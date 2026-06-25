Dấu ấn đổi mới sáng tạo qua lăng kính khoa học, công nghệ

Làm chủ công nghệ để giữ gìn trật tự an toàn xã hội

Tại không gian triển lãm đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ Đại hội (ĐH) Đoàn toàn quốc, gian hàng của Bộ Công an đã trở thành một điểm nhấn thu hút sự quan tâm lớn của các đại biểu. Mang đến ĐH thông điệp mạnh mẽ về kỷ nguyên công nghệ, gian trưng bày không chỉ giới thiệu các thiết bị hiện đại mà còn thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ Công an nhân dân (CAND) trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Chia sẻ tại không gian triển lãm, thiếu tá Hoàng Minh Trí, cán bộ Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý hồ sơ xuất nhập cảnh (Bộ Công an), phụ trách gian hàng, cho biết đất nước đang bước vào một thời kỳ mới, Đảng và Nhà nước đang đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Nắm bắt tinh thần đó, gian hàng của Bộ Công an tập trung giới thiệu những thành tựu nổi bật như: robot thông minh phục vụ công tác trinh sát, các giải pháp tuyên truyền phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, và đặc biệt là không gian trải nghiệm công nghệ Deepfake do Công ty Gtel phát triển.

Đại biểu trải nghiệm chống lừa đảo trực tuyến tại gian hàng của tuổi trẻ Bộ Công an ẢNH: UYÊN LÊ

Bên cạnh đó, khách tham quan còn được trải nghiệm trực tiếp các dịch vụ công trên hệ thống VNeID thuộc Đề án 06, bao gồm trạm y tế số hay các dịch vụ trực tuyến trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh.

Theo thiếu tá Trí, việc mang những công nghệ này đến triển lãm không chỉ đơn thuần là giới thiệu sản phẩm, mà cốt lõi là hướng tới việc áp dụng KH-CN vào công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Mục tiêu lớn nhất là phục vụ hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân trước các thủ đoạn tội phạm mạng ngày càng tinh vi. Khi các ứng dụng công nghệ thực sự đi vào đời sống, sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống của nhân dân và đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nói về vai trò của thanh niên trong bối cảnh hiện nay, thiếu tá Trí tự hào khẳng định: "Đối với mỗi thế hệ thanh niên, không chỉ riêng tuổi trẻ CAND mà toàn bộ thanh niên Việt Nam, mục tiêu đầu tiên và cao cả nhất luôn là phục vụ quốc gia, phục vụ dân tộc".

Anh cho rằng những thành tựu công nghệ của thế giới và thế hệ đi trước chính là nền tảng để lực lượng thanh niên công an tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi và sáng tạo ra những giải pháp mới. Sứ mệnh của tuổi trẻ CAND là làm chủ công nghệ để giữ gìn trật tự an toàn xã hội, từ đó tạo ra một môi trường bình yên, an tâm cho người dân phát triển kinh tế.

Đặt thanh niên làm trung tâm của đổi mới sáng tạo

Tại không gian trưng bày của ĐH, tinh thần xung kích, đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam được thể hiện rõ nét qua lăng kính KH-CN. Chia sẻ về vấn đề này, anh Nguyễn Tuấn Khải, cán bộ phòng KH-CN thuộc Trung tâm Phát triển KH-CN và tài năng trẻ T.Ư Đoàn (CYTAST) đã có những nhận định sâu sắc về vai trò nòng cốt của thanh niên trong kỷ nguyên số.

Bạn trẻ trải nghiệm công nghệ tại đại hội ẢNH: UYÊN LÊ

Giới thiệu về không gian trưng bày của CYTAST, anh Khải cho biết điểm nhấn nổi bật là các sản phẩm thuộc nhóm giáo dục STEM và Robotics. Theo anh, đây không chỉ là những mô hình trưng bày đơn thuần mà là "hình ảnh thu nhỏ" sinh động của cả một phong trào sáng tạo công nghệ đang lan tỏa mạnh mẽ. Thông qua các sân chơi thường niên do Trung tâm làm thường trực như Hội thi Tin học trẻ toàn quốc hay các giải đấu sáng tạo Robotics, hàng nghìn tài năng nhí, thanh thiếu niên đam mê công nghệ đã được phát hiện, ươm mầm và tạo điều kiện phát triển.

Bàn về vai trò của người trẻ trong công tác nghiên cứu khoa học, anh Khải nhấn mạnh sự dấn thân của tầng lớp trí thức trẻ. Điều này được minh chứng rõ nét qua sức hút và chất lượng của Giải thưởng KH-CN Quả cầu vàng hay Giải thưởng Nữ sinh KH-CN. Những cá nhân xuất sắc được vinh danh không chỉ dừng lại ở việc học hỏi, mà đã trực tiếp làm chủ các công nghệ lõi, công nghệ mũi nhọn của thế giới như AI, y sinh, công nghệ môi trường... Qua đó, thanh niên đang từng bước tạo ra những sản phẩm mang đậm dấu ấn trí tuệ Việt, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước đang hướng tới mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, đóng góp của tổ chức Đoàn và thanh niên ngày càng đi vào chiều sâu. Anh Khải nhận định tinh thần chuyển đổi số hiện nay không chỉ dừng lại ở các phong trào bề nổi mà đã được "hiện thực hóa" ngay trong các công tác nghiệp vụ nội bộ. Việc tiên phong số hóa tài liệu, tư liệu, hình ảnh hay xây dựng các nền tảng học trực tuyến (e-learning) bài bản chính là bước tiến thiết thực nhằm tối ưu hóa công tác giáo dục thanh thiếu nhi và quản trị hệ thống. Cùng với đó, các hội thi tin học dành cho khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ cũng góp phần đắc lực nâng cao năng lực số cho đội ngũ nòng cốt.