Kỳ vọng, niềm tin hướng đến Đại hội Đoàn toàn quốc

Đại hội Đoàn toàn quốc trở thành diễn đàn lớn của người trẻ khát vọng cống hiến, đổi mới và hành động ẢNH: NỮ VƯƠNG

Người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên trên hành trình dựng xây đất nước

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số, hội nhập sâu rộng và phát triển mạnh mẽ của thế hệ trẻ, tôi đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội Đoàn toàn quốc sẽ thực sự trở thành diễn đàn lớn của khát vọng cống hiến, đổi mới và hành động. Với tôi, tổ chức Đoàn không chỉ là nơi tập hợp thanh niên mà còn là môi trường truyền cảm hứng, hun đúc lý tưởng sống đẹp, tinh thần trách nhiệm và năng lực thích ứng cho thế hệ trẻ trong thời đại mới.

Là Bí thư Đoàn trường, tôi kỳ vọng đại hội sẽ có nhiều định hướng mạnh mẽ hơn trong việc nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, đặc biệt là năng lực chuyển đổi số, kỹ năng truyền thông và khả năng nắm bắt tâm lý thanh niên. Tôi mong đại hội lần này sẽ có thêm nhiều chủ trương giúp Đoàn các cấp xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ngay từ trong trường học: từ các không gian sáng tạo, quỹ hỗ trợ ý tưởng trẻ, chương trình cố vấn cùng doanh nghiệp đến các sân chơi về công nghệ, truyền thông số và chuyển đổi số cộng đồng. Thanh niên hôm nay năng động, sáng tạo nhưng cũng chịu nhiều áp lực về học tập, việc làm và định hướng giá trị sống. Vì vậy, hoạt động Đoàn cần gần gũi và chạm được đến nhu cầu thật của người trẻ.

Tôi tin rằng với tinh thần tiên phong của tuổi trẻ Việt Nam, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ mở ra một nhiệm kỳ mới đầy khát vọng, bản lĩnh và sáng tạo, để tổ chức Đoàn tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên trên hành trình dựng xây đất nước.

Thạc sĩ Nguyễn Phạm Quốc Anh, Bí thư Đoàn Trường ĐH Tây Đô, TP.Cần Thơ

Thúc đẩy các mô hình hoạt động gắn thanh niên với doanh nghiệp

Trên hành trình công tác và trưởng thành tại Saigon Co.op, tôi luôn trân trọng vai trò của tổ chức Đoàn - nơi hun đúc lý tưởng, nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và tiếp thêm động lực để thanh niên không ngừng nỗ lực trong công việc và cuộc sống. Với thanh niên Saigon Co.op, Đoàn không chỉ là nơi tổ chức phong trào mà còn là môi trường để người trẻ rèn luyện tác phong chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm, năng lực đổi mới sáng tạo và ý thức phụng sự cộng đồng.

Tôi kỳ vọng đại hội sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ các mô hình hoạt động gắn với đặc thù thanh niên doanh nghiệp - nơi người trẻ vừa phải hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa mong muốn có không gian phát triển kỹ năng, đóng góp sáng kiến và lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Tôi tin tưởng tổ chức Đoàn trong thời kỳ mới sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, linh hoạt, tận dụng hiệu quả nền tảng số để tiếp cận và kết nối thanh niên. Đặc biệt, cần tăng cường các hoạt động gắn với chuyển đổi số, nâng cao năng lực nghề nghiệp, kỹ năng quản trị, sáng tạo trong công việc và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Từ thực tiễn công tác tại Saigon Co.op, tôi mong rằng tổ chức Đoàn sẽ có thêm nhiều sân chơi, diễn đàn và chương trình phát huy sáng kiến cải tiến, chuyển đổi số, hoạt động tình nguyện gắn với chuyên môn và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Khi người trẻ được trao cơ hội để học hỏi, cống hiến và khẳng định giá trị bản thân, tổ chức Đoàn sẽ thực sự trở thành người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên trên hành trình phát triển bản thân và đóng góp cho doanh nghiệp, cộng đồng và đất nước.

Trần Bùi Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM

Những mô hình hỗ trợ thanh niên vùng biên phát triển kinh tế

Là Bí thư Đoàn xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh - một trong những xã biên giới của tỉnh, tôi luôn đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng vào đại hội lần này.

Đặc biệt, tuổi trẻ vùng biên rất phấn khởi và tin tưởng khi thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành kịp thời của T.Ư Đoàn thông qua Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành cùng thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030". Đây không chỉ là nguồn động viên to lớn về vật chất và tinh thần đối với thanh thiếu nhi nơi biên cương, mà còn tiếp thêm niềm tin, khát vọng cống hiến để tuổi trẻ vùng biên tiếp tục phát huy vai trò xung kích, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh và phát triển.

Tôi đặt nhiều kỳ vọng và mong muốn tổ chức Đoàn sẽ ngày càng đổi mới, có thêm nhiều giải pháp thiết thực cho thanh niên ở cơ sở, đặc biệt là thanh niên vùng biên giới. Điều tôi trăn trở nhất hiện nay là đa phần thanh niên tại địa phương phải rời quê đi làm ăn xa. Vì vậy, hoạt động Đoàn ở cơ sở đôi lúc gặp khó khăn trong việc tập hợp lực lượng trẻ. Tuy nhiên, tôi nghĩ điều thanh niên cần không chỉ là những phong trào ngắn hạn mà là cơ hội để họ thấy quê hương mình cũng có thể phát triển, có thể lập nghiệp và cống hiến.

Tôi mong đại hội sẽ quan tâm nhiều hơn đến các mô hình hỗ trợ thanh niên, nhất là thanh niên vùng biên, phát triển kinh tế tại địa phương, như các mô hình ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp, kết nối tiêu thụ sản phẩm và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp nhỏ. Theo tôi, khi thanh niên có việc làm, có thu nhập ổn định và nhìn thấy tương lai trên chính quê hương mình thì việc gắn bó với địa phương sẽ tự nhiên và bền vững hơn.

Nguyễn Thị Ngọc Linh, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã, Bí thư Đoàn xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh

Khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến của thanh niên

Là cán bộ Đoàn đang công tác tại khu vực công nhân lao động TP.HCM, tôi luôn cảm nhận sâu sắc niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ thành phố trong thời kỳ chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển xanh, bền vững của đất nước.

Tôi mong muốn tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục là ngọn lửa truyền cảm hứng, là điểm tựa để thanh niên phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo; đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng thực chất, gần gũi, ứng dụng công nghệ số để tiếp cận hiệu quả đoàn viên, thanh niên trong doanh nghiệp và lực lượng lao động trẻ. Đặc biệt, cần tạo thêm nhiều môi trường để đội ngũ trí thức trẻ phát huy sáng tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, góp phần triển khai hiệu quả tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đối với thanh niên công nhân, tôi kỳ vọng tổ chức Đoàn sẽ có thêm nhiều chương trình đồng hành thiết thực về nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số, ngoại ngữ, chăm lo đời sống tinh thần và hỗ trợ thanh niên phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động.

Từ thực tiễn hoạt động tại Tổng công ty Điện lực TP.HCM, tôi đề xuất tổ chức Đoàn tiếp tục đẩy mạnh các mô hình "lấy chuyên môn làm tình nguyện", phát huy vai trò thanh niên trong chuyển đổi số, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị thông minh.

Phan Hoàng Nhân, Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty Điện lực TP.HCM

Quyết sách đúng đắn đưa thanh niên chạm đến những đỉnh cao mới

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII diễn ra trong bối cảnh đất nước đang tăng tốc mạnh mẽ trên hành trình bước vào kỷ nguyên mới. Nhìn lại chặng đường vừa qua, tổ chức Đoàn đã khẳng định rõ nét vai trò đồng hành cùng thanh niên thúc đẩy khoa học, công nghệ thông qua các giải thưởng, hội thi khoa học uy tín, không ngừng nâng cấp về cả chất và lượng. Đoàn đã chuyển dịch mạnh mẽ từ phong trào sang thực chất, bước đầu khơi thông nguồn lực để đưa nghiên cứu từ phòng thí nghiệm đến phục vụ cộng đồng.

Tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục có những chương trình hành động chiến lược, cổ vũ và tạo điều kiện tối đa cho lực lượng trí thức trẻ, các nhà khoa học trẻ và sinh viên dấn thân vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ mới. Tổ chức Đoàn không chỉ là người đồng hành mà còn là cầu nối hiệu quả giữa nhà trường, doanh nghiệp và Nhà nước, giúp các ý tưởng sáng tạo của thanh niên sớm được ứng dụng vào thực tế, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển bền vững của quốc gia.

Trịnh Đông Nghi, Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM