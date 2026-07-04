Tuyến xe buýt điện đầu tiên ở thành phố Đồng Nai chính thức hoạt động

Ngày 4.7, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai đã tổ chức lễ công bố đưa vào khai thác tuyến xe buýt số 9 kết nối Bến xe Biên Hòa (phường Trấn Biên) với Dốc Mơ 3 (xã Thống Nhất). Đây là tuyến xe buýt điện đầu tiên ở thành phố Đồng Nai được đưa vào vận hành, góp phần thúc đẩy phát triển giao thông xanh trên địa bàn.

Theo Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai, tuyến xe buýt điện đầu tiên là tuyến số 9, do Công ty TNHH MTV Hải Thành Đạt đảm nhiệm, có chiều dài khoảng 57,5 km. Tuyến đi qua nhiều trục đường chính như: đường Cách Mạng Tháng 8, Hà Huy Giáp, Võ Thị Sáu, Nguyễn Ái Quốc, Đồng Khởi, đường 30/4, Hùng Vương, Nguyễn Hoàng, Trảng Bom, Đức Huy, quốc lộ 20. Thời gian di chuyển khoảng 120 phút/chuyến.

Đồng Nai chính thức khai thác tuyến xe buýt điện đầu tiên ẢNH: M.T

Chuyến đầu tiên xuất phát từ Dốc Mơ 3 lúc 4 giờ 40 và từ Bến xe Biên Hòa lúc 5 giờ; chuyến cuối xuất phát từ Bến xe Biên Hòa lúc 17 giờ 40 và từ Dốc Mơ 3 lúc 18 giờ 20. Trong giờ cao điểm, xe hoạt động với tần suất 30 phút/chuyến, giờ thấp điểm là 60 phút/chuyến, tổng cộng 40 chuyến/ngày.

Đơn vị khai thác bố trí các xe buýt điện VinFast đời 2026, sức chứa khoảng 30 chỗ mỗi xe. Các phương tiện đều được trang bị máy lạnh, wi-fi miễn phí, hệ thống thông báo điểm dừng tự động và bán vé điện tử nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Tuyến xe buýt dài khoảng 57,5 km, đi qua nhiều trục đường chính và miễn phí vé đối với người khuyết tật, người từ 70 tuổi trở lên và trẻ em dưới 6 tuổi ẢNH: M.T

Về giá vé đối với hành khách đi dưới 7 km, giá vé là 8.000 đồng/lượt; đi từ 7 km đến dưới 20 km là 20.000 đồng/lượt; từ 20 km đến dưới 40 km là 30.000 đồng/lượt và từ 40 km trở lên là 40.000 đồng/lượt

Tuyến sẽ miễn tiền vé đối với người có công với cách mạng, người khuyết tật, người cao tuổi từ đủ 70 tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi; giảm 50% giá vé đối với học sinh, sinh viên khi mua vé tháng, vé tập và giảm 25% giá vé đối với người sử dụng dịch vụ với hình thức vé tháng, vé tập.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai (ngồi hàng đầu, bên trái) cùng các đại biểu trải nghiệm xe buýt điện ẢNH: M.T

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai, đề nghị đơn vị khai thác tuyến xe buýt điện cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải.

Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái cần tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Sở Xây dựng triển khai thay thế thêm gần 90 xe điện trong đợt phát động thi đua đặc biệt 500 ngày đêm; triển khai tuyến xe buýt kết nối sân bay quốc tế Long Thành sau khi sân bay đưa vào khai thác hoạt động để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.