Đi xe buýt ở TP.HCM không nên bỏ qua 4 lưu ý này...

Ở TP.HCM, xe buýt là phương tiện công cộng quen thuộc với nhiều người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người lao động. Đây cũng là phương tiện được nhiều bạn trẻ lựa chọn trong kỳ nghỉ dài ngày sắp tới.

Để hành trình di chuyển bằng xe buýt được thuận tiện hơn, có 4 lưu ý để bạn "bỏ túi" khi cần.

Vẫy tay báo tín hiệu khi xe buýt gần đến trạm

Lưu ý đầu tiên khi đi xe buýt ở TP.HCM là phải vẫy tay báo tín hiệu cho bác tài. Nhiều bạn trẻ lần đầu tiên đi xe buýt ở TP.HCM vẫn luôn mặc định rằng tới trạm dừng, xe buýt sẽ tự động vào. Suy nghĩ này là không đúng.

Vũ Đăng Khoa, sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng thường xuyên đi xe buýt vì tiết kiệm, mát mẻ

Nguyễn Nhật Anh, sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, cho biết những ngày đầu mới vào TP.HCM học tập, thường xuyên chọn di chuyển bằng xe buýt. Ra trạm đợi, Nhật Anh quan sát xem mọi người làm sao, đi chuyến nào và hỏi kỹ những lưu ý khi đi xe buýt ở TP.HCM.

"Thấy xe cách tầm 30m đến 50m là em giơ tay ra vẫy vẫy rồi. Không vẫy, bác tài sẽ không biết để cho xe vào trạm để đón", nam sinh Đại học Giao thông vận tải TP.HCM chia sẻ kinh nghiệm đi xe buýt ở TP.HCM.

Nói thêm về điều này, bác tài Nguyễn Đình Sơn (54 tuổi), tài xế xe buýt Phương Trang chuyên chạy tuyến 24 (Bến xe Miền Đông - Hóc Môn) chia sẻ một trạm có nhiều chuyến xe, nếu trạm nào bác tài cũng ghé vào mà không có khách sẽ ảnh hưởng đến dòng xe lưu thông phía sau.

Bác tài Nguyễn Đình Sơn lưu ý bạn trẻ khi đi xe buýt ở TP.HCM nhớ vẫy tay báo tín hiệu

ẢNH: THANH ĐA

Nhiều bạn trẻ mải xem điện thoại đến khi xe gần tới mới nhớ đưa tay ra tín hiệu. Theo nhiều bác tài, đây là việc rất nguy hiểm. Có khách vẫy mà xe buýt không vào, bác tài bị phạt. Nhưng ngoắc tay ở khoảng cách quá gần, bác tài thắng đột ngột sẽ dễ xảy ra tai nạn.

Trừ hao thời gian

Một thực trạng không khó nhận ra ở những thành phố lớn, đông dân cư nhất cả nước như TP.HCM là kẹt xe, tắc đường. Khi đi xe buýt ở TP.HCM, để chủ động công việc, người trẻ cần trừ hao thời gian. Ví dụ có những chuyến xe 60 phút nhưng thực tế có khi phải chạy 70, 80 phút.

Tài xế Nguyễn Quốc Việt - bác tài trong câu chuyện tài xế xe buýt chạy chậm đợi học sinh Trường THPT Giồng Ông Tố, P.Bình Trưng, TP.HCM mà Báo Thanh Niên từng chia sẻ trước đó - khẳng định bác tài nào cũng muốn đi đúng giờ. "Việc trễ chuyến không chỉ ảnh hưởng đến khách mà cả bác tài. Đi trễ bác tài mất chuyến. Có những tuyến kẹt xe 15 phút không nhúc nhích được. Tuyến của tôi chạy thì khu vực Cảng Cát Lái container rất nhiều, trung tâm thì nhiều đèn đỏ", anh nói.

Bác tài Nguyễn Quốc Việt nhắc bạn trẻ nhớ trừ hao thời gian, lên đúng chuyến

Theo khảo sát của người viết, các trục đường lớn như Điện Biên Phủ, xa lộ Hà Nội…thường ùn ứ vào những giờ cao điểm. Xe buýt phải ghé nhiều trạm. Có những trạm đông học sinh thì thời gian dừng lâu hơn, chưa kể thời gian chen chúc lên xuống, làm lệch lịch trình.

Bác tài Nguyễn Quốc Việt nhấn mạnh các bạn trẻ phải xem kỹ lịch trình, điểm đi điểm đến, bắt đúng xe đúng chiều… tránh sai sót. Vì thực tế, chỉ cần đi trễ, mải bấm điện thoại không lên kịp chuyến, hoặc đi sai một chuyến có thể làm vỡ mọi kế hoạch của bạn.

Những ứng dụng này có thể hỗ trợ bạn

Để đi đúng tuyến, các bác tài cũng gợi ý người trẻ có thể nhờ hỗ trợ từ app MultiGo. Đây là ứng dụng giao thông công cộng miễn phí tích hợp nhiều phương tiện tại TP.HCM, do Sở Giao thông Vận tải TP.HCM phát triển. MultiGo tích hợp thông tin di chuyển từ xe buýt, metro, buýt sông đến xe đạp công cộng và dịch vụ công nghệ. Đây là một trong những nỗ lực của Sở nhằm thúc đẩy số hóa hạ tầng giao thông và hướng tới đô thị thông minh.

MultiGo giúp nhiều bạn trẻ đi xe buýt ở TP.HCM thuận tiện hơn

MultiGo bước đầu giúp tra cứu lộ trình xe buýt và thanh toán không tiền mặt. "Multigo giao diện trực quan. Xem được định vị xe buýt trên bản đồ, thông tin rõ ràng và quan trọng đó là app chính thức của trung tâm nên thông tin luôn mới. Có thể định danh sinh viên trên đó được", anh Nguyễn Thanh Sơn, người sáng lập fanpage Buýt Sài Gòn chia sẻ.

Buýt Sài Gòn là một trong những fanpage được nhiều sinh viên yêu thích vì liên tục cập nhật chia sẻ thông tin, câu chuyện bổ ích. Fanpage được lập nên bởi một chàng trai Bảo Lộc yêu tha thiết TP.HCM.

Không chỉ hướng dẫn miễn phí lộ trình xe buýt giúp các bạn trẻ không bị nhầm tuyến, Buýt Sài Gòn còn tiếp nhận phản ánh thông qua hộp thư "nóng" của trang. Ngay khi tiếp nhận, kiểm tra thông tin, Sơn và các thành viên sẽ tổng hợp lại và chuyển qua cơ quan chức năng để những người có thẩm quyền xử lý.

Không mang chó, mèo lên xe buýt

Bác tài Nguyễn Đình Sơn khuyến cáo tuyệt đối không mang những động vật sống lên xe buýt: gà, vịt, chó, mèo,… Kể cả đã động vật đã nhốt trong lồng cũng không nên mang lên xe.

Bên cạnh đó, theo bác tài Nguyễn Đình Sơn, bạn trẻ hãy tìm hiểu, tôn trọng và chấp hành văn hóa giao thông công cộng. Chẳng hạn, nói chuyện nhỏ nhẹ, hạn chế nói cười lớn, tránh ảnh hưởng đến người khác. Trong xe tuyệt đối không đi tới đi lui tránh té ngã.

Tuyệt đối không mang chó, mèo lên xe buýt

Lên xe buýt nếu xem tiktok, youtube, bạn hãy mở âm lượng nhỏ, hoặc đeo tai nghe. Hành lý nên mang theo bên người không nên người một nơi hành lý một nơi, tránh xảy ra mất mát.

Không mang những vật có mùi nặng, chảy nước trên xe: sầu riêng, mít, đồ biển…gây ảnh hưởng đến khách.

"Xuống xe, bạn hãy bấm chuông trước để bác tài chủ động tấp vào trạm. Nếu chưa biết chỗ xuống, bạn có thể hỏi tiếp viên: anh chị ơi, em muốn tới điểm này, nhờ anh chị chỉ giúp. Trong xe tuyệt đối không đi tới, đi lui tránh té ngã…", bác tài Nguyễn Đình Sơn chia sẻ.