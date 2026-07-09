Xe buýt TP.HCM hút 1,88 triệu lượt khách sau 1 tuần miễn vé

Chiều 9.7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn. Trong cuộc họp, PV Thanh Niên đã đặt câu hỏi về lượng khách và giải pháp thu hút hành khách của xe buýt TP.HCM từ khi miễn vé.

Trả lời câu hỏi, ông Lê Hoàn, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết sau một tuần triển khai chính sách miễn vé xe buýt, lượng hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng tại TP.HCM ghi nhận mức tăng đáng kể.

Ông Lê Hoàn, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thông tin tại họp báo ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo ông Lê Hoàn, qua phân tích dữ liệu vận hành và phản ánh của người dân, chính sách miễn phí vé đã cơ bản tháo gỡ rào cản về chi phí. Tuy nhiên, để xe buýt trở thành lựa chọn đi lại thường xuyên, vẫn còn những yếu tố cần tiếp tục cải thiện.

"Hai vấn đề lớn nhất hiện nay là thói quen sử dụng phương tiện cá nhân và thời gian di chuyển, bao gồm thời gian chờ xe, thời gian trung chuyển và khả năng kết nối giữa các tuyến. Ngoài ra, việc xe buýt chưa có làn ưu tiên trên phần lớn tuyến đường khiến phương tiện vẫn chịu ảnh hưởng của tình trạng ùn tắc giao thông, làm giảm tính đúng giờ và sức hấp dẫn của dịch vụ", ông Lê Hoàn nói.

Theo Phó giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp các bên liên quan nghiên cứu triển khai làn ưu tiên cho xe buýt TP.HCM trên những tuyến đường đủ điều kiện.

Cùng với đó, trung tâm sẽ tối ưu biểu đồ chạy xe, điều chỉnh tần suất hoạt động theo nhu cầu thực tế; tăng cường kết nối xe buýt với metro, xe đạp công cộng và các phương thức vận tải khác nhằm rút ngắn thời gian tiếp cận, nâng cao trải nghiệm của người dân.

Khách đi xe buýt tăng ấn tượng

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết tổng sản lượng hành khách trong 7 ngày đầu triển khai miễn vé xe buýt đạt 1,88 triệu lượt, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025.

Đơn vị đánh giá kết quả này cho thấy chính sách đã tạo tác động tích cực, trực tiếp đến người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, mức tăng trưởng cao nhất được ghi nhận vào các ngày làm việc đầu tuần, trong đó có ngày 6.7.

Một số tuyến xe buýt có lượng khách tăng trên 30% từ khi miễn vé xe buýt ẢNH: PHẠM HỮU

Theo trung tâm, điều này cho thấy chính sách miễn vé tác động mạnh đến nhóm hành khách có nhu cầu đi lại thường xuyên như người lao động, học sinh và sinh viên.

Qua theo dõi trong 7 ngày đầu triển khai, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM đánh giá chương trình đã bước đầu đạt mục tiêu thu hút thêm người dân sử dụng xe buýt. Trong đó, có nhiều hành khách lần đầu trải nghiệm hoặc quay trở lại sử dụng xe buýt sau một thời gian chuyển sang phương tiện cá nhân.

Mức tăng được ghi nhận ở nhiều nhóm tuyến. Các tuyến xe buýt nội thành và xuyên tâm có tỷ lệ tăng trưởng từ 17 - 23%.



Đặc biệt, 12 tuyến xe buýt có sản lượng hành khách tăng trên 30%, gồm tuyến số 1, 38, 44, 110, 127, 154, 155, 157, 158, 159, 160 và 169.

Nhóm tuyến ngoại thành tăng ổn định 14%, phát huy vai trò gom khách từ các đô thị vệ tinh về những đầu mối giao thông lớn như Bến xe Củ Chi, An Sương, Lê Minh Xuân, Trường ĐH Nông Lâm để trung chuyển vào trung tâm TP.HCM.

Ngoài ra, các tuyến xe buýt không hỗ trợ kinh phí hoạt động kết nối trung tâm TP.HCM với khu vực Bình Dương (cũ) ghi nhận sản lượng hành khách tăng trưởng từ 57 - 59%.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM, bên cạnh miễn vé, thành phố cũng triển khai nhiều giải pháp nâng chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của hành khách. TP.HCM đã đưa vào khai thác 151 xe buýt điện trên 11 tuyến; cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ xe buýt như nhà chờ, trụ dừng, điểm dừng, hệ thống chiếu sáng và lối tiếp cận.

Bên cạnh đó, các hệ thống nhận diện, màn hình LED, bảng thông tin tuyến và thông tin hướng dẫn ứng dụng MultiGo cũng được bổ sung nhằm hỗ trợ người dân khi sử dụng xe buýt.