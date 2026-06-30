Chỉ 110.000 đồng đi Vũng Tàu: Có gì trên xe buýt điện đang hút khách?

Buổi sáng tại Bến xe buýt Sài Gòn, TP.HCM (ở Công viên 23.9, đường Phạm Ngũ Lão, P.Bến Thành), đông đảo hành khách đến đây kéo vali, đeo ba lô… đứng chờ xe đi Vũng Tàu. Không phải xe khách limousine, cũng không phải xe máy phượt như trước đây, lựa chọn của họ lần này là tuyến xe buýt số 172 vừa được chuyển sang xe buýt điện.

"Nghe nói xe mới đổi sang xe buýt điện nên tụi mình muốn đi thử. Vừa rẻ, vừa tiện, lại xuất phát ngay trung tâm TP.HCM", Phan Kim Phúc (26 tuổi), ngụ đường Kha Vạn Cân, P.Linh Xuân (TP.HCM), chia sẻ khi đang chờ lên xe.

Xe buýt điện đi Vũng Tàu mới keng khiến hành khách thích thú ẢNH: AN VY

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM, từ ngày 1.6, tuyến xe buýt số 172 Bến xe Vũng Tàu - Trung tâm hành chính Bà Rịa Vũng Tàu - Bến xe buýt Sài Gòn chính thức hoạt động bằng xe buýt điện. Đây là tuyến kết nối trực tiếp từ trung tâm TP.HCM đến Vũng Tàu, phục vụ người dân, sinh viên, du khách và người lao động thường xuyên di chuyển giữa 2 địa phương.

Theo ghi nhận của người viết, điều khiến nhiều hành khách chú ý đầu tiên là giá vé. Giá vé tuyến xe buýt điện đi Vũng Tàu dao động từ 30.000 - 110.000 đồng/lượt tùy chặng. Nếu đi trọn tuyến từ TP.HCM đến Vũng Tàu, hành khách trả 110.000 đồng/lượt, mức giá được nhiều bạn trẻ đánh giá là tương đối dễ chịu, chỉ bằng khoảng một nửa so với một số loại xe khách thông thường.

Khách ngồi gần như kín ghế trong chuyến xe buýt điện ẢNH: AN VY

"Với sinh viên hoặc người trẻ muốn đi chơi cuối tuần, mức giá này khá hợp lý. Xe còn có wifi, máy lạnh, thanh toán không tiền mặt… nên cảm giác không khác nhiều so với các phương tiện dịch vụ khác", Phúc nói.

Khi bước lên xe, ấn tượng đầu tiên của người viết là không gian sạch, mát mẻ. Xe sử dụng dòng Kim Long 40 chỗ, có máy lạnh, màu sơn xanh đặc trưng. Khi xe lăn bánh, tiếng động cơ gần như rất nhẹ, không có cảm giác rung ồn như nhiều xe buýt chạy dầu trước đây. Trên hành trình từ trung tâm TP.HCM ra Vũng Tàu, xe đi qua hầm sông Sài Gòn, đường Mai Chí Thọ, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, rồi nối vào quốc lộ 51.

Ngồi bên cửa sổ, hành khách có thể vừa xem phim, nghe nhạc, lướt mạng… bằng wifi trên xe, vừa tranh thủ chợp mắt. Với những người không thích tự lái xe máy đường dài hay còn ngại chi phí cao khi đi xe khách, thì tuyến xe buýt điện 172 trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho một chuyến "đổi gió" ra biển.

Trên đường đi, xe có dừng tại trạm nghỉ. Tài xế cho hành khách vài phút để đi vệ sinh, mua nước, ăn nhẹ trước… khi tiếp tục hành trình.

Tại Bến xe Vũng Tàu, lượng khách chờ xe buýt điện cũng rất đông, dù là ngày thường. Chưa đến giờ xuất phát, nhưng theo ghi nhận của người viết, nhiều hành khách đã có mặt từ sớm, ngồi gần kín xe.

Hành khách có thể thanh toán không tiền mặt, giúp việc lên xe buýt điện đi Vũng Tàu thuận tiện hơn ẢNH: AN VY

Chị Huỳnh Thị Thanh Nga (34 tuổi), ngụ đường Nguyễn Xuân Khoát, P.Phú Thọ Hòa (TP.HCM), cho biết chị chọn xe buýt để đi Vũng Tàu chơi và tranh thủ về lại trung tâm TP.HCM trong ngày.

"Mình thấy tiện vì không cần đặt xe phức tạp. Ra bến, lên xe là đi. Xe mới, mát, chạy êm nên mình thấy thoải mái", chị Nga nói.

Nguyễn Minh Tuấn, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cho biết bạn chọn tuyến xe buýt điện 172 cho chuyến đi chơi hè cùng bạn. Tuấn chia sẻ trước đây nếu muốn đi Vũng Tàu, nhóm thường chọn xe khách hay xe máy. Tuy nhiên, xe máy đi xa khá mệt, còn xe khách dịp cuối tuần đôi khi hết chỗ, khó tìm được giờ phù hợp.

Xe buýt điện tại Bến xe Vũng Tàu ẢNH: AN VY

"Xe buýt này hợp với tụi mình vì giá rẻ, lại có điểm xuất phát ở trung tâm. Nhờ vậy mà tiết kiệm được kha khá", Tuấn chia sẻ.

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM, tuyến 172 có cự ly khoảng 97 km, thời gian giãn cách từ 10 - 80 phút/chuyến tùy khung giờ. Tại Bến xe Vũng Tàu, chuyến đầu tiên khởi hành lúc 4 giờ, chuyến cuối lúc 18 giờ 20. Tại Bến xe buýt Sài Gòn, chuyến đầu tiên lúc 5 giờ, chuyến cuối lúc 19 giờ 30. Việc đưa xe buýt điện vào khai thác trên tuyến 172 nằm trong lộ trình phát triển giao thông công cộng xanh, thân thiện môi trường.

Ngoài tuyến đi Vũng Tàu, trung tâm cũng thông tin một số tuyến khác tại TP.HCM vừa được thay đổi phương tiện sang xe buýt điện, như tuyến 57 từ ngày 15.6, tuyến 74 và 99 từ ngày 20.5… nhằm nâng chất lượng phục vụ hành khách bằng những chuyến xe xanh, sạch, mát mẻ hơn.