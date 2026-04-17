TP.HCM ra mắt quỹ đầu tư mạo hiểm, chấp nhận rủi ro có kiểm soát

Chiều 17.4, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức lễ ra mắt Công ty cổ phần quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM (HCM VIF JSC). Đến dự có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, lãnh đạo các doanh nghiệp là cổ đông sáng lập.

Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, bảo đảm tính tự chủ và minh bạch trong đầu tư. Quỹ có vốn điều lệ ban đầu 500 tỉ đồng, trong đó ngân sách TP.HCM góp 40% (200 tỉ đồng), phần còn lại huy động từ khu vực tư nhân.

Cơ cấu này thể hiện mô hình hợp tác công - tư chặt chẽ, trong đó vốn ngân sách đóng vai trò tạo dựng niềm tin và khởi động, còn nguồn lực xã hội là yếu tố then chốt để mở rộng quy mô.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phát biểu tại lễ ra mắt ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, nhìn nhận bản chất của khởi nghiệp sáng tạo là rủi ro cao nhưng mang lại giá trị đột phá. Trước đây, nguyên tắc "bảo toàn vốn" cứng nhắc đối với ngân sách nhà nước đã tạo ra rào cản tâm lý rất lớn cho cả nhà quản lý khu vực công lẫn doanh nghiệp sử dụng vốn nhà nước.

Để tháo gỡ điểm nghẽn này, Chính phủ đã ban hành Nghị định 264/2025, tạo điều kiện cho vốn nhà nước được phép "mạo hiểm", được phép "thất bại có kiểm soát" để đồng hành cùng các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

"Việc thành lập quỹ thể hiện quyết tâm hành động của TP.HCM "chấp nhận rủi ro có kiểm soát" với cơ chế "miễn trừ trách nhiệm" để góp phần huy động và dẫn dắt nguồn lực xã hội cho đổi mới sáng tạo", ông Thắng nói thêm.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang (thứ 5 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng các cổ đông sáng lập ẢNH: SỸ ĐÔNG

Về cơ chế "chấp nhận rủi ro có kiểm soát", ông Thắng cho biết đây lần đầu tiên xác lập ngưỡng rủi ro tổng thể lên đến 50% phần vốn nhà nước trong một chu kỳ đầu tư. Hiệu quả đầu tư sẽ được đánh giá trên tổng thể danh mục thay vì soi xét từng dự án đơn lẻ, cho phép vốn nhà nước thực sự đóng vai trò là "vốn mồi" dám mạo hiểm cùng doanh nghiệp.

Trong khi đó, cơ chế "miễn trừ trách nhiệm" là "vũ khí" pháp lý để đội ngũ quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm tự tin dấn thân, xóa bỏ rào cản tâm lý e ngại của cán bộ khi đồng hành cùng các startup, bảo vệ họ trước những rủi ro khách quan của thị trường nếu đã tuân thủ đúng quy trình minh bạch.

Bên cạnh đó, Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM cũng áp dụng mô hình quản trị hiện đại, tách biệt rõ ràng quyền sở hữu của Nhà nước, nhà đầu tư và quyền điều hành của đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp theo thông lệ quốc tế. Với cách tiếp cận mới, việc đầu tư được đội ngũ chuyên gia độc lập quản lý, đánh giá dựa trên tiềm năng thương mại và hiệu quả sinh lời của dự án thay vì các thủ tục cứng nhắc.

Nâng vốn quỹ đầu tư mạo hiểm lên 5.000 tỉ đồng năm 2035

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhìn nhận sự tham gia với tư cách cổ đông sáng lập của các quỹ đầu tư, tập đoàn, doanh nghiệp "kỳ lân" công nghệ hàng đầu được kỳ vọng sẽ mang đến một tư duy quản trị chuẩn quốc tế, một mạng lưới thị trường rộng rãi và sự thấu hiểu sâu sắc về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Lãnh đạo TP.HCM cam kết sẽ tiếp tục sát cánh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong việc cấp vốn theo đề án, đồng thời hỗ trợ ươm tạo, hình thành nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có tiềm lực và khả năng tăng trưởng cao để các quỹ đầu tư xem xét đánh giá và đầu tư hiệu quả.

Lãnh đạo TP.HCM trao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các cổ đông ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Cường đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan tiếp tục bám sát, hướng dẫn và tháo gỡ ngay các vướng mắc phát sinh trong quá trình quỹ đi vào vận hành và hoạt động thực tiễn.

Theo lộ trình dài hạn đến năm 2035, TP.HCM đặt mục tiêu nâng tổng vốn điều lệ của quỹ lên mức 5.000 tỉ đồng, với nguyên tắc huy động nguồn lực xã hội chiếm tối thiểu 60% tổng kinh phí. Quỹ ưu tiên các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ xanh, tự động hóa và robot…