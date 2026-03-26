Quảng Ninh tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu 2025

Tối 25.3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức lễ tuyên dương tài năng trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2025.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao chứng nhận cho các gương mặt trẻ tiêu biểu ẢNH: MINH HÀ

Chương trình mang chủ đề "Tuổi trẻ Quảng Ninh - Khát vọng, tiên phong trong kỷ nguyên mới", thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham dự.

Tại buổi lễ, 8 gương mặt trẻ và 20 tài năng trẻ xuất sắc đã được vinh danh. Đây là những đoàn viên, thanh thiếu nhi tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực như học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh, quốc phòng - an ninh, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật và hoạt động xã hội.

Các gương mặt trẻ được tuyên dương đều là những cá nhân tiêu biểu, dấn thân, tiên phong đảm nhận việc khó, việc mới. Họ không chỉ đạt thành tích nổi bật mà còn lan tỏa tinh thần cống hiến, sáng tạo, trở thành hình mẫu để thanh thiếu niên noi theo.

Phát biểu tại buổi lễ, chị Nguyễn Phương Thảo, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh, nhấn mạnh: từ thực tiễn sôi nổi của các phong trào thanh thiếu nhi, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội đã phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Theo chị Thảo, những gương mặt trẻ và tài năng trẻ được vinh danh là minh chứng sinh động cho hình mẫu thanh niên Quảng Ninh thời kỳ mới: có tri thức, khát vọng vươn lên, năng động, sáng tạo và làm chủ khoa học công nghệ.

"Mỗi cá nhân là một câu chuyện riêng, nhưng đều góp phần củng cố niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân vào thế hệ trẻ Vùng Mỏ", chị Thảo nói.