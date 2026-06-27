Khởi nghiệp khi thấy mẹ dạy 8 tiếng, về nhà vẫn quần quật việc của trường

Đó là chia sẻ của Bùi Lê Chí Bảo, 23 tuổi, tại vòng cuối của chương trình ươm tạo start-up UniVentures diễn ra ngày 25.6. Bảo, cựu sinh viên Trường Goldsmiths, ĐH London (Anh), đã sáng lập và điều hành nền tảng học tập trực tuyến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) Selfomy cùng cộng sự tốt nghiệp từ Trường ĐH Y dược TP.HCM. Nền tảng này đã triển khai ở hơn 70 cơ sở giáo dục trong và ngoài nước sau 1,5 năm chính thức gia nhập thị trường.

Hành trình khởi nghiệp từ lớp 6

Trao đổi với Thanh Niên bên lề sự kiện, Bảo kể sau khi quan sát công việc của mẹ, anh bắt đầu trao đổi với nhiều các giáo viên khác và nhận ra trường hợp của mẹ anh không phải là cá biệt. Thế khó là việc chấm bài đòi hỏi kỹ năng cao nên với những thầy cô mới vào nghề, quá trình này mất nhiều thời gian hơn so với các thầy cô dày dặn kinh nghiệm. Điều này góp phần khiến giáo viên không còn thời gian để trau dồi, phát triển chuyên môn.

Để giải quyết khó khăn trên, Bảo và cộng sự đã lập trình nên một nền tảng giúp tự động hóa quy trình chấm bài và nhiều đầu việc chuyên môn lẫn hành chính khác, hỗ trợ cho những thầy cô tự mở lớp tại nhà lẫn các trung tâm ngoại ngữ và trường học.

Hiện, Selfomy cung cấp nhiều tính năng ngoài việc hỗ trợ chấm bài, như mở phòng thi ảo, giao bài tập cá nhân hóa, cung cấp ngân hàng đề thi... ở ba kỳ thi quốc tế nổi tiếng là IELTS, TOEIC và SAT.

Bùi Lê Chí Bảo trình bày về doanh nghiệp của mình tại chương trình liên quan tới khởi nghiệp ngày 25.6 ẢNH: NGỌC LONG

Tính tới nay, Bảo kể anh đã có 10 năm kinh nghiệm khởi nghiệp. Bởi, tiền thân của Selfomy là một trang web tổng hợp những câu hỏi bài tập về nhà do tự anh lập trình và đưa vào hoạt động từ lớp 6, giúp đỡ bạn bè cùng lớp và sau này mở rộng trên cả nước. Nhiều năm, trang web của Bảo thu hút đều đặn cả triệu người dùng mỗi tháng, mang về lượng lớn doanh thu. Dự án đạt đỉnh vào 2021, thời điểm tất cả thầy trò phải dạy và học trực tuyến vì Covid-19.

Tuy nhiên, 2022 là một cú sốc cho Selfomy, khi ChatGPT ra đời khiến học sinh không còn tìm tới những trang web hỏi đáp nội dung nữa. Bảo khi đó quyết định chia tay các cộng sự, "rút lui chờ thời tới" và cũng để tập trung vào việc tốt nghiệp đúng hạn. Tới giai đoạn 2023-2024, từ câu chuyện của mẹ, Bảo quy tụ lại đội ngũ và xây sản phẩm theo mô hình hệ thống quản lý học tập (LMS).

Đó cũng là lúc Selfomy "tái sinh", được Bảo gọi tên là "Selfomy One" - mang nghĩa tất cả tính năng dạy và học tích hợp trong một nền tảng. Mẹ của Bảo là chị Lê Thị Nga, giáo viên tiếng Anh Trường THCS Tân Thới Hòa (P.Phú Thạnh), cũng trở thành cố vấn học thuật đắc lực cho dự án của con mình sau khi có thêm thời gian cho bản thân và gia đình.

"Mục tiêu sắp tới của chúng tôi là triển khai thêm các giải pháp về ACT, AP ở các thị trường nước ngoài. Khó khăn lớn nhất có lẽ là phải hiểu yếu tố bản địa, như kênh tiếp cận, tâm lý mua hàng hay điều chỉnh chi phí ra sao để thuyết phục khách hàng", Bảo nói.

Vượt qua gần 1.500 hồ sơ từ 80 trường ĐH trên toàn quốc, Selfomy mới đây trở thành một trong hai dự án start-up xuất phát từ trường ĐH nhận vốn 25.000 USD (657 triệu đồng) và thời gian tới được đài thọ tham gia chương trình ươm tạo của BLOCK71 Singapore tại ĐH Quốc gia Singapore theo khuôn khổ UniVentures. Dự án còn lại là Volterra của Trường ĐH VinUni, chuyên cung cấp giải pháp hạ tầng sạc xe điện kết hợp AI và năng lượng tái tạo.

UniVentures là sáng kiến triển khai bởi tổ chức BLOCK71 Vietnam (thuộc NUS Enterprise, ĐH Quốc gia Singapore) với sự hỗ trợ của Quỹ Temasek. Sáng kiến này được công bố lần đầu vào năm 2025, là dấu mốc đại diện cho hợp tác đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Singapore.

Giảng viên từ Trường ĐH Đà Nẵng gây chú ý khi đại diện trình bày cho 2 start-up ứng dụng AI, một trong lĩnh vực y tế và một trong chống lừa đảo số, với tổng mức gọi vốn là 50.000 USD ẢNH: NGỌC LONG

Lời khuyên khởi nghiệp từ giai đoạn ĐH

Điểm đặc biệt của hai đội thi được đài thọ sang Singapore ươm tạo là đều có ứng dụng AI, và đều bước ra sau giai đoạn tìm hiểu, nghiên cứu trên giảng đường hoặc phòng lab tại các trường ĐH.

Ngoài 2 đội thắng cuộc, 8 đội khác từ các ĐH cũng gây ấn tượng bởi những sáng kiến như ứng dụng AI để xác định giới tính gà từ giai đoạn trứng (ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM), hệ thống UAV tích hợp AI phục vụ nông nghiệp, giáo dục và cứu hộ cứu nạn, (Trường ĐH Tôn Đức Thắng), vật liệu bao bì từ vỏ cam (Trường ĐH Nguyễn Tất Thành), quản lý và ký kết hợp đồng ứng dụng AI (Trường ĐH Luật TP.HCM)...

Điều này phản ánh vai trò chuyển giao tri thức và công nghệ ngày càng tăng ở nhiều trường ĐH, khi các cơ sở giáo dục không còn chỉ là nơi giảng dạy, nghiên cứu, mà còn "đắp đường, mở lối" cho các start-up của sinh viên, giảng viên đi vào thực tế, thậm chí kiếm được doanh thu. Nhưng điều này cũng đặt ra câu hỏi: Sinh viên và giảng viên nên làm gì để có start-up thành công?

Trao đổi với Thanh Niên ngày 26.6, ông Edward Lim, Giám đốc BLOCK71 Vietnam, cho biết để khởi nghiệp trong bối cảnh hiện nay, cần chú ý nhất là yếu tố liên ngành. Đó là vì những đội ngũ mạnh nhất ông từng chứng kiến đều có sự kết hợp của những vai trò khác nhau như kỹ thuật, tài chính hay truyền thông. "Mỗi thành viên nhìn nhận cùng một vấn đề dưới những góc độ khác nhau có thể giúp đội ngũ vững vàng hơn", ông nhận định.

Đó là lý do ông Lim khuyên sinh viên và giảng viên chủ động kết nối với những người đến từ các khoa khác, thậm chí từ các trường ĐH khác. Đây sẽ là một trong những yếu tố quyết định đội ngũ có thể thành công xây dựng được doanh nghiệp thực thụ, hay chỉ dừng ở bước phát triển mẫu thử nghiệm (prototype).

Lời khuyên quan trọng khác ông Lim muốn gửi gắm đến các nhà sáng lập sinh viên, giảng viên là bắt đầu từ vấn đề thực tiễn, thay vì chăm chăm vào sản phẩm. Trong môi trường ĐH, đây là một thử thách khó vì nhiều đề tài nghiên cứu thường đề cao tính mới và ý nghĩa khoa học chứ không suy xét tiềm năng ứng dụng vào thực tế.

"Do đó, nhà sáng lập cần có tư duy lấy vấn đề làm gốc", ông nhấn mạnh.

Ông Vương Đình Thành, đại diện SIHUB, cho biết TP.HCM đang đẩy mạnh hỗ trợ các start-up bản địa ẢNH: NGỌC LONG