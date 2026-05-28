Sáng 28.5, Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 với sự tham dự của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên thủ đô.

Cống hiến sức trẻ vì cộng đồng

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tiến Hưng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, nhấn mạnh chiến dịch năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi thủ đô đang chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Theo anh Hưng, tuổi trẻ Hà Nội cần phát huy tinh thần "xung kích, sáng tạo, kết nối, kiến tạo", lấy chất lượng và giá trị thực tiễn làm thước đo cho mọi hoạt động tình nguyện.

Anh Nguyễn Tiến Hưng cho biết, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 được triển khai từ tháng 5 đến tháng 8 với 1 chương trình và 4 chiến dịch trọng điểm. Các hoạt động tập trung vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cộng đồng và chăm lo an sinh xã hội.

Anh Bùi Quang Huy và anh Nguyễn Tiến Hưng cùng các đại biểu thực hiện lễ ra mắt các đội hình tình nguyện ẢNH: BẢO LÂM

Bí thư Thành đoàn Hà Nội đặc biệt đề nghị các cấp bộ Đoàn phát huy vai trò tiên phong của trí thức trẻ trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào công tác tình nguyện.

Trong đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả các đội hình "Tổ công nghệ số cộng đồng", "Bình dân học vụ số", đồng thời triển khai nền tảng số quản lý phong trào thanh niên thủ đô tới 100% cơ sở Đoàn - Hội.

Anh Nguyễn Tiến Hưng kêu gọi đoàn viên, thanh niên thủ đô biến mỗi ngày hè thành một ngày hành động ý nghĩa, phát huy tinh thần trách nhiệm, cống hiến sức trẻ vì cộng đồng, góp phần xây dựng thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh và hiện đại.

Anh Nguyễn Tiến Hưng phát biểu tại chương trình ẢNH: BẢO LÂM

Tổ chức cho 1 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia

Theo Thành đoàn Hà Nội, chiến dịch năm nay tiếp tục được triển khai với quy mô lớn, nhiều nội dung đổi mới, gắn với chuyển đổi số, an sinh xã hội và giải quyết các vấn đề thực tiễn của thành phố.

Một trong những mục tiêu nổi bật của chiến dịch là tổ chức cho 1 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; trồng mới ít nhất 800.000 cây xanh; hỗ trợ hiện thực hóa 2.000 ý tưởng, sáng kiến của thanh niên.

Anh Bùi Quang Huy trao quà cho các em thiếu nhi ẢNH: BẢO LÂM

Bên cạnh đó, Thành đoàn Hà Nội đặt mục tiêu tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho ít nhất 120.000 lượt thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho khoảng 30.000 thanh niên; kết nối ít nhất 100 tỉ đồng nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và triển khai ít nhất 35 dự án khởi nghiệp sáng tạo.

Điểm nhấn của chiến dịch hè năm nay là việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Đoàn. Thành đoàn Hà Nội sẽ hướng dẫn 100% cơ sở Đoàn - Hội triển khai nền tảng số quản lý phong trào thanh niên thủ đô.

Đồng thời, 100% đoàn xã, phường sẽ thành lập ít nhất một đội hình "Bình dân học vụ số", hỗ trợ nâng cao năng lực số, thanh toán không dùng tiền mặt và cải cách hành chính cho ít nhất 600.000 lượt người dân và thanh thiếu nhi.

Mở rộng tình nguyện tại 8 tỉnh biên giới

Chiến dịch hè 2026 cũng mở rộng hoạt động tình nguyện tại các khu vực biên giới và địa bàn khó khăn. Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ triển khai các chương trình an sinh xã hội tại 29 xã, phường khu vực biên giới đất liền và các địa bàn trọng tâm; tổ chức các lớp "Bình dân học vụ số" cho thanh thiếu nhi vùng biên; đồng thời kết nối các mô hình học tập, kinh tế số và dịch vụ công trực tuyến với mạng lưới chuyển đổi số quốc gia.

Anh Nguyễn Tiến Hưng trao quà cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: BẢO LÂM

Địa bàn trọng tâm của chiến dịch năm nay tập trung tại 8 tỉnh: Lạng Sơn, Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Sơn La và Tuyên Quang.

Thành đoàn Hà Nội cũng đặt mục tiêu thu hút ít nhất 10.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia sáng tạo nội dung tích cực trên không gian mạng nhằm lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ tình nguyện, tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ trong cộng đồng.

Một nội dung mới được triển khai trong năm nay là chương trình "Kết nối sức trẻ" giữa 3 khối , gồm: địa bàn dân cư, đại học - cao đẳng - học viện và công nhân viên chức. Chương trình hướng tới tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng thanh niên, phát huy thế mạnh của từng khối để thực hiện các công trình, phần việc thanh niên phục vụ cộng đồng.

Tuổi trẻ thủ đô cũng đặt trọng tâm sẽ tham gia hỗ trợ giải quyết các "điểm nghẽn" của thành phố như ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

Tại lễ ra quân, Thành đoàn Hà Nội tổ chức triển lãm các sản phẩm khoa học, công nghệ của sinh viên; trao 20 suất quà cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng chống tai nạn, thương tích cho tình nguyện viên.