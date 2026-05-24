Tỉnh đoàn Quảng Ninh trao gần 580 triệu đồng trong chiến dịch hè

Lã Nghĩa Hiếu
24/05/2026 15:53 GMT+7

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 tại Quảng Ninh khởi động với nhiều công trình an sinh trị giá gần 580 triệu đồng, mở màn 90 ngày cao điểm tuổi trẻ xung kích vì cộng đồng.

Tỉnh đoàn Quảng Ninh vừa tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 tại xã Ba Chẽ với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên và các đơn vị đồng hành.

Điểm nhấn của chương trình là hàng loạt công trình, phần việc an sinh được trao tặng ngay tại lễ ra quân với tổng kinh phí gần 580 triệu đồng. Trong đó có công trình bể bơi dành cho thiếu nhi xã Ba Chẽ, hỗ trợ 3 lớp học bơi miễn phí, "Phòng học tivi thông minh" cho Trường tiểu học và THCS Nam Sơn cùng 10 xe đạp tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn Thanh niên UBND tỉnh gắn biển công trình thanh niên “Phòng học tivi thông minh” tại Trường tiểu học và THCS Nam Sơn chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031

ẢNH: Q.M.G

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao nền tảng phần mềm quản lý trang trại cho các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay được triển khai theo 1 chương trình "Tiếp sức mùa thi" và 4 chiến dịch gồm: Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng và Hành quân xanh.

Theo Tỉnh đoàn Quảng Ninh, chiến dịch diễn ra cao điểm từ ngày 1.6 - 31.8 với phương châm "Rộng khắp - An toàn - Hiệu quả - Bền vững", gắn với nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tiễn của từng địa phương.

Ngay sau lễ ra quân, nhiều hoạt động tình nguyện đã được triển khai tại xã Ba Chẽ như mở lớp "Bình dân học vụ số", tập huấn phòng chống đuối nước, khám chữa bệnh miễn phí cho người dân và trẻ em, gắn biển công trình thanh niên "Phòng học tivi thông minh" và tổ chức hành trình về nguồn tại các địa chỉ đỏ trên địa bàn.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 được xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ Quảng Ninh trong năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI và hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo lãnh đạo Tỉnh đoàn Quảng Ninh, 90 ngày cao điểm của chiến dịch sẽ là dịp để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tham gia các công trình, phần việc thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống người dân trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu 2025

Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã tuyên dương 8 gương mặt trẻ tiêu biểu và 20 tài năng trẻ xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

