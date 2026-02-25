Đối tác khởi nghiệp nào được sử dụng tòa nhà 17.000 m2 tại trung tâm TP.HCM?

Ngày 25.2, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết đã ban hành bộ tiêu chí và quy trình xét chọn các tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng không gian làm việc tại tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB) tại số 123 Trương Định, phường Xuân Hòa.

Việc ban hành bộ tiêu chí nhằm tạo công cụ chính sách để lựa chọn đúng đối tượng, sử dụng hiệu quả nguồn lực công trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

Đối tượng được mời đăng ký gồm các tổ chức ươm tạo, tăng tốc, quỹ đầu tư, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp dẫn dắt, tổ chức trung gian kết nối thị trường - công nghệ và các cá nhân có năng lực chuyên môn, mạng lưới, kinh nghiệm thực tiễn.

Tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM tại số 123 Trương Định, phường Xuân Hòa ẢNH: SIHUP

Các đơn vị được xét chọn sẽ ký thỏa thuận sử dụng không gian làm việc tại trung tâm thành phố từ 3 - 5 năm theo cơ chế hiện hành. Không chỉ sử dụng hạ tầng, các tổ chức, cá nhân còn tham gia các chương trình ươm tạo, tăng tốc, kết nối đầu tư trong và ngoài nước do TP.HCM tổ chức hoặc phối hợp triển khai.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ cho biết việc ban hành bộ tiêu chí không chỉ để lựa chọn đơn vị vào làm việc tại tòa nhà, mà hướng đến xây dựng mạng lưới đối tác chiến lược, cùng TP.HCM phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững và hội nhập quốc tế. Việc xét chọn tập trung vào mức độ phù hợp với định hướng phát triển của TP.HCM, kế hoạch hoạt động cụ thể và cam kết đồng hành dài hạn.

SIHUB là đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, giữ vai trò đầu mối kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tòa nhà 123 Trương Định có khuôn viên gần 17.000 m², được vận hành theo mô hình 2 không gian: khu vực triển khai các chương trình do nhà nước hỗ trợ và khu vực thu hút tổ chức tư nhân trong, ngoài nước đồng hành phát triển hệ sinh thái theo cơ chế hợp tác hiện hành.

Tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM tổ chức nhiều hội thảo, sự kiện lớn về khởi nghiệp, khoa học công nghệ ẢNH: SỸ ĐÔNG

Hiện tầng 6 của tòa nhà bố trí không gian cho Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, góp phần tăng cường kết nối giữa hệ sinh thái khởi nghiệp với các định chế tài chính và nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Từ khi khánh thành và đi vào vận hành tháng 8.2025, SIHUB đã đón nhiều đoàn lãnh đạo, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, trường đại học, doanh nghiệp và nhà đầu tư đến tham quan, làm việc. Trong năm 2025, SIHUB tổ chức hơn 20 chương trình hợp tác quốc tế với hơn 9.500 lượt tham dự và khoảng 2.000 phiên kết nối.

5 nhóm tiêu chí chọn đối tác khởi nghiệp

Theo Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, việc xét chọn dựa trên bộ tiêu chí gồm 5 nhóm với tổng điểm 100.

Cụ thể, nhóm năng lực pháp lý và pháp nhân đánh giá tính minh bạch, hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam.

Nhóm năng lực tài chính và nguồn lực xem xét quy mô tài chính, lịch sử giải ngân, tài trợ cho dự án khởi nghiệp; ưu tiên các đơn vị cam kết ngân sách đồng hành hệ sinh thái TP.HCM tối thiểu 3 năm.

Nhóm kinh nghiệm hoạt động tập trung vào bề dày đầu tư, ươm tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo; kết quả thực tiễn và khả năng kết nối mạng lưới quốc tế.

Nhóm phù hợp chiến lược và cam kết hợp tác đánh giá sự tương thích với các ngành trọng điểm của TP.HCM như công nghệ cao, chuyển đổi số, y tế, giáo dục; yêu cầu kế hoạch hoạt động cụ thể tại SIHUB như mentoring, tổ chức sự kiện, chương trình tăng tốc.

Nhóm uy tín và tác động cộng đồng xem xét mức độ nhận diện trong cộng đồng khởi nghiệp, đóng góp phi lợi nhuận, đầu tư tác động và trách nhiệm xã hội.

Hạn chót nhận hồ sơ đăng ký xét chọn là 17 giờ ngày 20.3.2026. Các đơn vị quan tâm có thể tìm hiểu chi tiết và tải biểu mẫu tại cổng thông tin điện tử của SIHUB tại địa chỉ https://sihub.gov.vn/dang-ky-ho-tro-khoi-nghiep.