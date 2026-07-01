Hơn 85% sinh viên Trường ĐH Tây Đô tốt nghiệp có việc làm

Ngày 1.7, Trường ĐH Tây Đô tổ chức lễ đón nhận những phần thưởng cao quý dành cho tập thể và các cá nhân của trường.

Theo đó, Trường ĐH Tây Đô nhận Huân chương Lao động hạng nhì; TS-LS Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Tây Đô, cùng với PGS-TS Võ Khắc Thường, Phó chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Tây Đô nhận Huân chương Lao động hạng ba; 4 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ (thứ 3 từ phải sang), trao Huân chương Lao động hạng nhì cho tập thể Trường ĐH Tây Đô ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Thành lập ngày 9.3.2006 theo Quyết định số 54/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, Trường ĐH Tây Đô đã đào tạo, cung ứng cho các tỉnh thành 32.438 cử nhân, kỹ sư, dược sĩ; 1.383 thạc và 6 tiến sĩ. Sinh viên, học viên tốt nghiệp có việc làm đạt tỷ lệ trên 85%. Trường hiện có 5 GS, 9 PGS, 64 TS, 208 ThS tham gia công tác quản lý và giảng dạy...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, nhấn mạnh đối với TP.Cần Thơ và các tỉnh thành, phát triển nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng, bản lĩnh, khát vọng cống hiến là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Thông qua tiến trình đó, Trường ĐH Tây Đô có vai trò thiết thực trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu ứng dụng, lan tỏa tri thức, tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số, biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh và hội nhập ngày càng sâu rộng.