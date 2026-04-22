TP.HCM sáp nhập 2 đơn vị vào Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định tổ chức lại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở sáp nhập thêm 2 đơn vị liên quan.

Cụ thể, Trung tâm Thông tin, Thống kê và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ TP.HCM và Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được sáp nhập vào Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (tên giao dịch quốc tế là Startup And Innovation Hub of Ho Chi Minh City - SIHUB).

Trung tâm có trụ sở chính tại địa chỉ 123 Trương Định, phường Xuân Hòa, cùng 2 cơ sở ở phường Bến Thành và phường Phú Lợi. Đơn vị chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và hoạt động.

Trụ sở Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM ở địa chỉ 123 Trương Định, phường Xuân Hòa ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo quyết định, trung tâm có chức năng kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong và ngoài nước; thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo khu vực công; hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là thanh niên khởi nghiệp. Đồng thời, đơn vị cũng thực hiện các nhiệm vụ về thông tin, thống kê khoa học - công nghệ, chuyển giao công nghệ và truyền thông phục vụ quản lý nhà nước của TP.HCM.

Bên cạnh đó, trung tâm quản lý các nguồn vốn hỗ trợ thanh niên vay để học tập, sản xuất, kinh doanh; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản lý kinh tế; kết nối nguồn lực phát triển kinh tế cho thanh niên.

Cơ cấu tổ chức gồm giám đốc và các phó giám đốc, cùng 8 phòng chuyên môn như hành chính - tổng hợp, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp, công nghệ số, thông tin - thống kê, giao dịch công nghệ…

Sinh viên Trường đại học Công nghệ kỹ thuật TP.HCM giới thiệu các sản phẩm công nghệ mới trưng bày tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo đề án tổ chức lại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM, trong giai đoạn 2026 - 2030, trung tâm hướng tới phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP.HCM ngang tầm khu vực, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển sản phẩm chủ lực.

Đến giai đoạn 2031 - 2035, trung tâm đặt mục tiêu đạt chuẩn quốc tế, trở thành đầu mối đổi mới sáng tạo có lợi thế cạnh tranh trong khu vực, thu hút nguồn vốn đầu tư mạo hiểm trong và ngoài nước.

SIHUB là đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, giữ vai trò đầu mối kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tòa nhà 123 Trương Định có khuôn viên gần 17.000 m², được vận hành từ tháng 8.2025.

Trong 9 tháng qua, nơi đây tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm, sự kiện công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và các buổi gặp gỡ của lãnh đạo TP.HCM với cộng đồng doanh nghiệp công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo.