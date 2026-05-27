Thư gửi Đại hội Đoàn toàn quốc: Nơi người trẻ gửi gắm khát vọng và trách nhiệm

Mỗi kỳ đại hội không chỉ là ngày hội của tổ chức Đoàn mà còn là dịp để tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng, sáng kiến của thanh niên được lắng nghe, ghi nhận và lan tỏa.

Với mong muốn tạo thêm một kênh kết nối giữa đại hội và đông đảo đoàn viên, thanh niên trên mọi miền Tổ quốc, Báo Thanh Niên mở chuyên mục "Thư gửi Đại hội Đoàn toàn quốc". Đây là nơi để đoàn viên, thanh niên, cán bộ Đoàn, sinh viên, học sinh, công nhân, trí thức trẻ, lực lượng vũ trang và những người quan tâm đến công tác thanh niên chia sẻ suy nghĩ, kỳ vọng và những đề xuất tâm huyết gửi tới đại hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII là sự kiện quan trọng của người trẻ ẢNH: NỮ VƯƠNG

Báo Thanh Niên trân trọng mời bạn đọc tham gia chuyên mục "Thư gửi Đại hội Đoàn toàn quốc" bằng những ý kiến chân thành, những suy nghĩ tâm huyết và những đề xuất thiết thực. Hãy cùng gửi gắm khát vọng, trách nhiệm và niềm tin của thế hệ trẻ hôm nay để góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển, đồng hành hiệu quả với thanh niên trên con đường học tập, lao động, sáng tạo và cống hiến vì một Việt Nam giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc. Bài viết, ý kiến gửi về địa chỉ thuguidaihoi@thanhnien.vn.

Mỗi ý kiến là một góc nhìn chân thực từ thực tiễn cuộc sống. Đó có thể là những câu chuyện về tinh thần tình nguyện, sáng tạo, khởi nghiệp của tuổi trẻ; những mô hình hay trong công tác Đoàn, Hội, Đội; những trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình cống hiến vì cộng đồng. Đó cũng có thể là những trăn trở về việc làm, chuyển đổi số, giáo dục kỹ năng, bảo vệ môi trường, phát triển nguồn nhân lực trẻ hay các vấn đề liên quan đến đời sống thanh niên trong bối cảnh hội nhập và phát triển đất nước.

Những ý kiến đề xuất cần xuất phát từ thực tiễn, có tính khả thi, hướng tới mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, gần gũi với thanh niên và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thế hệ trẻ trong thời kỳ mới. Các tác giả có thể chia sẻ mong muốn về các chương trình hành động của Đoàn trong nhiệm kỳ tới, giải pháp hỗ trợ thanh niên học tập, lập thân, lập nghiệp, phát triển kỹ năng số, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, cũng như những sáng kiến nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh những góp ý, chuyên mục cũng mong nhận được những câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực vươn lên, những tấm gương thanh niên tiêu biểu, những hành động đẹp trong cuộc sống hằng ngày. Những câu chuyện ấy sẽ góp phần lan tỏa giá trị tích cực, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí cống hiến và niềm tin vào sức trẻ Việt Nam.

Báo Thanh Niên sẽ lựa chọn những bài viết có chất lượng để đăng tải trên các ấn phẩm và nền tảng của Báo (có trả nhuận bút theo quy định), góp phần chuyển tải tiếng nói của thanh niên đến với đại hội.

Mọi ý kiến đều có giá trị khi xuất phát từ tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng và tương lai đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII là sự kiện của người trẻ. Sự tham gia tích cực của bạn đọc chính là nguồn động lực để Đại hội có thêm nhiều thông tin thực tiễn, nhiều sáng kiến mới và những góc nhìn đa chiều, góp phần xây dựng các quyết sách phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên trong giai đoạn phát triển mới.