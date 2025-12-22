Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Lào Cai: Hàng trăm phụ huynh không cho con đến trường

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
22/12/2025 15:08 GMT+7

Sau khi thấy có chủ trương sắp xếp học sinh về một cơ sở mới xa hơn cơ sở cũ, hàng trăm phụ huynh ở xã Bản Hồ (Lào Cai) đã đồng loạt không cho con đến trường.

Trao đổi với Thanh Niên ngày 22.12, một lãnh đạo Đảng ủy xã Bản Hồ (Lào Cai) xác nhận, trong sáng cùng ngày, hàng trăm học sinh đang theo học tại Trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) tiểu học Hoàng Liên đã đồng loạt không đến trường.

Lào Cai: Hàng trăm phụ huynh không cho con đến trường- Ảnh 1.

Trụ sở Trường PTDTBT tiểu học Hoàng Liên đã đồng loạt không đến trường trong sáng 22.12

ẢNH: LÀO CAI ONLINE

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh xã Bản Hồ đang thực hiện chủ trương sắp xếp lại cơ sở giáo dục trên địa bàn để tinh gọn bộ máy.

Theo vị lãnh đạo Đảng ủy xã Bản Hồ, trên địa bàn xã có 4 trường cấp tiểu học. Phương án sắp xếp được đưa ra sẽ giảm xuống còn 3 trường, trong đó sắp xếp Trường PTDTBT tiểu học Hoàng Liên vào Trường PTDTBT tiểu học Bản Hồ.

Với chủ trương này, tổng số học sinh của Trường PTDTBT tiểu học Bản Hồ là hơn 470 em, trong đó có hơn 270 em học sinh thuộc Trường PTDTBT tiểu học Hoàng Liên (cũ).

Nếu thực hiện sắp xếp, cơ sở 1 là trụ sở Trường PTDTBT tiểu học Bản Hồ sẽ dành cho học sinh khối lớp 3, 4, 5. Trường PTDTBT tiểu học Hoàng Liên sẽ xóa bỏ, trở thành cơ sở 2 của Trường PTDTBT tiểu học Bản Hồ và dành cho học sinh khối lớp 1, 2. Hai cơ sở này cách xa nhau khoảng 8 km.

Tuy nhiên, khi thấy việc đi lại đến cơ sở mới xa xôi hơn, nhiều phụ huynh đã có ý kiến phản đối chủ trương này.

Vào chiều ngày 19.12 vừa qua, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Bản Hồ đã tổ chức đối thoại với các phụ huynh và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của mọi người. Sau khi nắm tình hình, lãnh đạo xã Bản Hồ đã thống nhất đợi ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về việc sắp xếp, tinh gọn đầu mối trường học.

"Trong quá trình chờ ý kiến chỉ đạo, các học sinh vẫn học tập ở Trường PTDTBT tiểu học Hoàng Liên bình thường, không có sự thay đổi", vị lãnh đạo xã Bản Hồ cho biết thêm.

