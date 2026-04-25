36 giây khiến triệu người xúc động: Tài xế xe buýt chạy chậm đợi học sinh

THANH ĐA
THANH ĐA
25/04/2026 06:00 GMT+7

Clip chỉ 36 giây ngắn ngủi ghi lại cảnh một tài xế xe buýt ở TP.HCM chạy chậm đợi học sinh kịp lên xe đã khiến hàng triệu người xúc động. Giữa phố thị tất bật, hành động tử tế nhỏ bé ấy bất ngờ tạo nên sức lan tỏa lớn trên mạng xã hội.

Một đoạn clip ngắn chia sẻ khoảnh khắc tài xế xe buýt chạy chậm đợi học sinh Trường THPT Giồng Ông Tố, P.Bình Trưng, TP.HCM, đã thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội những ngày qua. Clip có nội dung bình dị nhưng đã chạm đến cảm xúc của người xem, đặc biệt là các bạn trẻ.

Tài xế Nguyễn Quốc Việt mang đến cho mọi người niềm vui với nụ cười rạng rỡ

Hơn 1 triệu lượt xem

Cụ thể, mới đây hàng loạt fanpage chia sẻ clip tài xế xe buýt cho xe chạy chậm đợi học sinh. Đoạn clip chỉ 36 giây nhưng đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận tích cực.

Anh Nguyễn Thanh Sơn, người sáng lập fanpage Buýt Sài Gòn, cho biết anh là người quay clip này. Clip được quay trên tuyến xe buýt số 43, đoạn gần Trường THPT Giồng Ông Tố (đường Nguyễn Thị Định, P.Bình Trưng, TP.HCM).

"Nhà tôi ở đường Nguyễn Thị Định nên tôi đi xe này mỗi ngày. Hôm đó, tôi tình cờ chứng kiến bác tài chủ động chạy chậm lại một đoạn khá dài để chờ một em học sinh kịp lên xe. Tôi quay lại và chia sẻ hành động nhỏ nhưng rất nhân văn này. Mong câu chuyện này có thể lan tỏa những điều tích cực đến nhiều người hơn", anh Sơn nói.

Anh Sơn cũng bất ngờ khi clip lan tỏa mạnh mẽ đến vậy. Theo admin Buýt Sài Gòn, hiện tổng lượt xem đã hơn 1,2 triệu trên cả Facebook và TikTok, chưa kể nhiều trang khác chia sẻ lại. Theo anh, điều khiến khoảnh khắc này chạm đến cảm xúc cộng đồng chính là tính nhân văn trong hành động của bác tài xe buýt.

Tiếp viên Nguyễn Thị Ngọc Bích nhớ lại khoảnh khắc tài xế xe buýt chạy chậm đợi học sinh

"Lâu nay nhiều người vẫn có định kiến rằng xe buýt chạy ẩu, thái độ phục vụ chưa tốt. Vì vậy, khi xuất hiện một hình ảnh đẹp như vậy, sự đối lập này càng khiến mọi người bất ngờ và dễ đồng cảm hơn", anh Sơn bày tỏ.

Hàng ngàn bình luận dưới clip gửi lời cảm ơn bác tài và nữ tiếp viên xe buýt cùng lời chúc sức khỏe, vạn dặm bình an. Giữa đô thị đông đúc, bận rộn, nơi mỗi chuyến xe buýt gắn với áp lực thời gian, việc "chậm lại một chút" không phải dễ dàng.

Vũ Đăng Khoa, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, cho biết: "Tôi cũng từng được bác tài xe buýt chạy chậm chờ kịp lên xe, nên khi xem clip tôi rất xúc động".

Vì sao bác tài không dừng xe đợi học sinh ?

Ngày 23.4, chúng tôi đến bến xe Miền Đông (cũ) từ sáng sớm mong gặp bác tài và tiếp viên chuyến xe buýt số 43 trong clip. Theo tìm hiểu, tài xế trong clip là anh Nguyễn Quốc Việt (39 tuổi), tiếp viên là chị Nguyễn Thị Ngọc Bích (38 tuổi), chuyên chạy tuyến xe buýt số 43 (tuyến Bến xe Miền Đông - Phà Cát Lái).

Chị Bích cho biết anh Việt đã chạy xe chậm khoảng 200 m để chờ các em học sinh. "Hôm thấy clip được chia sẻ lên mạng xã hội, mọi người bình luận vậy, tôi vui lắm", chị nói.

Chị Bích cũng cho biết có người xem thắc mắc "tại sao bác tài không dừng xe ngay đó, mở cửa xe cho các em học sinh lên, sau đó đến trạm đón những khách sau". Nữ tiếp viên giải thích xe buýt phải ra vào đúng trạm, nếu dừng sai trạm sẽ bị phạt.

Tuyến xe buýt số 43, xe mới và được giữ gìn tốt, tạo cảm giác khá dễ chịu

Khi gặp, chúng tôi ấn tượng với tài xế Nguyễn Quốc Việt bởi sự dí dỏm, hài hước và luôn tươi cười. Anh Việt cho biết đã gắn bó với nghề lái xe hơn 20 năm. "Trước đó, tôi cũng nhiều lần chạy chậm chờ cô bác lớn tuổi. Bữa đó, xe chạy gần tới điểm dừng Trường THPT Giồng Ông Tố, cách bến khoảng gần 200 m, tôi quan sát thấy các em chạy nhanh để kịp đón xe. Tôi hét lớn: Chạy từ từ thôi, chú đợi", anh Việt kể lại.

"Tôi đọc bình luận thấy mọi người chúc tôi sức khỏe, vui lắm. Đó là động lực để tôi và các đồng nghiệp tiếp tục theo nghề", nam tài xế cười.

Đồng nghiệp nhận xét anh Nguyễn Quốc Việt là người hòa đồng, dễ mến, thường xuyên giúp đỡ anh em. "Anh Việt cũng có con nhỏ nên hiểu trời nắng nóng, học sinh chờ đợi lâu rất mệt; vì vậy anh chạy chậm đợi. Tôi đã xem clip và rất tự hào về đồng nghiệp của mình", tài xế Nguyễn Minh Tấn (31 tuổi) nói.

Hành động nhẹ chân ga chờ các em học sinh lên xe, dù chỉ vài chục giây, cũng khiến người xem suy ngẫm. Đằng sau tay lái không chỉ là một bác tài làm đúng nhiệm vụ, mà còn là một người cha, một con người biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để cảm thông, chia sẻ.

Vui mừng nếu miễn phí xe buýt nhưng người trẻ mong thêm những điều này…

Vui mừng nếu miễn phí xe buýt nhưng người trẻ mong thêm những điều này…

Thông tin TP.HCM dự kiến miễn phí xe buýt đang nhận được sự quan tâm của nhiều người trẻ. Đối với những người thường xuyên di chuyển bằng xe buýt vô cùng phấn khởi với dự kiến này nhưng đi kèm với đó còn có những mong muốn.

