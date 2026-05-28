Sân chơi học thuật uy tín dành cho cán bộ trẻ

Ngày 28.5, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức lễ khai mạc và phát động Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ VIII, năm 2026 với chủ đề "Global Mindset - Vietnamese Identity" (Tư duy toàn cầu - Bản sắc Việt Nam).

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cuộc thi; gần 500 đoàn viên, thanh niên tham dự trực tiếp cùng đông đảo cán bộ Đoàn, Hội trên cả nước theo dõi trực tuyến.

Chìa khóa để thanh niên mở rộng cơ hội hợp tác

Phát biểu tại lễ khai mạc, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ, năng lực ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, không chỉ là công cụ tiếp cận tri thức mà còn là chìa khóa để thanh niên mở rộng cơ hội hợp tác, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế của tuổi trẻ Việt Nam trong môi trường quốc tế.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu khai mạc chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực trẻ có trình độ chuyên môn, năng lực số, tư duy toàn cầu và khả năng thích ứng linh hoạt. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với thanh niên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ, phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập quốc tế để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, cuộc thi năm nay được tổ chức nhằm cụ thể hóa chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; đồng thời triển khai hiệu quả chương trình "Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030".

Ban tổ chức thực hiện nghi thức phát động cuộc thi ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Nguyễn Tường Lâm dẫn lại định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc thanh niên phải là lực lượng tiên phong trong học tập, đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; đồng thời giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và giá trị Việt Nam. Theo anh Nguyễn Tường Lâm, đây vừa là định hướng lớn đối với công tác thanh niên, vừa là yêu cầu đặt ra với mỗi cán bộ trẻ trong hành trình phát triển và hội nhập của đất nước.

Cơ hội tham gia các chương trình giao lưu thanh niên quốc tế

Được tổ chức thường niên từ năm 2019, Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ đã trở thành sân chơi học thuật uy tín dành cho cán bộ trẻ trên toàn quốc. Qua 7 lần tổ chức, cuộc thi đã thu hút gần 500.000 thí sinh tham gia với hơn 3,6 triệu lượt dự thi. Nhiều cán bộ trẻ thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh tốt, tư duy hội nhập hiện đại, kỹ năng phản biện và kiến thức xã hội toàn diện.

Các đại biểu động viên thí sinh tham gia phần thi hưởng ứng ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tiếp nối thành công đó, cuộc thi năm 2026 tiếp tục được đổi mới theo hướng hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ số và nâng cao tính thực tiễn. Nội dung thi không chỉ tập trung vào kiến thức tiếng Anh mà còn tích hợp các nội dung về văn hóa, lịch sử, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Các phần thi được thiết kế nhằm phát huy khả năng phản xạ, tư duy sáng tạo, kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm của thí sinh.

Cuộc thi năm nay dành cho thanh niên từ 16 - 35 tuổi, chia thành 3 bảng, gồm: cán bộ Đoàn, Hội các cấp; thanh niên công chức, viên chức, người lao động khối cơ quan nhà nước và doanh nghiệp; thanh niên thuộc lực lượng vũ trang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi: trắc nghiệm trực tuyến, thực hiện video clip bằng tiếng Anh và vòng chung kết toàn quốc dự kiến tổ chức vào tháng 9.2026, tại Hà Nội.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh tham gia phần thi hưởng ứng vòng 1 cuộc thi ẢNH: ĐĂNG HẢI

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba cùng nhiều giải thưởng khác với các phần thưởng gồm tiền mặt, bằng khen của T.Ư Đoàn, học bổng tiếng Anh và cơ hội tham gia các chương trình giao lưu thanh niên quốc tế giai đoạn 2026 - 2027.

Ngay sau lễ khai mạc, phần thi hưởng ứng vòng 1 đã diễn ra sôi nổi tại điểm cầu Hà Nội và các điểm cầu trực tuyến trên cả nước, tạo khí thế khởi động cho mùa thi năm nay.