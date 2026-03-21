Kỹ sư trẻ mang về hàng trăm tỉ đồng với các công nghệ vươn tầm thế giới

Kỹ sư Nguyễn Chí Đông (30 tuổi), Phó phòng Giải pháp quản trị dữ liệu, Trung tâm Công nghệ thông tin Viettel, là Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2025. Anh vừa được T.Ư Đoàn xét chọn là một trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Người "thổi hồn" cho các nền tảng số quốc gia

Sinh ra và lớn lên tại xã Hòa Xá (Hà Nội), trong gia đình có bố mẹ làm nông nghiệp, chàng trai trẻ Nguyễn Chí Đông đã có một hành trình nỗ lực không ngừng để bước chân vào ngành công nghệ.

Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2019, anh Đông gia nhập Viettel với hành trang là kiến thức và một hoài bão lớn: làm sao để người Việt làm chủ công nghệ lõi về dữ liệu.

Kỹ sư trẻ Nguyễn Chí Đông

Chỉ sau 5 năm công tác, bảng thành tích của anh Nguyễn Chí Đông đã khiến nhiều người nể phục. Không chọn những lối đi dễ dàng, anh dấn thân vào những bài toán khó nhất: xây dựng hạ tầng dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI).

Thành tựu nổi bật nhất gắn liền với tên tuổi của anh là việc chủ trì phát triển Nền tảng dữ liệu lớn Viettel. Đây không chỉ là một công cụ lưu trữ, mà là một hệ sinh thái tổng thể phục vụ quản lý, phân tích dữ liệu và AI cho doanh nghiệp.

Điều đáng tự hào là nền tảng này đã vượt ra khỏi biên giới nội bộ Viettel để trở thành "xương sống" số hóa cho các cơ quan trọng yếu và doanh nghiệp lớn như: Văn phòng Trung ương Đảng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Vietnam Airlines, MB Bank…

Mang lại doanh thu trên 260 tỉ đồng, sản phẩm này đã khẳng định trí tuệ Việt hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với các hãng công nghệ lớn trên thế giới, minh chứng bằng giải bạc tại IT World Awards 2024.

Kỹ sư trẻ Nguyễn Chí Đông nhận được nhiều giải thưởng xuất sắc về công nghệ

Chưa dừng lại ở đó, anh Nguyễn Chí Đông còn là "cha đẻ" của Nền tảng học máy Viettel (vMLP). Trong giới công nghệ, việc xây dựng mô hình AI thường tốn rất nhiều thời gian và đòi hỏi chuyên gia trình độ cao. Trăn trở về điều này, anh Đông và các cộng sự đã tạo ra vMLP để tự động hóa toàn bộ vòng đời của một bài toán học máy.

Kết quả là thời gian phát triển mô hình rút ngắn tới 75%, làm lợi khoảng 12 tỉ đồng mỗi năm. Hàng loạt giải thưởng danh giá như Sao Khuê, Giải Vàng IT World Awards, Giải bạc International Business Award… là sự ghi nhận xứng đáng cho vị thế tiên phong của sản phẩm này tại Việt Nam.

Triết lý "bình dân hóa" AI

Trong cuộc trò chuyện về hành trình của mình, anh Nguyễn Chí Đông không nói nhiều về các giải thưởng. Điều khiến đôi mắt của chàng kỹ sư trẻ sáng lên là khi nhắc đến triết lý "bình dân hóa AI".

Anh Đông chia sẻ: "Trước đây, để làm được các bài toán AI, chúng ta cần những người có kiến thức rất chuyên sâu. Đó là một điểm tắc nghẽn. Nếu tôi không có kiến thức đó, tôi không tiếp cận được công nghệ thì tôi không thể giải quyết vấn đề. Tôi luôn tự hỏi: Tại sao không tạo ra một hệ thống tự động hóa, tiêu chuẩn hóa các bước phức tạp đó? Làm sao để AI không còn là đặc quyền của chuyên gia mà trở thành công cụ cho mọi người?".

Để có được thành công, anh Nguyễn Chí Đông (giữa) và các cộng sự thường xuyên làm việc xuyên đêm tại đơn vị

Triết lý ấy được anh Đông hiện thực hóa rõ nét nhất ngay từ vMLP - nền tảng giúp phổ cập khả năng xây dựng và triển khai AI ở quy mô lớn. Từ nền tảng này, triết lý "bình dân hóa AI" tiếp tục được mở rộng, để tạo ra những sản phẩm không chỉ mạnh về công nghệ mà còn thân thiện với người dùng.

Điển hình là Hệ thống số liệu thông minh GenBI. Đây là công cụ đắc lực hỗ trợ ban lãnh đạo tập đoàn ra quyết định dựa trên dữ liệu. Thay vì phải chờ đợi các báo cáo thủ công, hệ thống tích hợp AI giúp tương tác thông minh, cung cấp số liệu tức thời. Sản phẩm này không chỉ làm lợi gần 10 tỉ đồng mà còn tiết kiệm hơn 13 tỉ đồng mỗi năm nhờ việc không phải mua giải pháp nước ngoài.

Anh Nguyễn Chí Đông (giữa) nhận Giải thưởng Make in VietNam hạng mục Sản phẩm công nghệ số mới xuất sắc (do Bộ KH-CN tổ chức)

Khát vọng của anh Đông không chỉ là tạo ra sản phẩm dùng trong nước, mà còn là đưa sản phẩm Việt Nam lên bản đồ công nghệ thế giới.

"Để cạnh tranh được, chúng tôi phải trải qua quy trình khảo sát khắc nghiệt, so sánh với các sản phẩm hàng đầu thế giới. Chúng tôi không chỉ làm để dùng, mà làm để khẳng định rằng người Việt Nam có thể tạo ra những nền tảng tương đương, thậm chí tối ưu hơn cho bối cảnh Việt Nam", anh Đông tâm sự.

Người truyền lửa cho thế hệ kế cận

Không chỉ là một chuyên gia công nghệ xuất sắc với 3 chứng chỉ quốc tế và học bổng Viettel Excellence Scholarship, anh Đông còn là một đoàn viên nhiệt huyết, một người anh dẫn dắt tận tâm cho các bạn trẻ.

Với vai trò phó phòng và là một trong những quản lý trẻ của tập đoàn, anh Đông luôn ý thức về trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực. Anh trực tiếp chủ trì công tác đào tạo lĩnh vực phát triển phần mềm và AI cho chương trình thực tập sinh tài năng (Viettel Digital Talent - VDT) từ năm 2023.

Không chỉ dạy kiến thức, anh truyền cho các bạn trẻ ngọn lửa đam mê và thái độ làm việc chuyên nghiệp.

Kỹ sư Nguyễn Chí Đông chủ trì công tác đào tạo lĩnh vực phát triển phần mềm và AI cho chương trình thực tập sinh tài năng của Viettel

"Tôi muốn các bạn trẻ hiểu rằng, hãy tập trung vào công việc và cố gắng làm thật tốt, làm đến nơi đến chốn trách nhiệm của mình. Đừng quá lo lắng về đích đến, vì khi bạn nỗ lực hết mình, những thành tích và kết quả tốt đẹp sẽ tự tìm đến", anh nhắn nhủ.

Sáng kiến "Trợ lý tự động hóa phát triển phần mềm" của anh Đông (đoạt giải ba Innovative Me 2024) cũng xuất phát từ mong muốn hỗ trợ các kỹ sư giảm bớt những thao tác lặp lại nhàm chán, để họ có thời gian tập trung vào những việc sáng tạo hơn. Sáng kiến này đã giúp tiết kiệm tới 30,9% thời gian lập trình cho toàn tập đoàn.

Ông Trần Đăng Hòa, Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Viettel, đánh giá, anh Đông là một cán bộ quản lý trẻ có tư duy logic sắc bén, tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt, theo đuổi mục tiêu đến cùng; không ngại mới, ngại khó, ngại khổ.

Anh Đông luôn sẵn sàng đón nhận các nhiệm vụ thách thức, như chuyển hóa các thuật toán dữ liệu và trí tuệ nhân tạo phức tạp thành những giải pháp thực tiễn có khả năng ứng dụng và mở rộng quy mô cực lớn.

"Việc chủ trì phát triển các nền tảng công nghệ lõi như VLP, vMLP, GenBI, GenHub và DOC đã giúp Viettel đạt được sự tự chủ kỹ thuật, tối ưu hóa chi phí vận hành và thay thế các giải pháp ngoại nhập. Những hệ sinh thái này không chỉ tạo ra doanh thu cho Viettel mà còn đóng vai trò là hạ tầng số then chốt, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia tại nhiều tổ chức lớn trong và ngoài nước.

Cạnh đó, anh Đông còn là chuyên gia dẫn dắt trong việc xây dựng đội ngũ kỹ sư Big data & AI, đào tạo nhân lực công nghệ trẻ và truyền cảm hứng cho lớp kỹ sư kế cận", ông Hòa nhìn nhận.