Thời sự

TP.HCM chi thu nhập tăng thêm hơn 67.000 tỉ đồng trong 8 năm

Sỹ Đông
21/05/2026 19:13 GMT+7

Từ năm 2018 đến nay, TP.HCM đã triển khai chính sách chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức với tổng kinh phí hơn 67.000 tỉ đồng.

Nội dung trên được nêu trong báo cáo gửi Bộ Nội vụ của UBND TP.HCM về sơ kết Nghị quyết 27 năm 2018 của Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Chính sách thu nhập tăng thêm được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết 54/2017 và tiếp tục được kế thừa trong Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Tháng 3.2018, HĐND TP.HCM ban hành nghị quyết quy định chi thu nhập tăng thêm, nêu rõ mức chi tối đa năm 2018 là 0,6 lần lương ngạch bậc, năm 2019 là 1,2 lần và từ năm 2020 trở đi tối đa 1,8 lần.

Chính sách thu nhập tăng thêm giúp công chức, viên chức ở TP.HCM cải thiện thu nhập

Để bảo đảm việc chi thu nhập tăng thêm công khai, minh bạch, TP.HCM đồng thời ban hành quy định đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức theo hiệu quả công việc hằng quý. Người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được hưởng mức tối đa; người hoàn thành tốt nhiệm vụ hưởng tối đa 80% mức này. Việc đánh giá có tham khảo mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Trong quá trình triển khai, chính sách nhiều lần được điều chỉnh theo tình hình ngân sách và bối cảnh kinh tế - xã hội. Cuối năm 2019, HĐND TP.HCM điều chỉnh hệ số thu nhập tăng thêm từ mức tối đa 1,8 lần xuống còn 1,2 lần để phù hợp khả năng cân đối ngân sách giai đoạn 2020 - 2022.

Năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, TP.HCM tiếp tục giảm hệ số chi để ưu tiên nguồn lực chống dịch và bảo đảm an sinh xã hội. Một số nhóm cán bộ, công chức có hệ số lương cao bị giảm mức hưởng xuống còn 0,6 lần; riêng ngành y tế và cán bộ, công chức phường, xã được duy trì mức tối đa 1,2 lần trong giai đoạn cao điểm chống dịch.

Từ năm 2022, khi kinh tế dần phục hồi, TP.HCM nâng dần mức chi thu nhập tăng thêm. Năm 2023, thành phố áp dụng hệ số tối đa 1,8 lần trong 7 tháng đầu năm, sau đó điều chỉnh còn 0,8 lần trong 5 tháng cuối năm. Năm 2024 và năm 2025, hệ số tối đa được duy trì ở mức 1,5 lần lương ngạch bậc. Từ tháng 7.2025, chính sách mở rộng ra cả khu vực 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Kinh phí chi thu nhập tăng thêm tăng mạnh

Theo số liệu UBND TP.HCM, kinh phí chi thu nhập tăng thêm tăng mạnh qua các năm. Năm 2018 là 2.768 tỉ đồng, năm 2019 là 7.637 tỉ đồng, năm 2024 đạt gần 12.849 tỉ đồng và năm 2025 tăng lên 18.394 tỉ đồng. Tổng cộng giai đoạn 2018 - 2025 là 67.053 tỉ đồng.

UBND TP.HCM đánh giá chính sách này đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động khu vực công, thúc đẩy cải cách công vụ theo hướng "hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả". Trong bối cảnh mức lương cơ sở còn thấp và chi phí sinh hoạt tại TP.HCM ở mức cao, thu nhập tăng thêm giúp cải thiện đời sống cán bộ, công chức, viên chức, tạo động lực làm việc và giảm áp lực tài chính.

Báo cáo cũng cho rằng cơ chế này góp phần hạn chế tình trạng "chảy máu chất xám" trong khu vực công, hỗ trợ thành phố thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao. Đây được xem là một trong những công cụ quan trọng để TP.HCM duy trì năng lực cạnh tranh và chất lượng bộ máy hành chính trong điều kiện đô thị đặc biệt.

Tuy vậy, UBND TP.HCM thừa nhận mức thu nhập khu vực công hiện vẫn chưa tạo ưu thế rõ rệt so với khu vực doanh nghiệp, nhất là ở các ngành nghề có yêu cầu chuyên môn cao. Chênh lệch thu nhập giữa khu vực công và khu vực tư tiếp tục ảnh hưởng đến khả năng thu hút nhân sự chất lượng cao.

Trong thời gian tới, TP.HCM đề xuất tiếp tục bố trí dự toán chi thu nhập tăng thêm từ nguồn cải cách tiền lương còn dư và quỹ lương cơ bản để duy trì chính sách theo đúng quy định. Thành phố đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, cơ chế đánh giá hiệu quả công việc và chính sách thu hút nhân tài nhằm tạo nền tảng cho cải cách tiền lương toàn diện theo lộ trình của Trung ương.

Hơn 4.000 người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc, TP.HCM sẽ hỗ trợ thêm

TP.HCM đề xuất chi 95 tỉ đồng hỗ trợ thêm cho hơn 4.000 người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã khi chấm dứt sử dụng từ ngày 31.5.

Hơn 99% cán bộ, công chức TP.HCM nhận thu nhập tăng thêm

Quy định mới của TP.HCM về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ

