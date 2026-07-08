Vì sao mảng sơn xanh ở trạm xe buýt TP.HCM sáng hơn trước?

Những ngày gần đây, một số người đi đường tại TP.HCM nhận thấy các mảng sơn xanh ở khu vực điểm dừng xe buýt có sự thay đổi so với thời điểm mới triển khai.



Thay vì sắc xanh đậm trước đó, một số vị trí mới được thi công có màu xanh sáng và nổi bật hơn trên nền mặt đường. Sự thay đổi này khiến nhiều người thắc mắc liệu các mảng sơn xanh mới có ý nghĩa khác hoặc thay đổi về chức năng hay không.

Mảng sơn màu xanh ở trạm xe buýt trên đường Nguyễn Đình Chiểu sáng 8.7 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo ghi nhận, tại một số tuyến đường trung tâm TP.HCM, khu vực sát lề đường nơi xe buýt dừng đón, trả khách được phủ lớp sơn xanh kéo dài. Màu sơn mới có sắc độ tươi hơn, giúp khu vực điểm dừng nổi bật giữa dòng phương tiện.

Quan sát thực tế, màu xanh sáng tạo độ tương phản cao với mặt đường, giúp người đi đường dễ nhận diện vị trí dành cho xe buýt từ xa.

Đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết màu xanh tại các điểm dừng xe buýt được điều chỉnh so với trước nhằm tăng khả năng nhận diện, giúp người dân và các phương tiện khác dễ quan sát hơn.

Việc thay đổi sắc độ màu không làm thay đổi mục đích sử dụng của khu vực này. Đây vẫn là vùng nhận diện dành cho xe buýt dừng đón, trả khách, góp phần hạn chế tình trạng phương tiện khác dừng, đỗ lấn chiếm khu vực xe buýt hoạt động.

Một số vị trí mới sơn màu xanh đã bị bẩn, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cho biết nguyên nhân là do có xe rác tập kết làm nước thải đổ ra đường, đơn vị đã cho xịt rửa ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trước đó, nhiều điểm dừng xe buýt tại TP.HCM được sơn phản quang màu xanh nhằm tạo dấu hiệu trực quan thay cho việc chỉ nhận biết bằng biển báo hoặc vạch sơn thông thường. Các mảng sơn này giúp hành khách dễ tìm thấy điểm dừng, đồng thời hỗ trợ tài xế xe buýt tiếp cận vị trí đón trả khách thuận lợi hơn.

Mảng sơn màu xanh có gây trơn trượt?

Một vấn đề cũng được nhiều người quan tâm là việc phủ lớp sơn trên mặt đường có gây trơn trượt cho xe máy, xe đạp hay không, đặc biệt khi trời mưa.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM, bề mặt sơn tại các điểm dừng xe buýt vẫn được xử lý bằng hạt thủy tinh phản quang. Lớp vật liệu này vừa giúp tăng khả năng nhận diện, vừa tạo độ nhám bề mặt nhằm hạn chế tình trạng trơn trượt khi phương tiện di chuyển qua.

Trước khi triển khai màu xanh tại các điểm dừng xe buýt, TP.HCM từng thí điểm nhiều màu sắc khác nhau như xanh, đỏ, cam tại một số vị trí. Sau quá trình đánh giá, màu xanh được lựa chọn do phù hợp với nhận diện của hệ thống xe buýt, tạo cảm giác hài hòa với không gian đô thị.

Mảng sơn màu xanh sáng hơn ở một số trạm dừng xe buýt ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Các ô sơn được bố trí tương ứng khu vực xe buýt dừng đón, trả khách, với chiều dài khoảng 12,6 m và rộng 2,4 m. Những vị trí ưu tiên triển khai là khu vực có đông người sử dụng giao thông công cộng như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, khu vực kết nối metro và các tuyến phố trung tâm.

Theo đơn vị quản lý, giải pháp này có ưu điểm thi công nhanh, không tác động đến kết cấu mặt đường nhưng giúp tăng khả năng nhận diện của hạ tầng xe buýt trong đô thị.

Trong bối cảnh TP.HCM đang phát triển hệ thống giao thông công cộng, những thay đổi nhỏ như nhận diện điểm dừng được kỳ vọng giúp người dân tiếp cận xe buýt thuận tiện hơn, đồng thời xây dựng hình ảnh giao thông công cộng rõ ràng, thân thiện hơn.