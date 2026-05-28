Người gửi 30 tác phẩm thi sáng tác tranh về Đại hội Đoàn đã đoạt giải nhất

Sáng 28.5, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với sự tham dự của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

1.852 tác phẩm dự thi

Theo ban tổ chức, năm 2026 là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với tuổi trẻ cả nước khi diễn ra Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII - sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội lớn của thanh niên Việt Nam. Cuộc thi sáng tác tranh cổ động được tổ chức nhằm lan tỏa tinh thần, khí thế của đại hội đến đông đảo đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước.

Anh Bùi Quang Huy trao giải nhất cho tác giả đoạt giải ẢNH: XUÂN TÙNG

Sau 2 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 1.852 tác phẩm dự thi của các tác giả chuyên và không chuyên đến từ 32/34 tỉnh, thành trên cả nước. Đối tượng tham gia đa dạng, từ họa sĩ chuyên nghiệp đến đoàn viên, thanh niên trường học, thanh niên quân đội, học sinh THCS và tiểu học.

Ban tổ chức đánh giá các tác phẩm năm nay đã thể hiện rõ tầm vóc và ý nghĩa của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, đồng thời truyền tải tinh thần "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai" của thanh niên Việt Nam.

Trải qua 2 vòng chấm sơ khảo và chung khảo, ngoài cơ cấu giải thưởng theo thể lệ ban đầu, ban tổ chức quyết định bổ sung 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải phong trào và 3 giải sáng tạo, nâng tổng số giải thưởng cá nhân lên 15 giải cùng 2 giải tập thể.

Trong đó, giải nhất thuộc về tác giả Nguyễn Duy Thành (P.Phúc Lợi, Hà Nội) với tác phẩm Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai. Tác phẩm được phát triển từ biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII với hình tượng chim bồ câu - biểu tượng của hòa bình và khát vọng tuổi trẻ.

Anh Nguyễn Duy Thành và tác phẩm đoạt giải nhất ẢNH: XUÂN TÙNG

Tác phẩm sử dụng các nét vẽ tối giản, đồng bộ với đường nét của biểu trưng đại hội, kết hợp đồ họa công nghệ hiện đại để tạo nên tổng thể thống nhất. Nội dung tác phẩm khẳng định vai trò tiên phong của thanh niên Việt Nam trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và làm chủ tương lai, góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Anh Thành cũng là người gửi tới 30 tác phẩm dự thi và là người gửi nhiều tác phẩm nhất của cuộc thi.

Xây dựng hình ảnh một kỳ đại hội đổi mới, sáng tạo

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng ban Công tác Đoàn T.Ư Đoàn, cho rằng kết quả của cuộc thi hôm nay mới là bước khởi đầu.

"Điều quan trọng hơn trong thời gian tới là phải tiếp tục phát huy, lan tỏa mạnh mẽ giá trị của các tác phẩm tham gia cuộc thi để các tác phẩm thực sự trở thành những sản phẩm tuyên truyền có sức sống trong đời sống thanh niên và xã hội", anh Nguyễn Thái An nói.

Anh Nguyễn Thái An phát biểu tại chương trình ẢNH: QUANG TRƯỜNG

Theo anh Nguyễn Thái An, sau cuộc thi này, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm tham gia cuộc thi trên các phương tiện truyền thông, báo chí, đặc biệt là trên các nền tảng số, mạng xã hội, các ứng dụng số của tổ chức Đoàn để đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân được tiếp cận, thưởng thức và lan tỏa rộng rãi hơn nữa tinh thần của đại hội.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm, giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu tại không gian Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và các hoạt động bên lề đại hội. Qua đó, tạo điểm nhấn sinh động, góp phần xây dựng hình ảnh một kỳ đại hội đổi mới, sáng tạo, hiện đại, gần gũi với thanh niên.

"Chúng tôi tin tưởng rằng, từ những tác phẩm được trao giải hôm nay, từ sự sáng tạo của các tác giả, từ sự vào cuộc của các cấp bộ Đoàn, công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ góp phần làm cho đại hội thực sự trở thành ngày hội của niềm tin, trí tuệ, khát vọng và hành động của tuổi trẻ Việt Nam", anh Nguyễn Thái An nhấn mạnh.