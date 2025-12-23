Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Vụ sáp nhập trường học ở Lào Cai: Phụ huynh đã cho con trở lại trường

Nguyễn Trường
23/12/2025 09:53 GMT+7

Sau khi được thông tin đầy đủ về chủ trương sắp xếp, sáp nhập trường học, các phụ huynh học sinh Trường PTDT bán trú tiểu học Hoàng Liên (Lào Cai) đã cho con trở lại trường.

Trao đổi với Thanh Niên sáng 23.12, một lãnh đạo Đảng ủy xã Bản Hồ (Lào Cai) cho biết, Đảng ủy, UBND xã Bản Hồ vừa làm việc với Ban giám hiệu Trường PTDT bán trú tiểu học Hoàng Liên và đại diện phụ huynh học sinh về chủ trương sáp nhập trường học trên địa bàn.

Vụ phản ứng sáp nhập trường học: Phụ huynh đã cho con trở lại trường - Ảnh 1.

Phụ huynh đối thoại với lãnh đạo xã Bản Hồ và lãnh đạo nhà trường

ẢNH: BÁO LÀO CAI

Tại buổi làm việc diễn ra chiều 22.12, gần 30 phụ huynh đại diện cho các lớp học của nhà trường có mặt đã bày tỏ mong muốn Trường PTDT bán trú tiểu học học Hoàng Liên tiếp tục đặt tại thôn Hoàng Liên (xã Bản Hồ) như hiện nay. Nếu phải chuyển đến trường khác cách xa gần 10 km, sẽ ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt của các con.

Chia sẻ với phụ huynh, lãnh đạo xã Bản Hồ cho biết, việc rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục được thực hiện theo chủ trương chung, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Xã Bản Hồ đang xây dựng phương án sáp nhập các trường học trên địa bàn theo quy định. Đối với trường Bản Hồ và Hoàng Liên ít lớp học, ít học sinh, UBND xã dự kiến đề xuất sáp nhập 2 trường nhằm giảm đầu mối quản lý mà không xóa điểm trường, không di dời học sinh sang địa điểm khác.

Cũng theo lãnh đạo xã Bản Hồ, sau khi được thông tin, các phụ huynh đã cho con trở lại trường. "Sáng nay (23.12), 100% học sinh Trường PTDT bán trú tiểu học Hoàng Liên đã trở lại lớp", vị lãnh đạo cho biết thêm.

Như Thanh Niên đã đưa tin, trên địa bàn xã Bản Hồ có 4 trường cấp tiểu học. Thực hiện chủ trương sắp xếp lại cơ sở giáo dục, xã chủ trương giảm xuống còn 3 trường, trong đó sắp xếp Trường PTDT bán trú tiểu học Hoàng Liên vào Trường PTDT bán trú tiểu học Bản Hồ.

Nếu thực hiện chủ trương sắp xếp này, cơ sở 1 là trụ sở Trường PTDT bán trú tiểu học Bản Hồ sẽ dành cho học sinh khối lớp 3, 4, 5. Trường PTDT bán trú tiểu học Hoàng Liên là cơ sở 2 của Trường PTDT bán trú tiểu học Bản Hồ và dành cho khối lớp 1, 2.

Khi thấy cơ sở mới xa hơn 8 km, nhiều phụ huynh phản đối chủ trương này và sáng 22.12 đồng loạt không cho con đến trường.

