điểm nhấn quan trọng, góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến xanh - sạch - đẹp, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm du khách. Việc kết hợp giữa lợi thế thiên nhiên, bản sắc văn hóa và định hướng phát triển bền vững được xem là nền tảng để Quy Nhơn tiếp tục thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Phố biển Quy Nhơn được vinh danh là 1 trong 25 điểm đến và trải nghiệm nổi bật nhất thế giới ẢNH: ĐỨC NHẬT

Làm mới sản phẩm, nâng trải nghiệm cho du khách

Không chỉ sở hữu hệ thống danh thắng đa dạng như Kỳ Co được ví như "Maldives của Việt Nam", Eo Gió, các làng chài Nhơn Hải, Nhơn Lý trên bán đảo Phương Mai, Cù Lao Xanh, hay Tháp Đôi, đồi Ghềnh Ráng (nơi gắn với mộ thi sĩ Hàn Mặc Tử), du lịch Quy Nhơn còn liên tục làm mới sản phẩm để gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Eo Gió sở hữu cảnh quan hoang sơ, hùng vĩ với eo biển hình cánh cung, núi đá uốn lượn ôm trọn biển xanh ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngành du lịch địa phương đưa vào khai thác nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc như chương trình "Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại" biểu diễn định kỳ tối thứ sáu hằng tuần (từ 19 giờ đến 21 giờ, từ ngày 1.5 đến 25.9), cùng các hoạt động như Đêm võ đài Bình Định, hội bài chòi dân gian tại quảng trường Nguyễn Tất Thành…

Bên cạnh đó, Quy Nhơn phát triển thêm các loại hình thể thao biển hiện đại như mô tô nước, phao chuối, chèo SUP, phao trượt… song song với những trải nghiệm quen thuộc như lặn ngắm san hô, check-in Hòn Khô. Đáng chú ý, một doanh nghiệp đã đưa vào khai thác tour du thuyền cao cấp với hệ sinh thái dịch vụ khép kín, hướng đến nhóm khách quốc tế (châu Âu, Mỹ, Nga) và phân khúc khách nội địa thu nhập cao.

Phố biển Quy Nhơn rực rỡ sắc màu trong đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 ẢNH: GIA LAI

Ngoài ra, nhiều đơn vị tiếp tục phát triển các tour trải nghiệm đặc trưng như tham quan Eo Gió, Hòn Sẹo, Bãi Dứa; kết hợp câu cá rạn san hô và chế biến sashimi cá mú ngay tại chỗ. Xu hướng "du lịch xanh" cũng được chú trọng với các hoạt động thu gom rác, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển và xây dựng hình ảnh điểm đến bền vững.