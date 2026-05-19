TP.HCM lần đầu vào Top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu

Sỹ Đông
19/05/2026 18:57 GMT+7

Hệ sinh thái khởi nghiệp TP.HCM tăng 12 bậc, xếp hạng 98 toàn cầu theo StartupBlink 2026, hoàn thành mục tiêu Top 100 sớm 4 năm.

Ngày 19.5, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết theo báo cáo chỉ số Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu 2026 do StartupBlink công bố, TP.HCM tăng 12 bậc, vươn lên vị trí 98 thế giới.

Đây là lần đầu tiên TP.HCM chính thức góp mặt trong Top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu, đồng thời là thứ hạng cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này giúp TP.HCM hoàn thành mục tiêu vào Top 100 sớm khoảng 4 năm so với định hướng đến năm 2030.

Không chỉ ghi nhận bước tiến trên bảng xếp hạng toàn cầu, hệ sinh thái khởi nghiệp TP.HCM còn đạt nhiều thứ hạng nổi bật trong khu vực. Cụ thể, TP.HCM xếp hạng 5 Đông Nam Á; đứng thứ 2 khu vực về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái; xếp hạng 7 châu Á - Thái Bình Dương về mức độ sôi động của cộng đồng khởi nghiệp; đồng thời giữ vị trí thứ 3 Đông Nam Á về lĩnh vực fintech và thứ 5 về blockchain.

Theo đánh giá của StartupBlink, TP.HCM hiện dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái, phản ánh năng lực tạo ra các doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng và mở rộng thị trường. Thành phố cũng được ghi nhận là một trong những trung tâm khởi nghiệp năng động nhất khu vực, với sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của cộng đồng startup, nhà đầu tư, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

StartupBlink là một trong những bộ chỉ số quốc tế có uy tín, đánh giá hơn 1.500 thành phố và 100 quốc gia dựa trên các tiêu chí như quy mô hoạt động, chất lượng hệ sinh thái và môi trường kinh doanh hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Kết quả xếp hạng năm 2026 cho thấy những nỗ lực cải thiện môi trường khởi nghiệp và tăng cường kết nối quốc tế của TP.HCM đang từng bước được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Tiếp tục tạo cơ chế tốt cho hệ sinh thái khởi nghiệp

Đánh giá về kết quả này, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, cho biết vị trí thứ 98 toàn cầu là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ và sự đồng hành của nhiều thành tố trong hệ sinh thái.

Kết quả trên có sự đóng góp từ cộng đồng startup, nhà đầu tư, trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức hỗ trợ và cơ quan quản lý nhà nước. "Kết quả này cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TP.HCM đang có những chuyển biến tích cực, từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế", ông Thắng nhìn nhận.

Theo ông Thắng, việc TP.HCM vào Top 100 toàn cầu không chỉ góp phần nâng cao vị thế và mức độ nhận diện quốc tế, mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn để thu hút nguồn lực đầu tư, chuyên gia và các hoạt động hợp tác đổi mới sáng tạo trong thời gian tới. Đồng thời, đây là nền tảng để thành phố tiếp tục hoàn thiện môi trường cho doanh nghiệp khoa học công nghệ và startup phát triển.

Bên cạnh những kết quả tích cực, TP.HCM cũng nhìn nhận hệ sinh thái khởi nghiệp vẫn còn dư địa để cải thiện, đặc biệt về cơ chế hỗ trợ, hạ tầng đổi mới sáng tạo và khả năng kết nối quốc tế.

Ở cấp độ quốc gia, theo StartupBlink 2026, Việt Nam tăng 5 bậc lên vị trí 50 toàn cầu - mức cao nhất từ trước đến nay, với tốc độ tăng trưởng hệ sinh thái đạt 67,9%, cao nhất Đông Nam Á. 

