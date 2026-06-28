Trường ĐH triển khai mô hình kết nối đầu tư, khởi nghiệp cho sinh viên

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM vừa chính thức triển khai UEF iVentures LaunchPad 2026 - một mô hình ươm tạo và kết nối đầu tư, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo giúp sinh viên phát triển ý tưởng, hoàn thiện mô hình kinh doanh và tiếp cận hệ sinh thái khởi nghiệp ngay từ khi còn trên ghế giảng đường.

Sinh viên có ý tưởng khởi nghiệp được tham gia hoạt động "học tập qua thử thách" kéo dài liên tục trong 48 giờ ẢNH: PHONG ĐOÀN

Được biết, mô hình này tập trung vào các lĩnh vực giàu tiềm năng tăng trưởng, gắn với nhu cầu chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, như công nghệ giáo dục, trí tuệ nhân tạo & phân tích dữ liệu, kinh tế xanh & phát triển bền vững, logistics & chuỗi cung ứng thông minh, công nghệ tài chính, an ninh mạng, tiếp thị số và công nghệ tiếp thị, thương mại điện tử.

Sau khi triển khai, mới đây sinh viên có dự án khởi nghiệp được tham gia hoạt động Challenge-based Learning (học tập qua thử thách) kéo dài liên tục trong 48 giờ. Đồng thời được tiếp cận các xu hướng mới về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thông qua tọa đàm chuyên đề, tương tác trực tiếp tại các hội thảo chuyên sâu về mô hình kinh doanh, tài chính khởi nghiệp, kết nối mạng lưới, kỹ năng giao tiếp và các phiên cố vấn trực tiếp cùng người hướng dẫn là các doanh nhân.

Một nhóm sinh viên trình bày dự án khởi nghiệp ẢNH: PHONG ĐOÀN

Các dự án triển vọng của sinh viên sẽ tiếp tục được tham gia chương trình ươm tạo kéo dài từ 3 đến 6 tháng tại Trung tâm Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo iVentures. Đội xuất sắc sẽ được hỗ trợ không gian làm việc tại trường, kết nối chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm hoàn thiện sản phẩm, phát triển mô hình kinh doanh và từng bước tiếp cận thị trường.

Dịp này, trường cũng đồng thời triển khai cổng kết nối đầu tư khởi nghiệp iVentures giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng xây dựng dự án, gọi vốn, lập kế hoạch kinh doanh, tạo cơ hội để các ý tưởng khởi nghiệp gặp được các chuyên gia, doanh nhân, quỹ đầu tư và doanh nghiệp trong nước, quốc tế, từ đó hiện thực hóa ý tưởng, dự án của bản thân.

Tiến sĩ Ngô Minh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, nhận định: “Trường tổ chức mô hình này không đơn thuần là một cuộc thi hay sân chơi học thuật mà là môi trường để sinh viên trải nghiệm hành trình khởi nghiệp một cách thực chất. Thông qua việc giải quyết các thách thức từ doanh nghiệp, làm việc cùng chuyên gia và nhà đầu tư, sinh viên có cơ hội chuyển hóa ý tưởng thành giải pháp có giá trị, đồng thời hình thành tư duy đổi mới sáng tạo và năng lực thích ứng trong kỷ nguyên kinh tế số”.